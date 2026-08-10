Содиқ ит эгасини 4 кун давомида жойидан силжимай кутди

·94·Дунё
Содиқ ит эгасини 4 кун давомида жойидан силжимай кутди
Қисқача

Хитойнинг Ухан шаҳрида ит эгаси Янсзи дарёси устидаги кўприкдан сакраганидан сўнг, тўрт кун давомида шу жойни тарк этмай уни кутди. Атрофдаги одамлар унга озиқ-овқат ва сув таклиф қилган бўлса-да, ит ўз жойидан кетишни истамади. Ухан кичик ҳайвонларни ҳимоя қилиш ассоциацияси эгасининг вафот этганини тасдиқлагач, қидирувчилар итни хавфсиз ҳолда топиб, ташкилот қарамоғига олди. Ҳозирда унга меҳр ва ғамхўрлик кўрсатадиган янги оила изланмоқда.

Хитойнинг Ухан шаҳрида содиқ итнинг тақдири интернет фойдаланувчиларини таъсирлантирди. Ит бир неча кун давомида Янцзи дарёси устидан ўтган кўприкни тарк этмай, бир нуқтада жимгина кутиб ўтирган.

Маҳаллий хабарларга кўра, итнинг эгаси бир неча кун аввал айнан шу жойда фожиали равишда дарёга сакраган. Шундан сўнг уй ҳайвони кўприкда қолиб, эгасини кутишда давом этган.

Ит тўрт кун давомида ушбу жойни тарк этмаган. Атрофдаги одамлар унга озиқ-овқат ва сув таклиф қилган бўлса-да, содиқ ҳайвон ўз жойидан кетишни истамаган.

Маҳаллий аҳоли вакилларидан бири итнинг ташқи кўриниши соғлом ва яхши парваришланганини айтган. Бу эса унинг аввал эгаси томонидан яхши қаралганини кўрсатган.

Содиқ итнинг кўприкда кутиб ўтирган суратлари интернетда тарқалганидан сўнг, ушбу воқеа кенг жамоатчилик эътиборини тортди. Кадрлар ижтимоий тармоқ фойдаланувчиларини ҳам таъсирлантирди.

Кейинчалик Ухан кичик ҳайвонларни ҳимоя қилиш ассоциацияси ит эгасининг вафот этганини тасдиқлаган. Мутахассислар ит кўприкдан ғойиб бўлганидан сўнг уни излашга киришган.

Қидирув ишлари натижасида содиқ ит хавфсиз ҳолда топилиб, ҳимоя ташкилоти қарамоғига олинган.

Ҳозирда ташкилот унга меҳр ва ғамхўрлик кўрсата оладиган янги оила изламоқда. Қутқарувчилар итга хавфсиз ва меҳрга тўла янги ҳаёт бошлаш имкониятини беришга ҳаракат қилмоқда.

УханьХитойЯнцзи
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дунёдаги энг узун французча тўқиш ипи 31 километрдан ошадиДунёдаги энг узун французча тўқиш ипи 31 километрдан ошадиБугун, 14:46Қуёшдаги сирли ҳодиса Ер учун хавфли бўлиши мумкинҚуёшдаги сирли ҳодиса Ер учун хавфли бўлиши мумкинБугун, 14:3588 долларлик киприк муолажаси келинни қўрқинчли аҳволга солди88 долларлик киприк муолажаси келинни қўрқинчли аҳволга солдиБугун, 14:02Роналду совға қилган қимматбаҳо узук энди Жоржинанинг қизининг қўлида!Роналду совға қилган қимматбаҳо узук энди Жоржинанинг қизининг қўлида!Бугун, 14:00Денгиз тубидан 162 йиллик машҳур пиво топилдиДенгиз тубидан 162 йиллик машҳур пиво топилдиБугун, 13:30Сицилия соҳилларида 2000 йиллик сирли кема топилдиСицилия соҳилларида 2000 йиллик сирли кема топилдиБугун, 13:16
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди