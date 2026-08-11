Хитойда фил жуфтини қутқариб, заряд қурилмасини ағдариб юборди (видео)
Хитойнинг Юннан провинсиясида 6 август куни ёввойи филлардан бири электр автомобиллар зарядлаш кабелига ўралиб қолгач, бошқа фил зарядлаш қурилмасини ағдариб юборди. Воқеа кузатув камераларига тушиб, айримлар буни фил жуфтига ёрдам бериш ҳаракати деб тахмин қилган бўлса, бошқалар ҳайвон нотаниш буюмни ўрганган бўлиши мумкинлигини айтди. Мутахассислар электр таъминотини узганидан сўнг, филлар тахминан ярим соат ўтиб ҳудудни тарк этди.
Хитойнинг Юннан провинциясида ёввойи филлар тўдаси электр автомобиллар учун мўлжалланган зарядлаш қурилмаси ёнида ноодатий воқеани содир этди. Ҳодиса 6 август куни йўл четида юз берган ва қисқа вақт ичида ижтимоий тармоқларда кенг тарқалган.
Free Press Journal нашрининг хабар беришича, филлардан бирининг оёғи ҳаракатланаётган пайтда зарядлаш кабелига ўралиб қолган. Шундан сўнг бошқа бир фил зарядлаш қурилмаси томон яқинлашиб, уни ағдариб юборган.
Кузатув камераларига тушган кадрлар интернет фойдаланувчилари орасида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлди. Айримлар фил жуфтига ёрдам бериш учун қурилмани атайлаб ағдарганини тахмин қилган бўлса, бошқалар эса ҳайвон шунчаки нотаниш буюмни ўрганиб, унинг мустаҳкам эмаслигини текширган бўлиши мумкинлигини айтган.
Ушбу ноодатий ҳодиса Юннан ҳудудида яшовчи ёввойи филларнинг хатти-ҳаракатлари ва ўзаро муносабатларини яна бир бор муҳокама қилишга сабаб бўлди.
Evwire нашрига кўра, воқеа вақтида мутахассислар электр таъминотини узиб қўйган ва филлар тахминан ярим соатдан сўнг ҳудудни тарк этган. Зарядлаш кабели шикастланган, дастлабки ҳисоб-китобларга кўра, зарар миқдори қарийб 20 минг юан — тахминан 2,8 минг долларни ташкил этган.
Сизнингча, фил жуфтини ҳимоя қилиш учун тўғри иш қилдими? Фикрингизни изоҳларда ёзиб қолдиринг.
…