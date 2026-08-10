Барселона жамоасида сардорлик инқирози юзага келди

·55·Спорт
Барселона жамоасида сардорлик инқирози юзага келди
Қисқача

Барселона трансферлар ва жароҳатлар сабаб сардорлар таркибини қайта кўриб чиқишга мажбур бўлмоқда. Марк-Андре тер Стегеннинг кетиши ва Роналд Араухонинг Ливерпулга ўтиши мумкинлиги жамоа ичидаги вазиятни янада мураккаблаштирди. Френки де Йонг, Рафиня ва Педри асосий номзодлар бўлса, Эрик Гарсия ҳамда Гави кенгайтирилган сардорлар гуруҳига даъвогарлик қилмоқда. Ханси Флик янги сардорлар таркибини яқин кунларда белгилаши кутилмоқда.

Каталониянинг Барселона клуби трансферлар ва жароҳатлар фонида кутилмаган сардорлик инқирозига дуч келди. Жамоанинг асосий етакчилари сафдан чиқиши ҳамда кетиши бош мураббий Ханси Флик олдида янги сардорларни танлаш вазифасини кўндаланг қўйди. Янги мавсум яқинлашиб келаётган бир пайтда, Блауграна ўз ички иерархиясини қайта кўриб чиқишга мажбур бўлмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашри тарқатган маълумотларга кўра, клубда юзага келган бу вазият Марк-Андре тер Стегеннинг кетиши ва Роналд Араухонинг ҳам жамоани тарк этиш эҳтимоли борлиги билан боғлиқ. Дастлаб Тер Стегеннинг Аяксга ижара асосида йўл олиши билан сардорлик боғичи уругвайлик ҳимоячига ўтиши кутилганди. Бироқ Араухонинг Ливерпулга ўтиши мумкинлиги ҳақидаги хабарлар вазиятни янада чигаллаштириб юборди.

Сардорлик учун асосий номзодлар

Ўтган мавсум охирига қадар жамоанинг асосий сардорлари бешлигига Марк-Андре тер Стеген, Роналд Араухо, Френки де Йонг, Рафиня ва Педри кирган эди. Эндиликда мавжуд йўқотишлар фонида Френки де Йонг клубнинг биринчи рақамли сардорига айланиши учун табиий номзод бўлиб турибди. Бироқ нидерландиялик ярим ҳимоячининг жароҳати ва унинг тикланиш жараёни атрофидаги ички муҳокамалар вазиятни мураккаблаштирмоқда.

Mundo Deportivo хабар беришича, клуб раҳбарияти Френки де Йонгнинг ўз клуб мажбуриятларидан кўра миллий терма жамоа манфаатларини устун қўяётганидан норози. Айнан шу сабабли бразилиялик ҳужумчи Рафиня майдонда ҳам, унинг ташқарисида ҳам жамоанинг энг таъсирли фигураларидан бирига айланиб, сардорлик боғичини доимий равишда тақиш учун асосий даъвогарга айланмоқда.

Кенгайтирилган сардорлар гуруҳи

Де Жонг, Рафиня ва Педри кутилаётган учта етакчи ўринни эгаллаши тахмин қилинаётган бўлса-да, Барселона сардорлар гуруҳини тўлдириш учун яна икки нафар футболчини аниқлаши керак. Ушбу бўш ўринлар учун асосий номзодлардан бири сифатида Эрик Гарсия кўриб чиқилмоқда. Собиқ Манчестер Сити ҳимоячиси юқори савиядаги ўйин тажрибасига эгалиги ва Ла Масиа тарбияланувчиси экани боис клуб талабларини яхши тушунади.

Шунингдек, ёшлигига қараммай, Гави ҳам сардорлик гуруҳидан жой олиши мумкин бўлган номзодлардан биридир. Ярим ҳимоячи ўзининг майдондаги шиддати, эҳтироси ва клуб анъаналарига содиқлиги билан Барселона идентлигини яққол намоён этиб келмоқда. Ханси Флик жамоанинг келажагини белгилаб берувчи ушбу муҳим қарорни яқин кунларда қабул қилиши кутилмоқда.

БарселонаХанси ФликЛа ЛигаФутбол янгиликлариТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Jeff Bezos Ливерпул клуби акцияларининг учдан бир қисмини сотиб олмоқдаJeff Bezos Ливерпул клуби акцияларининг учдан бир қисмини сотиб олмоқдаБугун, 16:55Манчестер Юнайтед ва Барселона курашидаги кутилмаган тўсиқМанчестер Юнайтед ва Барселона курашидаги кутилмаган тўсиқБугун, 16:37Рома Габриел Мартинелли трансфери устида ишламоқдаРома Габриел Мартинелли трансфери устида ишламоқдаБугун, 16:13Майкл Оуен Реал Мадридда Мбаппе ва Холанд тандемини истисно қилдиМайкл Оуен Реал Мадридда Мбаппе ва Холанд тандемини истисно қилдиБугун, 15:54«Пахтакор»нинг ОЧЛ Элитадаги бош мураббийи маълум бўлди: Тафсилотлар«Пахтакор»нинг ОЧЛ Элитадаги бош мураббийи маълум бўлди: ТафсилотларБугун, 15:35Италия футболида кескинлик: Малаго ва Малдини ўртасидаги зиддиятИталия футболида кескинлик: Малаго ва Малдини ўртасидаги зиддиятБугун, 15:34
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)