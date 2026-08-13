Ювентус Зион Suzukiни ижарага олишга ҳаракат қилмоқда

·0·Спорт
Ювентус Зион Suzukiни ижарага олишга ҳаракат қилмоқда

Италиянинг Ювентус клуби Пари Сен-Жермен сафига қўшилиши кутилаётган дарвозабон Зион Suzukiни ижарага олиш бўйича фаол музокаралар олиб бормоқда. Туринликлар янги мавсум олдидан асосий дарвозабон муаммосини тезроқ ҳал этишни мақсад қилган ва япониялик посбонни дарҳол А Серияга қайтаришга интилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашри ва Ла Gazzetta делло Sport маълумотига кўра, Пари Сен-Жермен клуби Парма дарвозабони учун 35 миллион евро миқдорида трансфер суммасини тўлаб, уни ўз сафига қўшиб олиш бўйича келишувга эришган. Парижликлар бу трансферни тез орада расман эълон қилиши кутилмоқда. Бироқ Ювентус раҳбарияти юзага келган бу вазиятдан фойдаланиб қолишга уринмоқда.

Қари синьора лақабли Турин клуби 2002 йилда туғилган дарвозабонни ижарага олиш таклифи билан чиқди. Унга кўра, футболчи жорий мавсум охиригача, аниқроғи июн ойигача Туринда тўп суриши керак. Ювентус бу орқали таркибдаги дарвозабонлар чизиғини тезкорлик билан кучайтириб олишни режалаштирмоқда.

Футболчининг позицияси ва Париж клубининг қарори

Зион Suzukiнинг ўзи Ювентус таклифига ижобий муносабат билдирган. Манбаларга кўра, япониялик посбон мавсум охиригача Италияга қайтишга ва А Серияда мунтазам равишда ўйин амалиётига эга бўлишга қарши эмас. У Европанинг топ-клубларидан бирида ўйнаш имкониятидан мамнун эканини билдирган ва бу трансферга тайёрлигини маълум қилган.

Ҳозирча барча масала Пари Сен-Жермен бош мураббийи Луис Энрике ва клуб раҳбариятининг якуний қарорига боғлиб турибди. Парижликлар футболчининг яқин келажаги борасида аниқ қарорга келгачгина, шартнома шартлари ва маошни тақсимлаш масалалари бўйича батафсил музокаралар бошланади.

Олдинда ҳал қилувчи соатлар кутмоқда

Ювентус раҳбарияти Франция клубини ижарага розилик беришга кўндириш учун бор имкониятини ишга солмоқда. Агар Пари Сен-Жермен ижобий жавоб берса, икки клуб дарҳол молиявий тафсилотлар, жумладан, футболчининг маошини қандай тақсимлаш бўйича келишиб олиши керак бўлади.

Турин клуби бу трансферни имкон қадар тезроқ якунлаб, бош мураббий Лучано Спаллеттига янги асосий дарвозабонни тақдим этишни истамоқда. Келаси кунларда бўлиб ўтадиган музокаралар ушбу мураккаб трансфер операциясининг тақдирини ҳал қилади.

Агар келишув тез фурсатда амалга ошса, Зион Suzuki машғулот жараёнига қўшилиб, жамоанинг тактик услубига мослашиш учун етарлича вақтга эга бўлади. Ювентус чемпионатдаги илк ўйинида Фросиноне билан баҳс юритади ва клуб янги дарвозабонининг ушбу учрашувга тайёр бўлишини истамоқда.

ЮвентусПари Сен-ЖерменЗион SuzukiА СерияТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Микел Артета Майлз Люис-Скелли атрофидаги миш-мишларга муносабат билдирдиМикел Артета Майлз Люис-Скелли атрофидаги миш-мишларга муносабат билдирдиБугун, 11:57Эдуардо Камавинга Манчестер Юнайтед таклифини рад этдиЭдуардо Камавинга Манчестер Юнайтед таклифини рад этдиБугун, 10:37Лионель Месси отасининг вафотидан сўнг майдонга қайтдиЛионель Месси отасининг вафотидан сўнг майдонга қайтдиБугун, 10:136 та финал, 6 та ғалаба: Энрике еврокубокларда даҳшатли рекорд ўрнатди6 та финал, 6 та ғалаба: Энрике еврокубокларда даҳшатли рекорд ўрнатдиБугун, 09:45Месси майдонга қайтди, аммо «Интер Майами» ютқазди (видео)Месси майдонга қайтди, аммо «Интер Майами» ютқазди (видео)Бугун, 09:38Отасизлик дардини ҳис қилган инсон: Месси марҳум отасига мактуб ёзди (видео)Отасизлик дардини ҳис қилган инсон: Месси марҳум отасига мактуб ёзди (видео)Бугун, 09:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилди
ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилди