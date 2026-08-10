Таниқли промоутер Мариуш Вах атрофидаги машмашани танқид қилди
Мариуш Вах Тайсон Фюрига қарши 7 раундлик жангдан 21 кун ўтиб, ММА қоидалари асосида бир вақтнинг ўзида олти рақибга қарши октагонга чиқди. Бу ҳолат унинг оғир зарбаларга дучор бўлгани ва саломатлигини жиддий хавф остига қўйгани сабабли бокс жамоатчилигида кескин эътирозларга сабаб бўлди. Таниқли промоутер Лу Дибелла ташкилотчиларни танқид қилиб, спортчиларни фойда кўрувчи савдогарлардан ҳимоя қилиш кераклигини айтди.
Польшалик 40 ёшдан ошган тажрибали боксчи Мариуш Вах (39-14, 20 КО) ММА қоидалари бўйича ўтказилган ноодатий шоуда бир вақтнинг ўзида олти нафар рақибга қарши октагонга тушди. Ушбу воқелик ва боксчининг кетма-кет хавфли жангларда иштирок этиши дунё бокс жамоатчилигида кескин эътироз ва баҳс-мунозараларга сабаб бўлмоқда.
Интернетда тарқалган видеолавҳаларда Мариуш Вахнинг 1га 6 кўринишидаги ММА баҳсида жуда оғир зарбаларга дуч келгани ва саломатлигини жиддий хавф остига қўйгани аниқ кўриниб туради.
Фьюри билан жанг ва 3 ҳафтадан сўнг октагонга қайтиш
Вазиятнинг энг хавотирли жиҳати шундаки, ушбу ноодатий шоудан бор-йўғи уч ҳафта олдин Мариуш Вах собиқ жаҳон чемпиони Тайсон Фьюрига қарши 7 раундлик оғир беллашув ўтказган эди. Ўша баҳсда вазият мураккаблашгач, боксчининг ўзи жангни давом эттиришдан бош тортган.
Шундай оғир жангдан сўнг тўлиқ тикланмай туриб, орадан 21 кун ўтар-ўтмас бир вақтнинг ўзида 6 кишига қарши октагонга чиқиши мутахассислар ва мухлисларнинг эътирозларини янада кучайтириб юборди.
Лу Дибелла: «Спортда «қуйи чегара» деган тушунча қолмабди»
Дунё бокс оламида катта нуфузга эга таниқли промоутер Лу Дибелла ҳам ушбу ҳолатга тоқат қилиб бўлмаслигини таъкидлаб, ташкилотчилар ва тизимни кескин танқид остига олди:
«Кўплаб спортчиларни, жумладан Мариуш Вахни ҳам спортчиларнинг қони эвазига фойда кўрувчи савдогарлардан ҳимоя қилиш шарт. Умуман олганда, бу одам Фьюрига қарши рингга чиқмаслиги керак эди.
Қолаверса, шундан бор-йўғи уч ҳафта ўтиб, 1га 6 жангда қатнашиши мутлақо мантиққа тўғри келмайди. У — чарчаган, спорт формасини йўқотган, ўрта ёшдан ўтган эркак. Бокс ва жанг санъати яна бир бор шуни кўрсатмоқдаки, бу соҳада «қуйи чегара» деган тушунча йўқ, хавф-хатарнинг ҳам ҳадди-бисоти белгиланмаган. Томошабинлар эса одоб-ахлоқ чегаралари қандай қилиб тобора пастга тушаётганини бефарқлик билан кузатишда давом этмоқда», — деди Дибелла.
Спортчилар хавфсизлиги ва шоу чегараси
Соҳа экспертларининг таъкидлашича, муайян ёшдан ва жисмоний толиқишдан кейин спортчиларнинг профессионал ринг ёки октагонда қолиши оддий шоу ёки ҳазил эмас. Бу энг аввало уларнинг соғлиғи, мия жароҳатлари ва ҳаётига таҳдид солувчи жуда жиддий муаммодир.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…