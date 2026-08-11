Хитойда фил жуфтини қутқариб, заряд қурилмасини ағдариб юборди (видео)

·38·Дунё
Хитойда фил жуфтини қутқариб, заряд қурилмасини ағдариб юборди (видео)
Қисқача

Хитойнинг Юннан провинсиясида 6 август куни ёввойи филлардан бири электр автомобиллар зарядлаш кабелига ўралиб қолгач, бошқа фил зарядлаш қурилмасини ағдариб юборди. Воқеа кузатув камераларига тушиб, айримлар буни фил жуфтига ёрдам бериш ҳаракати деб тахмин қилган бўлса, бошқалар ҳайвон нотаниш буюмни ўрганган бўлиши мумкинлигини айтди. Мутахассислар электр таъминотини узганидан сўнг, филлар тахминан ярим соат ўтиб ҳудудни тарк этди.

Хитойнинг Юннан провинциясида ёввойи филлар тўдаси электр автомобиллар учун мўлжалланган зарядлаш қурилмаси ёнида ноодатий воқеани содир этди. Ҳодиса 6 август куни йўл четида юз берган ва қисқа вақт ичида ижтимоий тармоқларда кенг тарқалган.

Free Press Journal нашрининг хабар беришича, филлардан бирининг оёғи ҳаракатланаётган пайтда зарядлаш кабелига ўралиб қолган. Шундан сўнг бошқа бир фил зарядлаш қурилмаси томон яқинлашиб, уни ағдариб юборган.

Кузатув камераларига тушган кадрлар интернет фойдаланувчилари орасида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлди. Айримлар фил жуфтига ёрдам бериш учун қурилмани атайлаб ағдарганини тахмин қилган бўлса, бошқалар эса ҳайвон шунчаки нотаниш буюмни ўрганиб, унинг мустаҳкам эмаслигини текширган бўлиши мумкинлигини айтган.

Ушбу ноодатий ҳодиса Юннан ҳудудида яшовчи ёввойи филларнинг хатти-ҳаракатлари ва ўзаро муносабатларини яна бир бор муҳокама қилишга сабаб бўлди.

Evwire нашрига кўра, воқеа вақтида мутахассислар электр таъминотини узиб қўйган ва филлар тахминан ярим соатдан сўнг ҳудудни тарк этган. Зарядлаш кабели шикастланган, дастлабки ҳисоб-китобларга кўра, зарар миқдори қарийб 20 минг юан — тахминан 2,8 минг долларни ташкил этган.

Сизнингча, фил жуфтини ҳимоя қилиш учун тўғри иш қилдими? Фикрингизни изоҳларда ёзиб қолдиринг.

ХитойЮньнаньFree Press JournalEvwire
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дубайда дайди ҳайвонларни боқиш учун сунъий интеллектли қурилмалар ишга туширилдиДубайда дайди ҳайвонларни боқиш учун сунъий интеллектли қурилмалар ишга туширилдиБугун, 12:16Колумбияда бугун 7,4 магнитудали кучли зилзила содир бўлди (Видео)Колумбияда бугун 7,4 магнитудали кучли зилзила содир бўлди (Видео)Бугун, 11:13Украинадаги бўлажак ҳокимият алмашинуви ҳақида эксперт фикриУкраинадаги бўлажак ҳокимият алмашинуви ҳақида эксперт фикриБугун, 09:27Чикаго университети профессори Зеленскийнинг тактикасини ошкор қилдиЧикаго университети профессори Зеленскийнинг тактикасини ошкор қилдиБугун, 09:07Илон Маскнинг отаси Украинадаги демократияга қандай баҳо берди?Илон Маскнинг отаси Украинадаги демократияга қандай баҳо берди?Бугун, 09:02Венесуэлада даҳшатли фожиа: Зилзила қурбонлари сони 6 300 дан ошдиВенесуэлада даҳшатли фожиа: Зилзила қурбонлари сони 6 300 дан ошдиБугун, 08:32
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди