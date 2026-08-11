Дубайда дайди ҳайвонларни боқиш учун сунъий интеллектли қурилмалар ишга туширилди

·27·Дунё
Дубайда дайди ҳайвонларни боқиш учун сунъий интеллектли қурилмалар ишга туширилди
Қисқача

Дубай муниципалитети кўча ҳайвонларини сунъий интеллект ёрдамида аниқлаб, автоматик озиқлантирадиган “Эҳсан Статионс” қурилмаларини ишга туширди. Дастлаб Дубай бўйлаб 12 та қурилма ўрнатилади, уларнинг 10 таси жамоат боғларига, иккитаси эса Дубаи Ҳолдинг компаниясига қарашли ҳудудларга жойлаштирилади.

Дубай муниципалитети кўча ҳайвонларига ёрдам бериш мақсадида “Ehsan Stations” номли ақлли озиқлантириш қурилмаларини ишга туширди. Лойиҳа минтақада ўзига хос ташаббус бўлиб, сунъий интеллект ёрдамида ҳайвонларни аниқлаш, улар ҳақидаги маълумотларни йиғиш ва шунга мос равишда озуқа тарқатишга мўлжалланган. Бу ҳақда Dubai Municipality нашри хабар берди.

Дастлаб Дубай бўйлаб 12 та қурилма ўрнатилиши режалаштирилган. Уларнинг 10 таси жамоат боғларига, яна иккитаси эса Dubai Holding компаниясига қарашли ҳудудларга жойлаштирилади. Тизим дайди мушуклар ва бошқа ҳайвонларни аниқлаб, уларга автоматик равишда озуқа бериши мумкин.

Ташаббуснинг яна бир мақсади — кўча ҳайвонларини тартибсиз озиқлантириш ҳолатларини камайтириш. Чунки назоратсиз ташлаб кетилган озуқа жамоат жойларининг тозалиги ва шаҳарнинг ташқи кўринишига салбий таъсир кўрсатиши мумкин. Ақлли қурилмалар эса ҳайвонларни мунтазам ва тартибли озиқлантиришга ёрдам беради.

Лойиҳа ҳозирча синов босқичида бўлиб, қурилмаларнинг самарадорлиги баҳоланади. Мутасаддилар келгусида тизимни янада такомиллаштириш ва кўча ҳайвонлари популяциясини бошқаришда ундан фойдаланиш имкониятларини ўрганмоқда.

ДубайДубай МуниципалитетиДубай ХолдингЭхсан Стейшнс
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитойда фил жуфтини қутқариб, заряд қурилмасини ағдариб юборди (видео)Хитойда фил жуфтини қутқариб, заряд қурилмасини ағдариб юборди (видео)Бугун, 12:00Колумбияда бугун 7,4 магнитудали кучли зилзила содир бўлди (Видео)Колумбияда бугун 7,4 магнитудали кучли зилзила содир бўлди (Видео)Бугун, 11:13Украинадаги бўлажак ҳокимият алмашинуви ҳақида эксперт фикриУкраинадаги бўлажак ҳокимият алмашинуви ҳақида эксперт фикриБугун, 09:27Чикаго университети профессори Зеленскийнинг тактикасини ошкор қилдиЧикаго университети профессори Зеленскийнинг тактикасини ошкор қилдиБугун, 09:07Илон Маскнинг отаси Украинадаги демократияга қандай баҳо берди?Илон Маскнинг отаси Украинадаги демократияга қандай баҳо берди?Бугун, 09:02Венесуэлада даҳшатли фожиа: Зилзила қурбонлари сони 6 300 дан ошдиВенесуэлада даҳшатли фожиа: Зилзила қурбонлари сони 6 300 дан ошдиБугун, 08:32
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди