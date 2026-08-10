Гарри Кейн Бавария билан янги узоқ муддатли шартнома имзолайди
Гарри Кейн Бавария билан узоқ муддатли янги шартнома бўйича музокараларга киришади, клуб эса унга яна уч йиллик битим таклиф қилишни режалаштирмоқда. Ҳозирда 31 ёшли футболчининг амалдаги шартномаси якунига 12 ой қолган бўлса-да, у Мюнхен клубини тарк этиш ниятида эмас ва Англия Премер-лигасига қайтиши эҳтимоли камайган.
Англия терма жамоаси сардори Гарри Кейн Германиянинг Бавария клубидаги келажагини узоқ йилларга боғлашга тайёрланмоқда. Goal.com хабар беришича, тажрибали ҳужумчи мюнхенликлар сафида қолиш учун расмий музокараларга киришади ва бу унинг Англия Премер-лигасига ёки собиқ жамоаси Тоттенхемга қайтиш эҳтимолини деярли йўққа чиқаради. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ҳозирда 31 ёшли футболчининг амалдаги шартномаси якунига етишига 12 ой қолган эди. Бироқ сўнгги хабарлар ҳужумчининг мюнхенликлар сафини тарк этиш ниятида эмаслигини яққол кўрсатмоқда. Мавсумолди машғулотларига қайтган Гарри Кейн шу ҳафта клуб раҳбарияти билан янги битим шартларини муҳокама қилиш учун музокара ўтказади.
Янги шартнома ва келажак режалариТе Times нашрининг ёзишича, Бавария клуби ўз етакчисига яна уч йиллик шартнома таклиф қилишни режалаштирмоқда. Ушбу битим футболчининг фаолиятидаги энг юқори спорт формасига мўлжалланган йилларни тўлиқ қамраб олиб, у 36 ёшга тўлишидан бир ой олдин якунига етиши кутилмоқда. Томонлар янги мавсум олдидан шартнома масаласидаги ортиқча диққат чалғитишлардан қочишни ва барча эътиборни ички ҳамда халқаро майдонлардаги ғалабаларга қаратишни мақсад қилган.
Аввалроқ кўпчилик мутахассислар ва мухлислар Гарри Кейн Германияда совринлар ютганидан кейин Лондонга қайтиб, Алан Ширернинг Премер-лигадаги 260 та голли рекордини янгилашга ҳаракат қилади, деб тахмин қилишганди. Ҳозирда ушбу рекорддан атиги 47 та гол ортда қолаётган ҳужумчи учун бу марра бир вақтлар асосий мақсадлардан бири эди.
Европа Чемпионлар лигаси устувор вазифаБироқ Германиядаги муваффақиятли фаолият ва кетма-кет қўлга киритилган икки Бундеслига чемпионлиги футболчининг устувор вазифаларини ўзгартириб юборди. Гарри Кейн ҳозирда Премер-лига рекордидан кўра Чемпионлар лигаси кубогини ютишни устувор мақсад деб билади.
Эслатиб ўтамиз, футболчи 2019 йилда Тоттенхем таркибида ушбу нуфузли соврин финалига қадар етиб борган, аммо ҳал қилувчи баҳсда имкониятни бой берганди. У Баварияни ҳар мавсум Европанинг энг кучли жамоалари қаторида кураш олиб боришга кафолат берадиган саноқли клублардан бири деб ҳисоблайди ва фаолиятининг қолган қисмини Мюнхенда давом эттиришга қарор қилди.
…