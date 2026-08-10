Гарри Кейн Бавария билан янги узоқ муддатли шартнома имзолайди

·35·Спорт
Гарри Кейн Бавария билан янги узоқ муддатли шартнома имзолайди
Қисқача

Гарри Кейн Бавария билан узоқ муддатли янги шартнома бўйича музокараларга киришади, клуб эса унга яна уч йиллик битим таклиф қилишни режалаштирмоқда. Ҳозирда 31 ёшли футболчининг амалдаги шартномаси якунига 12 ой қолган бўлса-да, у Мюнхен клубини тарк этиш ниятида эмас ва Англия Премер-лигасига қайтиши эҳтимоли камайган.

Англия терма жамоаси сардори Гарри Кейн Германиянинг Бавария клубидаги келажагини узоқ йилларга боғлашга тайёрланмоқда. Goal.com хабар беришича, тажрибали ҳужумчи мюнхенликлар сафида қолиш учун расмий музокараларга киришади ва бу унинг Англия Премер-лигасига ёки собиқ жамоаси Тоттенхемга қайтиш эҳтимолини деярли йўққа чиқаради. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ҳозирда 31 ёшли футболчининг амалдаги шартномаси якунига етишига 12 ой қолган эди. Бироқ сўнгги хабарлар ҳужумчининг мюнхенликлар сафини тарк этиш ниятида эмаслигини яққол кўрсатмоқда. Мавсумолди машғулотларига қайтган Гарри Кейн шу ҳафта клуб раҳбарияти билан янги битим шартларини муҳокама қилиш учун музокара ўтказади.

Янги шартнома ва келажак режалари

Те Times нашрининг ёзишича, Бавария клуби ўз етакчисига яна уч йиллик шартнома таклиф қилишни режалаштирмоқда. Ушбу битим футболчининг фаолиятидаги энг юқори спорт формасига мўлжалланган йилларни тўлиқ қамраб олиб, у 36 ёшга тўлишидан бир ой олдин якунига етиши кутилмоқда. Томонлар янги мавсум олдидан шартнома масаласидаги ортиқча диққат чалғитишлардан қочишни ва барча эътиборни ички ҳамда халқаро майдонлардаги ғалабаларга қаратишни мақсад қилган.

Аввалроқ кўпчилик мутахассислар ва мухлислар Гарри Кейн Германияда совринлар ютганидан кейин Лондонга қайтиб, Алан Ширернинг Премер-лигадаги 260 та голли рекордини янгилашга ҳаракат қилади, деб тахмин қилишганди. Ҳозирда ушбу рекорддан атиги 47 та гол ортда қолаётган ҳужумчи учун бу марра бир вақтлар асосий мақсадлардан бири эди.

Европа Чемпионлар лигаси устувор вазифа

Бироқ Германиядаги муваффақиятли фаолият ва кетма-кет қўлга киритилган икки Бундеслига чемпионлиги футболчининг устувор вазифаларини ўзгартириб юборди. Гарри Кейн ҳозирда Премер-лига рекордидан кўра Чемпионлар лигаси кубогини ютишни устувор мақсад деб билади.

Эслатиб ўтамиз, футболчи 2019 йилда Тоттенхем таркибида ушбу нуфузли соврин финалига қадар етиб борган, аммо ҳал қилувчи баҳсда имкониятни бой берганди. У Баварияни ҳар мавсум Европанинг энг кучли жамоалари қаторида кураш олиб боришга кафолат берадиган саноқли клублардан бири деб ҳисоблайди ва фаолиятининг қолган қисмини Мюнхенда давом эттиришга қарор қилди.

Гарри КейнБаварияТоттенхемЧемпионлар лигасиПремер-лига
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Jeff Bezos Ливерпул клубида улуш сотиб олиши мумкинJeff Bezos Ливерпул клубида улуш сотиб олиши мумкинБугун, 17:16Jeff Bezos Ливерпул клуби акцияларининг учдан бир қисмини сотиб олмоқдаJeff Bezos Ливерпул клуби акцияларининг учдан бир қисмини сотиб олмоқдаБугун, 16:55Манчестер Юнайтед ва Барселона курашидаги кутилмаган тўсиқМанчестер Юнайтед ва Барселона курашидаги кутилмаган тўсиқБугун, 16:37Рома Габриел Мартинелли трансфери устида ишламоқдаРома Габриел Мартинелли трансфери устида ишламоқдаБугун, 16:13Майкл Оуен Реал Мадридда Мбаппе ва Холанд тандемини истисно қилдиМайкл Оуен Реал Мадридда Мбаппе ва Холанд тандемини истисно қилдиБугун, 15:54«Пахтакор»нинг ОЧЛ Элитадаги бош мураббийи маълум бўлди: Тафсилотлар«Пахтакор»нинг ОЧЛ Элитадаги бош мураббийи маълум бўлди: ТафсилотларБугун, 15:35
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)