Elon Musk барча автомобиллар Starlink билан жиҳозланишини айтди

·35·Техно
Elon Musk барча автомобиллар Starlink билан жиҳозланишини айтди
Қисқача

Elon Musk келажакда ҳар бир автомобил Starlink тизими билан жиҳозланишини маълум қилди. Ҳозирча бу режа фақат Tesla транспорт воситаларига ёки бутун автомобилсозлик бозорига тааллуқли экани аниқ эмас. Баёнот Tesla Кйберкаб роботаксисида корпусдан деярли чиқиб турмайдиган, олтин рангли қопқоқ билан беркитилган янги Starlink антеннаси кўрингани ортидан янгради.

Келгусида дунёдаги барча автомобиллар космик интернет тармоғи орқали глобал алоқа билан таъминланиши ва бу жараёнда SpaceX компаниясининг технологиялари ҳал қилувчи рол ўйнаши кутилмоқда. ixbt.com нашрининг маълумотига кўра, миллиардер Elon Musk келажакда ҳар бир машина Starlink тизими билан жиҳозланишини маълум қилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳозирча тадбиркор бу имконият фақат Tesla заводларида ишлаб чиқариладиган транспорт воситаларига тегишлими ёки умуман бутун автомобилсозлик бозорини қамраб оладими, бу ҳақда аниқ тўхталиб ўтмади. Бироқ унинг фикрича, айнорқали миллиардлаб транспорт воситаларини юқори тезликдаги интернет билан таъминлаш имконини берувчи ягона йўл ҳисобланади.

Янги авлод дизайни ва техник ечимлар

Мазкур баёнотга Tesla Кйберкаб роботаксисининг синовлари давомида олинган суратлар сабаб бўлди. Ушбу автомобилларда Starlink терминалининг янги, ўзига хос тарзда ўрнатилган намунаси кўзга ташланди. Аввалги қўпол ва дарҳол кўзга ташланадиган жиҳозлардан фарқли ўлароқ, янги сунъий йўлдош антенкаси корпусдан деярли чиқиб турмайди.

Антенна махсус олтин рангли қопқоқ билан бекитилган бўлиб, у машинанинг ташқи қисмига мукаммал мос тушган. Мутахассисларнинг таъкидлашича, бундай дизайн ечими келгусида технологиянинг оммавий ишлаб чиқарилишида эстетик ва аэродинамик қулайликларни таъминлайди.

Глобал миқёсдаги аҳамияти

Ҳозирги кунда автомобилларни интернет тармоғига улашда асосан анъанавий уяли алоқа операторларининг тармоқлари ишлатилади. Бироқ уларнинг қамрови чекланган ҳудудларда, жумладан чўллар, тоғли ҳудудлар ёки олис қишлоқларда алоқа сифати кескин пасайиб кетади. Starlink тармоғининг автомобилларга интеграция қилиниши эса ер усти станцияларига боғланиб қолиш муаммосини бутунлай бартараф этиши мумкин.

Ушбу технология миллиардлаб машиналар ўртасидаги маълумотлар алмашинувини тезлаштириб, автоном бошқарув тизимлари хавфсизлигини янада оширади. Айниқса, йўллардаги тирбандликлар, об-ҳаво ўзгаришлари ва фавқулодда вазиятлар ҳақида маълумотларни реал вақт режимида узатишда сунъий йўлдош интернетининг ўрни беқиёс бўлади.

StarlinkElon MuskTeslaАвтомобилТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Zeekr 7X электрокроссоверининг ёниш сабаби маълум қилиндиZeekr 7X электрокроссоверининг ёниш сабаби маълум қилиндиБугун, 16:52SpaceX Starship кийимини океандан учириш ва тутиб олишга интилмоқдаSpaceX Starship кийимини океандан учириш ва тутиб олишга интилмоқдаБугун, 16:27Хитойда тармоққа боғланмайдиган кузатув камералари бозори яримта улушдан ошдиХитойда тармоққа боғланмайдиган кузатув камералари бозори яримта улушдан ошдиБугун, 15:50Starlink орбитал гуруҳи 100 мингта сунъий йўлдошга етказиладиStarlink орбитал гуруҳи 100 мингта сунъий йўлдошга етказиладиБугун, 14:52Elon Musk Starlink глобал ИП-трафигининг 90 фоизидан ортиғини эгаллашини айтдиElon Musk Starlink глобал ИП-трафигининг 90 фоизидан ортиғини эгаллашини айтдиБугун, 14:22Хитойда кузатув камералари бозори қисқармоқда, Xiaomi эса етакчилигича қолмоқдаХитойда кузатув камералари бозори қисқармоқда, Xiaomi эса етакчилигича қолмоқдаБугун, 13:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди