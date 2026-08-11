Колумбияда бугун 7,4 магнитудали кучли зилзила содир бўлди (Видео)

·80·Дунё
Колумбияда бугун 7,4 магнитудали кучли зилзила содир бўлди (Видео)
Қисқача

Колумбияда маҳаллий вақт билан 10 август куни 7,4 магнитудали кучли зилзила содир бўлди. Зилзила маркази Чоко минтақасидаги Сан-Хосе-дел-Палмар ҳудуди яқинида, Боготадан тахминан 400 километр ғарбда жойлашган бўлиб, силкиниш Эквадор ва Панамада ҳам сезилган. Турли хабарларга кўра, 110 нафардан 132 нафаргача одам ҳалок бўлган, 570 дан ортиқ киши жароҳатланган, 1 600 га яқин бино зарар кўрган ва 61 таси бутунлай қулаган.

Колумбияда маҳаллий вақт билан 10 август куни 7,4 магнитудали кучли зилзила содир бўлди. Зилзила маркази Чоко минтақасидаги Сан-Хосе-дел-Пальмар ҳудуди яқинида, Боготадан тахминан 400 километр ғарбда жойлашгани хабар қилинди. Ер силкиниши Колумбиянинг ғарбий қисмидаги бир қатор шаҳарларда, шунингдек, қўшни Эквадор ва Панамада ҳам сезилган.

Дастлабки маълумотлар тез-тез янгиланмоқда. AP камида 111 киши ҳалок бўлганини ёзди, Те Гуардиан эса қурбонлар сони 110 нафардан ошганини маълум қилди. Times оф Индиа Колумбия пойтахт шаҳарлари ассоциациясига таяниб, 132 киши ҳалок бўлгани ва 570 дан ортиқ одам жароҳатланганини хабар қилди.

Зилзила Кали, Перейра, Кибдо ва Манисалес шаҳарларида жиддий вайронгарчиликларга сабаб бўлган. Хабарларда 1 600 га яқин бино зарар кўргани, улардан 61 таси бутунлай қулаб тушгани айтилмоқда. Айрим ҳудудларда одамлар вайроналар остида қолгани сабаб қутқарув ишлари давом этмоқда.

Манисалес шаҳрида эса Розарий Биби Марям базилика-соборига зарар етган. AP ва Те Гуардиан маълумотларига кўра, неоготик услубдаги собор минораларидан бири қулаб, бинога ва атрофдаги ҳудудга шикаст етказган.

Колумбия президенти фавқулодда ҳолат эълон қилиб, қутқарув ва тиклаш ишларига қўшимча ресурслар йўналтирилишини билдирган. Айрим аэропортларда парвозлар вақтинча тўхтатилган, сабаби мутахассислар инфратузилма ҳолатини текширмоқда.

Маҳаллий ҳокимият ҳозирда зарар кўламини баҳоламоқда. Қурбонлар ва жароҳатланганлар сони ўзгариши мумкин, чунки айрим тоғли ва ўрмонли ҳудудлар билан алоқа қийинлашган.

КоломбиаЭквадорПанамаБоготаКали
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дубайда дайди ҳайвонларни боқиш учун сунъий интеллектли қурилмалар ишга туширилдиДубайда дайди ҳайвонларни боқиш учун сунъий интеллектли қурилмалар ишга туширилдиБугун, 12:16Хитойда фил жуфтини қутқариб, заряд қурилмасини ағдариб юборди (видео)Хитойда фил жуфтини қутқариб, заряд қурилмасини ағдариб юборди (видео)Бугун, 12:00Украинадаги бўлажак ҳокимият алмашинуви ҳақида эксперт фикриУкраинадаги бўлажак ҳокимият алмашинуви ҳақида эксперт фикриБугун, 09:27Чикаго университети профессори Зеленскийнинг тактикасини ошкор қилдиЧикаго университети профессори Зеленскийнинг тактикасини ошкор қилдиБугун, 09:07Илон Маскнинг отаси Украинадаги демократияга қандай баҳо берди?Илон Маскнинг отаси Украинадаги демократияга қандай баҳо берди?Бугун, 09:02Венесуэлада даҳшатли фожиа: Зилзила қурбонлари сони 6 300 дан ошдиВенесуэлада даҳшатли фожиа: Зилзила қурбонлари сони 6 300 дан ошдиБугун, 08:32
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди