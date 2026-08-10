Барселона Ферран Торрес нархини кескин оширди

·57·Спорт
Барселона Ферран Торрес нархини кескин оширди
Қисқача

Барселона Ферран Торрес учун трансфер нархини камида 65 миллион евро қилиб белгилади. 26 ёшли ҳужумчи PSJга ўтиб, собиқ устози Луис Энрике билан яна ишлаш истагини билдирган. PSJ 65 миллион евро тўлаш ниятида эмас ва Барселона 2021-йилда Манчестер Ситидан футболчини сотиб олган 55 миллион еврони адолатли баҳо деб ҳисобламоқда. Ферран Торреснинг келажаги ҳақида бош мураббий Ханси Флик ҳозирча аниқ маълумотга эга эмаслигини айтди.

Каталониянинг Барселона клуби ҳужумчи Ферран Торрес учун Парижнинг PSJ клубидан талаб қилинадиган трансфер нархини эълон қилди ва бу Франция жамоасини ўйлантириб қўйди. Sport нашри маълумотига кўра, Испания терма жамоаси сафида жаҳон чемпионатида порлаган футболчи Парижга кўчиб ўтишни ва собиқ устози Луис Энрике билан яна бирга ишлашни истамоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълум бўлишича, Торрес клуб раҳбариятига ўтиш истаги борлигини очиқ билдирган. Аввалига ҳужумчининг ўрнига муносиб номзод топилмагунча уни қўйиб юборишни истамаган Барселона раҳбарияти футболчининг қатъий қароридан сўнг ўз позициясини ўзгартирди ва трансфер суммасини камида 65 миллион евро қилиб белгилади.

Трансфер нархи ва томонларнинг позицияси

Испаниянинг жаҳон чемпионати финалида Аргентина устидан қозонган ғалабасида ҳал қилувчи голни урган Ферран Торреснинг нархи унинг сўнгги муваффақиятлари фондида кескин кўтарилди. Каталония клуби расмийлари бундай даражадаги ва муҳим паллаларда ўз сўзини айта оладиган футболчи учун сўралаётган сумма ҳужум чизиғини янада кучайтиришга хизмат қилишини таъкидламоқда.

Бироқ PSJ раҳбарияти дарҳол 65 миллион евро тўлаш ниятида эмас. Парижликлар футболчининг амалдаги шартномаси 2027-йилнинг июнигача мўлжалланганини инобатга олиб, нархни туширишга уринмоқда. Франция клуби Барселона 2021-йилда Манчестер Ситидан футболчини сотиб олиш учун сарфлаган 55 миллион евро адолатли баҳо бўлишига ишонмоқда.

Бош мураббий Ханси Фликнинг муносабати

Ҳозирда шартнома шартлари бўйича шахсий келишувга эришилгани айтилаётган бўлса-да, клублар ўртасидаги музокаралар қизғин давом этиши кутилмоқда. Шунга қарамай, Барселона спорт директори Деку ва Луис Кампос ўртасидаги яхши муносабатлар жараённи бироз енгиллаштириши мумкин.

Барселона бош мураббий Ханси Флик Удинедаги ўртоқлик ўйинидан сўнг 26 ёшли футболчининг келажаги ҳақидаги саволларга жавоб берар экан, ҳозирча аниқ маълумотга эга эмаслигини билдирди. Германиялик мутахассис футболчиларнинг таътилини ҳурмат қилишини ва трансфер ойнасидаги ўзгаришларга хотиржам ёндашиш лозимлигини қўшимча қилди.

Фликнинг таъкидлашича, жамоа таркиби мавсумолди йиғинида жиддий ўзгаришларни бошдан кечирмоқда, жумладан Роналд Араухо каби асосий фигуралар ҳам жамоани тарк этмоқда. Ҳозирги ноанъанавий ва ғалати мавсумолди даврида янги футболчиларни жалб этиш устида иш олиб борилаётгани, бироқ барчаси режа асосида ва вазминлик билан бажарилиши таъкидланди.

Ферран ТорресБарселонаPSJЛуис ЭнрикеТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Jeff Bezos Ливерпул клубида улуш сотиб олиши мумкинJeff Bezos Ливерпул клубида улуш сотиб олиши мумкинБугун, 17:16Jeff Bezos Ливерпул клуби акцияларининг учдан бир қисмини сотиб олмоқдаJeff Bezos Ливерпул клуби акцияларининг учдан бир қисмини сотиб олмоқдаБугун, 16:55Манчестер Юнайтед ва Барселона курашидаги кутилмаган тўсиқМанчестер Юнайтед ва Барселона курашидаги кутилмаган тўсиқБугун, 16:37Рома Габриел Мартинелли трансфери устида ишламоқдаРома Габриел Мартинелли трансфери устида ишламоқдаБугун, 16:13Майкл Оуен Реал Мадридда Мбаппе ва Холанд тандемини истисно қилдиМайкл Оуен Реал Мадридда Мбаппе ва Холанд тандемини истисно қилдиБугун, 15:54«Пахтакор»нинг ОЧЛ Элитадаги бош мураббийи маълум бўлди: Тафсилотлар«Пахтакор»нинг ОЧЛ Элитадаги бош мураббийи маълум бўлди: ТафсилотларБугун, 15:35
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)