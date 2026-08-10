Барселона Ферран Торрес нархини кескин оширди
Барселона Ферран Торрес учун трансфер нархини камида 65 миллион евро қилиб белгилади. 26 ёшли ҳужумчи PSJга ўтиб, собиқ устози Луис Энрике билан яна ишлаш истагини билдирган. PSJ 65 миллион евро тўлаш ниятида эмас ва Барселона 2021-йилда Манчестер Ситидан футболчини сотиб олган 55 миллион еврони адолатли баҳо деб ҳисобламоқда. Ферран Торреснинг келажаги ҳақида бош мураббий Ханси Флик ҳозирча аниқ маълумотга эга эмаслигини айтди.
Каталониянинг Барселона клуби ҳужумчи Ферран Торрес учун Парижнинг PSJ клубидан талаб қилинадиган трансфер нархини эълон қилди ва бу Франция жамоасини ўйлантириб қўйди. Sport нашри маълумотига кўра, Испания терма жамоаси сафида жаҳон чемпионатида порлаган футболчи Парижга кўчиб ўтишни ва собиқ устози Луис Энрике билан яна бирга ишлашни истамоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълум бўлишича, Торрес клуб раҳбариятига ўтиш истаги борлигини очиқ билдирган. Аввалига ҳужумчининг ўрнига муносиб номзод топилмагунча уни қўйиб юборишни истамаган Барселона раҳбарияти футболчининг қатъий қароридан сўнг ўз позициясини ўзгартирди ва трансфер суммасини камида 65 миллион евро қилиб белгилади.
Трансфер нархи ва томонларнинг позициясиИспаниянинг жаҳон чемпионати финалида Аргентина устидан қозонган ғалабасида ҳал қилувчи голни урган Ферран Торреснинг нархи унинг сўнгги муваффақиятлари фондида кескин кўтарилди. Каталония клуби расмийлари бундай даражадаги ва муҳим паллаларда ўз сўзини айта оладиган футболчи учун сўралаётган сумма ҳужум чизиғини янада кучайтиришга хизмат қилишини таъкидламоқда.
Бироқ PSJ раҳбарияти дарҳол 65 миллион евро тўлаш ниятида эмас. Парижликлар футболчининг амалдаги шартномаси 2027-йилнинг июнигача мўлжалланганини инобатга олиб, нархни туширишга уринмоқда. Франция клуби Барселона 2021-йилда Манчестер Ситидан футболчини сотиб олиш учун сарфлаган 55 миллион евро адолатли баҳо бўлишига ишонмоқда.
Бош мураббий Ханси Фликнинг муносабатиҲозирда шартнома шартлари бўйича шахсий келишувга эришилгани айтилаётган бўлса-да, клублар ўртасидаги музокаралар қизғин давом этиши кутилмоқда. Шунга қарамай, Барселона спорт директори Деку ва Луис Кампос ўртасидаги яхши муносабатлар жараённи бироз енгиллаштириши мумкин.
Барселона бош мураббий Ханси Флик Удинедаги ўртоқлик ўйинидан сўнг 26 ёшли футболчининг келажаги ҳақидаги саволларга жавоб берар экан, ҳозирча аниқ маълумотга эга эмаслигини билдирди. Германиялик мутахассис футболчиларнинг таътилини ҳурмат қилишини ва трансфер ойнасидаги ўзгаришларга хотиржам ёндашиш лозимлигини қўшимча қилди.
Фликнинг таъкидлашича, жамоа таркиби мавсумолди йиғинида жиддий ўзгаришларни бошдан кечирмоқда, жумладан Роналд Араухо каби асосий фигуралар ҳам жамоани тарк этмоқда. Ҳозирги ноанъанавий ва ғалати мавсумолди даврида янги футболчиларни жалб этиш устида иш олиб борилаётгани, бироқ барчаси режа асосида ва вазминлик билан бажарилиши таъкидланди.
…