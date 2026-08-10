Денгиз тубидан 162 йиллик машҳур пиво топилди

·0·Дунё
Денгиз тубидан 162 йиллик машҳур пиво топилди

Англиянинг Дувр соҳили яқинида сув ости тадқиқотлари олиб бораётган ғаввослар 162 йил аввал ишлаб чиқарилган Guinness пивоси солинган шишани топишди.

Белгиялик сув ости фотографи Стефан Панис 2025 йилда кемалар ҳалокати жойлашган ҳудудда ғалати шишани кўриб қолган. Уни сув юзасига олиб чиқиб, чайишганида эса ундаги Guinness ёзуви аниқланган. Маълум бўлишича, шиша 1864 йилга тегишли.

Паниснинг фикрича, денгиз тубида бундай шишалар яна кўп бўлиши мумкин. У топилган шиша жойлашган қутида 24 та шиша бўлганини тахмин қилмоқда.

Топилма пиво бўйича мутахассисларни ҳам қизиқтирди. Бутилкадан олинган намуналар Бельгиядаги KU Leuven университети лабораториясига юборилди. Олимлар 1864 йилдаги пивонинг таркиби ва таъмини ўрганишни режалаштирмоқда.

Qo'lda ushlab turilgan Guinness pivo shishasining qopqog'i.

Агар намуналардан етарлича ДНК маълумоти олинса, мутахассислар 162 йил аввалги Guinness таъмини қайта яратишга уриниб кўриши мумкин.

Энг қизиғи, тадқиқотчилар пиво ҳали ҳам ичишга яроқли бўлиши эҳтимолини ҳам истисно қилмаяпти. Бу эса шишанинг пробкаси орқали денгиз суви кирган-кирмаганига боғлиқ.

Паниснинг ўзи Guinness’ни унчалик ёқтирмаслигини айтган бўлса-да, мутахассислар пивони хавфсиз деб топса, уни татиб кўришга тайёрлигини билдирди.

Айни пайтда Guinness архиви ва ғаввослар топилма ҳақида қўшимча маълумотларни ўрганмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сицилия соҳилларида 2000 йиллик сирли кема топилдиСицилия соҳилларида 2000 йиллик сирли кема топилдиБугун, 13:169 минг метр баландликда йўловчи самолёт эшигини очмоқчи бўлди9 минг метр баландликда йўловчи самолёт эшигини очмоқчи бўлдиБугун, 12:50Зеленскийнинг баёнотидан сўнг Приштинада Украина байроғи олиб ташландиЗеленскийнинг баёнотидан сўнг Приштинада Украина байроғи олиб ташландиБугун, 11:52«Украина йўқ қилиниш ёқасида»: АҚШ ҳарбий экспертининг шов-шувли баёноти«Украина йўқ қилиниш ёқасида»: АҚШ ҳарбий экспертининг шов-шувли баёнотиБугун, 11:04«Россиянинг заифлашишини кутманг»: Вучич Европани сулҳ тузишга чақирди«Россиянинг заифлашишини кутманг»: Вучич Европани сулҳ тузишга чақирдиБугун, 10:52«Бу шахмат ўйини»: Трамп Эронни мағлуб этишнинг янги режасини очиқлади«Бу шахмат ўйини»: Трамп Эронни мағлуб этишнинг янги режасини очиқладиБугун, 10:45
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди