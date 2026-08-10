Starlink орбитал гуруҳи 100 мингта сунъий йўлдошга етказилади
Илон Маск бошчилигидаги SpaceX Starlink орбитал гуруҳини Директ-то-Селл қурилмалари билан бирга 100 000 тадан оширишни режалаштирмоқда. Жорий йилнинг баҳор ойларида Ер орбитасидаги фаол Starlink аппаратлари сони 10 000 тага яқин эди. Илон Маск келгуси авлод сунъий йўлдошлари V2 версиясига нисбатан 50 баробардан ортиқ юқори ўтказувчанликка эга бўлиши мумкинлигини билдирди.
Илон Маск бошчилигидаги SpaceX компанияси ўзининг Starlink глобал сунъий йўлдош тармоғини кенгайтириш бўйича улкан режаларни эълон қилди. Келгусида мазкур орбитал гуруҳ ҳажми, жумладан, смартфонларни тўғридан-тўғри тармоққа улашга мўлжалланган Директ-то-Селл қурилмалари билан биргаликда 100 000 тадан ошиб кетиши кутилмоқда. Бу эса глобал интернет инфратузилмаси ва алоқа бозорида туб бурилиш ясаши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, жорий йилнинг баҳор ойларида Ер орбитасида фаолият юритувчи Starlink аппаратлари сони 10 000 тага яқин эди. Тармоқ истиқболларини шарҳлар экан, инвестор Соер Меррит келгусида Starlink V3 авлодига ўтиш ва гуруҳни 100 000 та қурилмага етказиш умумий тармоқ ўтказувчанлигини тахминан 100 баробарга оширишини тахмин қилган эди. Унинг баҳолашича, ҳар бир V3 сунъий йўлдоши олдинги V2 авлодига нисбатан маълумотларни узатиш тезлигини 10 баробар кўпроқ таъминлай олади.
Технологик сакраш ва улкан унумдорликИлон Маск инвесторнинг умумий прогнозларини тасдиқлаб, тизим унумдорлиги янада масштабли ўсишини таъкидлади. SpaceX раҳбарининг сўзларига кўра, Starlink сунъий йўлдошларининг келгуси авлодлари V2 версияси билан солиштирганда 50 баробардан ортиқ юқори ўтказувчанлик қобилиятига эга бўлиши мумкин. Бу абонентларга янада тезкор ва барқарор интернет алоқасини тақдим этади.
Сунъий йўлдошлар гуруҳини бунчалик улкан миқёсга етказиш бевосита Starship оғир ракета тизимининг имкониятларига таянади. Айнан шу космик кема янги авлод қурилмаларини орбитага етарли ҳажмда чиқаришда асосий омил бўлиб хизмат қилади. Ракета тизимининг муваффақиятли ривожланиши тармоқни тез суръатларда кенгайтириш имконини беради.
Глобал интернет бозоридаги рақобатМутахассислар ва компания раҳбарининг фикрича, бундай улкан миқёсдаги кенгайиш келажакда бутун телекоммуникация бозорини ўзгартириб юборади. Илон Маскнинг аввалги баёнотларига кўра, ҳатто рақобатчи сунъий йўлдош тизимлари ўз ўтказувчанлигини ўн баробарга оширган тақдирда ҳам, келгусида барча глобал ИП-трафигнинг 90 фоиздан ортиғи айнан Starlink улушига тўғри келиши мумкин.
Мазкур технологиянинг ривожланиши нафақат чекка ҳудудларни интернет билан таъминлаш, балки бутун дунё бўйлаб маълумотлар алмашинуви тезлиги ва сифатини янги босқичга олиб чиқишда муҳим қадам сифатида баҳоланмоқда. Ўзбекистон каби ривожланаётган мамлакатларда ҳам бундай глобал технологияларнинг оммалашуви келгусида интернет қамровини кескин яхшилашга хизмат қилиши кутилмоқда.
…