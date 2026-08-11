Колумбияда бугун 7,4 магнитудали кучли зилзила содир бўлди (Видео)
Колумбияда маҳаллий вақт билан 10 август куни 7,4 магнитудали кучли зилзила содир бўлди. Зилзила маркази Чоко минтақасидаги Сан-Хосе-дел-Палмар ҳудуди яқинида, Боготадан тахминан 400 километр ғарбда жойлашган бўлиб, силкиниш Эквадор ва Панамада ҳам сезилган. Турли хабарларга кўра, 110 нафардан 132 нафаргача одам ҳалок бўлган, 570 дан ортиқ киши жароҳатланган, 1 600 га яқин бино зарар кўрган ва 61 таси бутунлай қулаган.
Колумбияда маҳаллий вақт билан 10 август куни 7,4 магнитудали кучли зилзила содир бўлди. Зилзила маркази Чоко минтақасидаги Сан-Хосе-дел-Пальмар ҳудуди яқинида, Боготадан тахминан 400 километр ғарбда жойлашгани хабар қилинди. Ер силкиниши Колумбиянинг ғарбий қисмидаги бир қатор шаҳарларда, шунингдек, қўшни Эквадор ва Панамада ҳам сезилган.
Дастлабки маълумотлар тез-тез янгиланмоқда. AP камида 111 киши ҳалок бўлганини ёзди, Те Гуардиан эса қурбонлар сони 110 нафардан ошганини маълум қилди. Times оф Индиа Колумбия пойтахт шаҳарлари ассоциациясига таяниб, 132 киши ҳалок бўлгани ва 570 дан ортиқ одам жароҳатланганини хабар қилди.
Зилзила Кали, Перейра, Кибдо ва Манисалес шаҳарларида жиддий вайронгарчиликларга сабаб бўлган. Хабарларда 1 600 га яқин бино зарар кўргани, улардан 61 таси бутунлай қулаб тушгани айтилмоқда. Айрим ҳудудларда одамлар вайроналар остида қолгани сабаб қутқарув ишлари давом этмоқда.
Манисалес шаҳрида эса Розарий Биби Марям базилика-соборига зарар етган. AP ва Те Гуардиан маълумотларига кўра, неоготик услубдаги собор минораларидан бири қулаб, бинога ва атрофдаги ҳудудга шикаст етказган.
Колумбия президенти фавқулодда ҳолат эълон қилиб, қутқарув ва тиклаш ишларига қўшимча ресурслар йўналтирилишини билдирган. Айрим аэропортларда парвозлар вақтинча тўхтатилган, сабаби мутахассислар инфратузилма ҳолатини текширмоқда.
Маҳаллий ҳокимият ҳозирда зарар кўламини баҳоламоқда. Қурбонлар ва жароҳатланганлар сони ўзгариши мумкин, чунки айрим тоғли ва ўрмонли ҳудудлар билан алоқа қийинлашган.
…