Барселона жамоасида сардорлик инқирози юзага келди
Барселона трансферлар ва жароҳатлар сабаб сардорлар таркибини қайта кўриб чиқишга мажбур бўлмоқда. Марк-Андре тер Стегеннинг кетиши ва Роналд Араухонинг Ливерпулга ўтиши мумкинлиги жамоа ичидаги вазиятни янада мураккаблаштирди. Френки де Йонг, Рафиня ва Педри асосий номзодлар бўлса, Эрик Гарсия ҳамда Гави кенгайтирилган сардорлар гуруҳига даъвогарлик қилмоқда. Ханси Флик янги сардорлар таркибини яқин кунларда белгилаши кутилмоқда.
Каталониянинг Барселона клуби трансферлар ва жароҳатлар фонида кутилмаган сардорлик инқирозига дуч келди. Жамоанинг асосий етакчилари сафдан чиқиши ҳамда кетиши бош мураббий Ханси Флик олдида янги сардорларни танлаш вазифасини кўндаланг қўйди. Янги мавсум яқинлашиб келаётган бир пайтда, Блауграна ўз ички иерархиясини қайта кўриб чиқишга мажбур бўлмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашри тарқатган маълумотларга кўра, клубда юзага келган бу вазият Марк-Андре тер Стегеннинг кетиши ва Роналд Араухонинг ҳам жамоани тарк этиш эҳтимоли борлиги билан боғлиқ. Дастлаб Тер Стегеннинг Аяксга ижара асосида йўл олиши билан сардорлик боғичи уругвайлик ҳимоячига ўтиши кутилганди. Бироқ Араухонинг Ливерпулга ўтиши мумкинлиги ҳақидаги хабарлар вазиятни янада чигаллаштириб юборди.
Сардорлик учун асосий номзодларЎтган мавсум охирига қадар жамоанинг асосий сардорлари бешлигига Марк-Андре тер Стеген, Роналд Араухо, Френки де Йонг, Рафиня ва Педри кирган эди. Эндиликда мавжуд йўқотишлар фонида Френки де Йонг клубнинг биринчи рақамли сардорига айланиши учун табиий номзод бўлиб турибди. Бироқ нидерландиялик ярим ҳимоячининг жароҳати ва унинг тикланиш жараёни атрофидаги ички муҳокамалар вазиятни мураккаблаштирмоқда.
Mundo Deportivo хабар беришича, клуб раҳбарияти Френки де Йонгнинг ўз клуб мажбуриятларидан кўра миллий терма жамоа манфаатларини устун қўяётганидан норози. Айнан шу сабабли бразилиялик ҳужумчи Рафиня майдонда ҳам, унинг ташқарисида ҳам жамоанинг энг таъсирли фигураларидан бирига айланиб, сардорлик боғичини доимий равишда тақиш учун асосий даъвогарга айланмоқда.
Кенгайтирилган сардорлар гуруҳиДе Жонг, Рафиня ва Педри кутилаётган учта етакчи ўринни эгаллаши тахмин қилинаётган бўлса-да, Барселона сардорлар гуруҳини тўлдириш учун яна икки нафар футболчини аниқлаши керак. Ушбу бўш ўринлар учун асосий номзодлардан бири сифатида Эрик Гарсия кўриб чиқилмоқда. Собиқ Манчестер Сити ҳимоячиси юқори савиядаги ўйин тажрибасига эгалиги ва Ла Масиа тарбияланувчиси экани боис клуб талабларини яхши тушунади.
Шунингдек, ёшлигига қараммай, Гави ҳам сардорлик гуруҳидан жой олиши мумкин бўлган номзодлардан биридир. Ярим ҳимоячи ўзининг майдондаги шиддати, эҳтироси ва клуб анъаналарига содиқлиги билан Барселона идентлигини яққол намоён этиб келмоқда. Ханси Флик жамоанинг келажагини белгилаб берувчи ушбу муҳим қарорни яқин кунларда қабул қилиши кутилмоқда.
…