Қуёшдаги сирли ҳодиса Ер учун хавфли бўлиши мумкин

·159·Дунё
Қуёшдаги сирли ҳодиса Ер учун хавфли бўлиши мумкин
Қисқача

Олимлар Қуёш юзасида магнит энергиясини тўплаши ва катта портлашларга сабаб бўлиши мумкин бўлган айланма гирдобларни юқори аниқликда тасвирга олди. Тадқиқот Гавайидаги Иноуе телескопи ёрдамида ўтказилиб, натижалари Натуре журналида эълон қилинди. Бу ҳодисалар «космик об-ҳаво»нинг бир қисми бўлиб, Ердаги электр тармоқлари ва сунъий йўлдошлар ишига халал бериши, космонавтлар учун хавф туғдириши мумкин.

Қуёшдаги плазма ҳаракати унинг магнит майдонини ўзгартиради ва айланма ҳаракатларни юзага келтиради. Олимлар бу жараённи юқори аниқликда тасвирга олиб, Қуёшдаги катта энергия портлашларининг сабабларини яхшироқ тушунишга яқинлашди.

Мазкур ҳодисалар «космик об-ҳаво»нинг бир қисми бўлиб, улар Ердаги электр тармоқлари ва сунъий йўлдошлар ишига халал бериши, ҳатто космонавтлар учун хавф туғдириши мумкин.

АҚШ Миллий қуёш расадхонаси ходими доктор Дэвид Боболтзнинг таъкидлашича, янги тасвирлар олимларга космик об-ҳавони яхшироқ ўрганиш ва унга самаралироқ тайёргарлик кўриш имконини беради. Унинг сўзларига кўра, космик об-ҳавони тушуниш ва уни келажакда башорат қилиш учун Қуёш физикасини энг кичик масштабларгача ўрганиш зарур.

Олимларнинг тадқиқот натижалари ва янги тасвирлар Nature журналида эълон қилинган. Тадқиқот Гавайидаги тоғ чўққисига ўрнатилган дунёдаги энг йирик қуёш телескопи — Иноуэ телескопи ёрдамида амалга оширилган. Ҳудуд осмонининг тозалиги ва чанг миқдорининг камлиги сабабли телескоп учун танланган.

Тадқиқотчилар Қуёш юзасида айланиб, бир-бирига ўралаётган гирдобларни юқори даражадаги деталлар билан тасвирга туширди. АҚШ Миллий қуёш расадхонаси астрономи Давид Куридзенинг айтишича, бундай айланма ҳаракатлар магнит энергиясини ҳосил қилади. Бу энергия маълум вақт давомида тўпланиб, кейинчалик катта миқёсдаги портлашларга сабаб бўлиши мумкин.

Quyosh sirtida sodir bo'layotgan kuchli chaqnashlar va magnit bo'ronlari.

Қуёшдаги «портлашлар» нимадан юзага келади?

Олимлар ўрганган жараён Кельвин–Гельмгольц беқарорлиги деб аталади. У плазма каби газ қатламлари ўртасидаги ўзаро таъсир натижасида пайдо бўлиб, айланувчи гирдобсимон тузилмаларни ҳосил қилади. Худди шундай жараён океанлардаги айрим тўлқинларнинг шаклланишида ҳам кузатилади.

Расадхона ходими Фридрих Вёгернинг таъкидлашича, ушбу ҳодисанинг Қуёш юзасида аниқланиши космик об-ҳаво динамикасини тушуниш билан бирга, Қуёш юзасининг нима учун юқори ҳароратга эга эканини англашга ҳам ёрдам беради.

Олимнинг сўзларига кўра, юқори қатламларда етарлича энергия тўпланганида, у чақнаш ёки коронал масса чиқарилиши кўринишида ажралиб чиқиши мумкин.

Дэвид Боболтз тадқиқотнинг амалий аҳамиятини ҳам таъкидлади. Унинг фикрича, мазкур кашфиёт инсонларга космик об-ҳавони ва ундан қандай ҳимояланиш мумкинлигини яхшироқ тушунишга ёрдам беради.

«Бу бизга энг яқин юлдуз. У физиканинг асосий қонунларини тушунишга ёрдам беради. Инсоният билимини бойитиш учун бундай тадқиқотларни давом эттиришимиз керак», — деди олим.

Миллий қуёш обсерваториясиИнноуи телескопиГавайиНейчер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дунёдаги энг узун французча тўқиш ипи 31 километрдан ошадиДунёдаги энг узун французча тўқиш ипи 31 километрдан ошадиБугун, 14:46Содиқ ит эгасини 4 кун давомида жойидан силжимай кутдиСодиқ ит эгасини 4 кун давомида жойидан силжимай кутдиБугун, 14:3688 долларлик киприк муолажаси келинни қўрқинчли аҳволга солди88 долларлик киприк муолажаси келинни қўрқинчли аҳволга солдиБугун, 14:02Роналду совға қилган қимматбаҳо узук энди Жоржинанинг қизининг қўлида!Роналду совға қилган қимматбаҳо узук энди Жоржинанинг қизининг қўлида!Бугун, 14:00Денгиз тубидан 162 йиллик машҳур пиво топилдиДенгиз тубидан 162 йиллик машҳур пиво топилдиБугун, 13:30Сицилия соҳилларида 2000 йиллик сирли кема топилдиСицилия соҳилларида 2000 йиллик сирли кема топилдиБугун, 13:16
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди