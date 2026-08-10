Starlink орбитал гуруҳи 100 мингта сунъий йўлдошга етказилади

·27·Техно
Starlink орбитал гуруҳи 100 мингта сунъий йўлдошга етказилади
Қисқача

Илон Маск бошчилигидаги SpaceX Starlink орбитал гуруҳини Директ-то-Селл қурилмалари билан бирга 100 000 тадан оширишни режалаштирмоқда. Жорий йилнинг баҳор ойларида Ер орбитасидаги фаол Starlink аппаратлари сони 10 000 тага яқин эди. Илон Маск келгуси авлод сунъий йўлдошлари V2 версиясига нисбатан 50 баробардан ортиқ юқори ўтказувчанликка эга бўлиши мумкинлигини билдирди.

Илон Маск бошчилигидаги SpaceX компанияси ўзининг Starlink глобал сунъий йўлдош тармоғини кенгайтириш бўйича улкан режаларни эълон қилди. Келгусида мазкур орбитал гуруҳ ҳажми, жумладан, смартфонларни тўғридан-тўғри тармоққа улашга мўлжалланган Директ-то-Селл қурилмалари билан биргаликда 100 000 тадан ошиб кетиши кутилмоқда. Бу эса глобал интернет инфратузилмаси ва алоқа бозорида туб бурилиш ясаши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, жорий йилнинг баҳор ойларида Ер орбитасида фаолият юритувчи Starlink аппаратлари сони 10 000 тага яқин эди. Тармоқ истиқболларини шарҳлар экан, инвестор Соер Меррит келгусида Starlink V3 авлодига ўтиш ва гуруҳни 100 000 та қурилмага етказиш умумий тармоқ ўтказувчанлигини тахминан 100 баробарга оширишини тахмин қилган эди. Унинг баҳолашича, ҳар бир V3 сунъий йўлдоши олдинги V2 авлодига нисбатан маълумотларни узатиш тезлигини 10 баробар кўпроқ таъминлай олади.

Технологик сакраш ва улкан унумдорлик

Илон Маск инвесторнинг умумий прогнозларини тасдиқлаб, тизим унумдорлиги янада масштабли ўсишини таъкидлади. SpaceX раҳбарининг сўзларига кўра, Starlink сунъий йўлдошларининг келгуси авлодлари V2 версияси билан солиштирганда 50 баробардан ортиқ юқори ўтказувчанлик қобилиятига эга бўлиши мумкин. Бу абонентларга янада тезкор ва барқарор интернет алоқасини тақдим этади.

Сунъий йўлдошлар гуруҳини бунчалик улкан миқёсга етказиш бевосита Starship оғир ракета тизимининг имкониятларига таянади. Айнан шу космик кема янги авлод қурилмаларини орбитага етарли ҳажмда чиқаришда асосий омил бўлиб хизмат қилади. Ракета тизимининг муваффақиятли ривожланиши тармоқни тез суръатларда кенгайтириш имконини беради.

Глобал интернет бозоридаги рақобат

Мутахассислар ва компания раҳбарининг фикрича, бундай улкан миқёсдаги кенгайиш келажакда бутун телекоммуникация бозорини ўзгартириб юборади. Илон Маскнинг аввалги баёнотларига кўра, ҳатто рақобатчи сунъий йўлдош тизимлари ўз ўтказувчанлигини ўн баробарга оширган тақдирда ҳам, келгусида барча глобал ИП-трафигнинг 90 фоиздан ортиғи айнан Starlink улушига тўғри келиши мумкин.

Мазкур технологиянинг ривожланиши нафақат чекка ҳудудларни интернет билан таъминлаш, балки бутун дунё бўйлаб маълумотлар алмашинуви тезлиги ва сифатини янги босқичга олиб чиқишда муҳим қадам сифатида баҳоланмоқда. Ўзбекистон каби ривожланаётган мамлакатларда ҳам бундай глобал технологияларнинг оммалашуви келгусида интернет қамровини кескин яхшилашга хизмат қилиши кутилмоқда.

StarlinkИлон МаскSpaceXИнтернетТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Zeekr 7X электрокроссоверининг ёниш сабаби маълум қилиндиZeekr 7X электрокроссоверининг ёниш сабаби маълум қилиндиБугун, 16:52SpaceX Starship кийимини океандан учириш ва тутиб олишга интилмоқдаSpaceX Starship кийимини океандан учириш ва тутиб олишга интилмоқдаБугун, 16:27Хитойда тармоққа боғланмайдиган кузатув камералари бозори яримта улушдан ошдиХитойда тармоққа боғланмайдиган кузатув камералари бозори яримта улушдан ошдиБугун, 15:50Elon Musk барча автомобиллар Starlink билан жиҳозланишини айтдиElon Musk барча автомобиллар Starlink билан жиҳозланишини айтдиБугун, 15:22Elon Musk Starlink глобал ИП-трафигининг 90 фоизидан ортиғини эгаллашини айтдиElon Musk Starlink глобал ИП-трафигининг 90 фоизидан ортиғини эгаллашини айтдиБугун, 14:22Хитойда кузатув камералари бозори қисқармоқда, Xiaomi эса етакчилигича қолмоқдаХитойда кузатув камералари бозори қисқармоқда, Xiaomi эса етакчилигича қолмоқдаБугун, 13:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди