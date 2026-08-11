Дубайда дайди ҳайвонларни боқиш учун сунъий интеллектли қурилмалар ишга туширилди
Дубай муниципалитети кўча ҳайвонларини сунъий интеллект ёрдамида аниқлаб, автоматик озиқлантирадиган “Эҳсан Статионс” қурилмаларини ишга туширди. Дастлаб Дубай бўйлаб 12 та қурилма ўрнатилади, уларнинг 10 таси жамоат боғларига, иккитаси эса Дубаи Ҳолдинг компаниясига қарашли ҳудудларга жойлаштирилади.
Дубай муниципалитети кўча ҳайвонларига ёрдам бериш мақсадида “Ehsan Stations” номли ақлли озиқлантириш қурилмаларини ишга туширди. Лойиҳа минтақада ўзига хос ташаббус бўлиб, сунъий интеллект ёрдамида ҳайвонларни аниқлаш, улар ҳақидаги маълумотларни йиғиш ва шунга мос равишда озуқа тарқатишга мўлжалланган. Бу ҳақда Dubai Municipality нашри хабар берди.
Дастлаб Дубай бўйлаб 12 та қурилма ўрнатилиши режалаштирилган. Уларнинг 10 таси жамоат боғларига, яна иккитаси эса Dubai Holding компаниясига қарашли ҳудудларга жойлаштирилади. Тизим дайди мушуклар ва бошқа ҳайвонларни аниқлаб, уларга автоматик равишда озуқа бериши мумкин.
Ташаббуснинг яна бир мақсади — кўча ҳайвонларини тартибсиз озиқлантириш ҳолатларини камайтириш. Чунки назоратсиз ташлаб кетилган озуқа жамоат жойларининг тозалиги ва шаҳарнинг ташқи кўринишига салбий таъсир кўрсатиши мумкин. Ақлли қурилмалар эса ҳайвонларни мунтазам ва тартибли озиқлантиришга ёрдам беради.
Лойиҳа ҳозирча синов босқичида бўлиб, қурилмаларнинг самарадорлиги баҳоланади. Мутасаддилар келгусида тизимни янада такомиллаштириш ва кўча ҳайвонлари популяциясини бошқаришда ундан фойдаланиш имкониятларини ўрганмоқда.
…