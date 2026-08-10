Таниқли промоутер Мариуш Вах атрофидаги машмашани танқид қилди

·35·Спорт
Таниқли промоутер Мариуш Вах атрофидаги машмашани танқид қилди
Қисқача

Мариуш Вах Тайсон Фюрига қарши 7 раундлик жангдан 21 кун ўтиб, ММА қоидалари асосида бир вақтнинг ўзида олти рақибга қарши октагонга чиқди. Бу ҳолат унинг оғир зарбаларга дучор бўлгани ва саломатлигини жиддий хавф остига қўйгани сабабли бокс жамоатчилигида кескин эътирозларга сабаб бўлди. Таниқли промоутер Лу Дибелла ташкилотчиларни танқид қилиб, спортчиларни фойда кўрувчи савдогарлардан ҳимоя қилиш кераклигини айтди.

Польшалик 40 ёшдан ошган тажрибали боксчи Мариуш Вах (39-14, 20 КО) ММА қоидалари бўйича ўтказилган ноодатий шоуда бир вақтнинг ўзида олти нафар рақибга қарши октагонга тушди. Ушбу воқелик ва боксчининг кетма-кет хавфли жангларда иштирок этиши дунё бокс жамоатчилигида кескин эътироз ва баҳс-мунозараларга сабаб бўлмоқда.

Интернетда тарқалган видеолавҳаларда Мариуш Вахнинг 1га 6 кўринишидаги ММА баҳсида жуда оғир зарбаларга дуч келгани ва саломатлигини жиддий хавф остига қўйгани аниқ кўриниб туради.

Фьюри билан жанг ва 3 ҳафтадан сўнг октагонга қайтиш

Вазиятнинг энг хавотирли жиҳати шундаки, ушбу ноодатий шоудан бор-йўғи уч ҳафта олдин Мариуш Вах собиқ жаҳон чемпиони Тайсон Фьюрига қарши 7 раундлик оғир беллашув ўтказган эди. Ўша баҳсда вазият мураккаблашгач, боксчининг ўзи жангни давом эттиришдан бош тортган.

Шундай оғир жангдан сўнг тўлиқ тикланмай туриб, орадан 21 кун ўтар-ўтмас бир вақтнинг ўзида 6 кишига қарши октагонга чиқиши мутахассислар ва мухлисларнинг эътирозларини янада кучайтириб юборди.

Лу Дибелла: «Спортда «қуйи чегара» деган тушунча қолмабди»

Дунё бокс оламида катта нуфузга эга таниқли промоутер Лу Дибелла ҳам ушбу ҳолатга тоқат қилиб бўлмаслигини таъкидлаб, ташкилотчилар ва тизимни кескин танқид остига олди:

«Кўплаб спортчиларни, жумладан Мариуш Вахни ҳам спортчиларнинг қони эвазига фойда кўрувчи савдогарлардан ҳимоя қилиш шарт. Умуман олганда, бу одам Фьюрига қарши рингга чиқмаслиги керак эди.

Қолаверса, шундан бор-йўғи уч ҳафта ўтиб, 1га 6 жангда қатнашиши мутлақо мантиққа тўғри келмайди. У — чарчаган, спорт формасини йўқотган, ўрта ёшдан ўтган эркак. Бокс ва жанг санъати яна бир бор шуни кўрсатмоқдаки, бу соҳада «қуйи чегара» деган тушунча йўқ, хавф-хатарнинг ҳам ҳадди-бисоти белгиланмаган. Томошабинлар эса одоб-ахлоқ чегаралари қандай қилиб тобора пастга тушаётганини бефарқлик билан кузатишда давом этмоқда», — деди Дибелла.

Спортчилар хавфсизлиги ва шоу чегараси

Соҳа экспертларининг таъкидлашича, муайян ёшдан ва жисмоний толиқишдан кейин спортчиларнинг профессионал ринг ёки октагонда қолиши оддий шоу ёки ҳазил эмас. Бу энг аввало уларнинг соғлиғи, мия жароҳатлари ва ҳаётига таҳдид солувчи жуда жиддий муаммодир.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Мариуш ВахТайсон ФьюриЛу ДиБелла
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Jeff Bezos Ливерпул клуби акцияларининг учдан бир қисмини сотиб олмоқдаJeff Bezos Ливерпул клуби акцияларининг учдан бир қисмини сотиб олмоқдаБугун, 16:55Манчестер Юнайтед ва Барселона курашидаги кутилмаган тўсиқМанчестер Юнайтед ва Барселона курашидаги кутилмаган тўсиқБугун, 16:37Рома Габриел Мартинелли трансфери устида ишламоқдаРома Габриел Мартинелли трансфери устида ишламоқдаБугун, 16:13Майкл Оуен Реал Мадридда Мбаппе ва Холанд тандемини истисно қилдиМайкл Оуен Реал Мадридда Мбаппе ва Холанд тандемини истисно қилдиБугун, 15:54«Пахтакор»нинг ОЧЛ Элитадаги бош мураббийи маълум бўлди: Тафсилотлар«Пахтакор»нинг ОЧЛ Элитадаги бош мураббийи маълум бўлди: ТафсилотларБугун, 15:35Италия футболида кескинлик: Малаго ва Малдини ўртасидаги зиддиятИталия футболида кескинлик: Малаго ва Малдини ўртасидаги зиддиятБугун, 15:34
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)