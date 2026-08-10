Elon Musk барча автомобиллар Starlink билан жиҳозланишини айтди
Elon Musk келажакда ҳар бир автомобил Starlink тизими билан жиҳозланишини маълум қилди. Ҳозирча бу режа фақат Tesla транспорт воситаларига ёки бутун автомобилсозлик бозорига тааллуқли экани аниқ эмас. Баёнот Tesla Кйберкаб роботаксисида корпусдан деярли чиқиб турмайдиган, олтин рангли қопқоқ билан беркитилган янги Starlink антеннаси кўрингани ортидан янгради.
Келгусида дунёдаги барча автомобиллар космик интернет тармоғи орқали глобал алоқа билан таъминланиши ва бу жараёнда SpaceX компаниясининг технологиялари ҳал қилувчи рол ўйнаши кутилмоқда. ixbt.com нашрининг маълумотига кўра, миллиардер Elon Musk келажакда ҳар бир машина Starlink тизими билан жиҳозланишини маълум қилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ҳозирча тадбиркор бу имконият фақат Tesla заводларида ишлаб чиқариладиган транспорт воситаларига тегишлими ёки умуман бутун автомобилсозлик бозорини қамраб оладими, бу ҳақда аниқ тўхталиб ўтмади. Бироқ унинг фикрича, айнорқали миллиардлаб транспорт воситаларини юқори тезликдаги интернет билан таъминлаш имконини берувчи ягона йўл ҳисобланади.
Янги авлод дизайни ва техник ечимларМазкур баёнотга Tesla Кйберкаб роботаксисининг синовлари давомида олинган суратлар сабаб бўлди. Ушбу автомобилларда Starlink терминалининг янги, ўзига хос тарзда ўрнатилган намунаси кўзга ташланди. Аввалги қўпол ва дарҳол кўзга ташланадиган жиҳозлардан фарқли ўлароқ, янги сунъий йўлдош антенкаси корпусдан деярли чиқиб турмайди.
Антенна махсус олтин рангли қопқоқ билан бекитилган бўлиб, у машинанинг ташқи қисмига мукаммал мос тушган. Мутахассисларнинг таъкидлашича, бундай дизайн ечими келгусида технологиянинг оммавий ишлаб чиқарилишида эстетик ва аэродинамик қулайликларни таъминлайди.
Глобал миқёсдаги аҳамиятиҲозирги кунда автомобилларни интернет тармоғига улашда асосан анъанавий уяли алоқа операторларининг тармоқлари ишлатилади. Бироқ уларнинг қамрови чекланган ҳудудларда, жумладан чўллар, тоғли ҳудудлар ёки олис қишлоқларда алоқа сифати кескин пасайиб кетади. Starlink тармоғининг автомобилларга интеграция қилиниши эса ер усти станцияларига боғланиб қолиш муаммосини бутунлай бартараф этиши мумкин.
Ушбу технология миллиардлаб машиналар ўртасидаги маълумотлар алмашинувини тезлаштириб, автоном бошқарув тизимлари хавфсизлигини янада оширади. Айниқса, йўллардаги тирбандликлар, об-ҳаво ўзгаришлари ва фавқулодда вазиятлар ҳақида маълумотларни реал вақт режимида узатишда сунъий йўлдош интернетининг ўрни беқиёс бўлади.
…