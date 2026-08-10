Содиқ ит эгасини 4 кун давомида жойидан силжимай кутди
Хитойнинг Ухан шаҳрида ит эгаси Янсзи дарёси устидаги кўприкдан сакраганидан сўнг, тўрт кун давомида шу жойни тарк этмай уни кутди. Атрофдаги одамлар унга озиқ-овқат ва сув таклиф қилган бўлса-да, ит ўз жойидан кетишни истамади. Ухан кичик ҳайвонларни ҳимоя қилиш ассоциацияси эгасининг вафот этганини тасдиқлагач, қидирувчилар итни хавфсиз ҳолда топиб, ташкилот қарамоғига олди. Ҳозирда унга меҳр ва ғамхўрлик кўрсатадиган янги оила изланмоқда.
Хитойнинг Ухан шаҳрида содиқ итнинг тақдири интернет фойдаланувчиларини таъсирлантирди. Ит бир неча кун давомида Янцзи дарёси устидан ўтган кўприкни тарк этмай, бир нуқтада жимгина кутиб ўтирган.
Маҳаллий хабарларга кўра, итнинг эгаси бир неча кун аввал айнан шу жойда фожиали равишда дарёга сакраган. Шундан сўнг уй ҳайвони кўприкда қолиб, эгасини кутишда давом этган.
Ит тўрт кун давомида ушбу жойни тарк этмаган. Атрофдаги одамлар унга озиқ-овқат ва сув таклиф қилган бўлса-да, содиқ ҳайвон ўз жойидан кетишни истамаган.
Маҳаллий аҳоли вакилларидан бири итнинг ташқи кўриниши соғлом ва яхши парваришланганини айтган. Бу эса унинг аввал эгаси томонидан яхши қаралганини кўрсатган.
Содиқ итнинг кўприкда кутиб ўтирган суратлари интернетда тарқалганидан сўнг, ушбу воқеа кенг жамоатчилик эътиборини тортди. Кадрлар ижтимоий тармоқ фойдаланувчиларини ҳам таъсирлантирди.
Кейинчалик Ухан кичик ҳайвонларни ҳимоя қилиш ассоциацияси ит эгасининг вафот этганини тасдиқлаган. Мутахассислар ит кўприкдан ғойиб бўлганидан сўнг уни излашга киришган.
Қидирув ишлари натижасида содиқ ит хавфсиз ҳолда топилиб, ҳимоя ташкилоти қарамоғига олинган.
Ҳозирда ташкилот унга меҳр ва ғамхўрлик кўрсата оладиган янги оила изламоқда. Қутқарувчилар итга хавфсиз ва меҳрга тўла янги ҳаёт бошлаш имкониятини беришга ҳаракат қилмоқда.
…