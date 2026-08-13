Ювентус Зион Suzukiни ижарага олишга ҳаракат қилмоқда
Италиянинг Ювентус клуби Пари Сен-Жермен сафига қўшилиши кутилаётган дарвозабон Зион Suzukiни ижарага олиш бўйича фаол музокаралар олиб бормоқда. Туринликлар янги мавсум олдидан асосий дарвозабон муаммосини тезроқ ҳал этишни мақсад қилган ва япониялик посбонни дарҳол А Серияга қайтаришга интилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашри ва Ла Gazzetta делло Sport маълумотига кўра, Пари Сен-Жермен клуби Парма дарвозабони учун 35 миллион евро миқдорида трансфер суммасини тўлаб, уни ўз сафига қўшиб олиш бўйича келишувга эришган. Парижликлар бу трансферни тез орада расман эълон қилиши кутилмоқда. Бироқ Ювентус раҳбарияти юзага келган бу вазиятдан фойдаланиб қолишга уринмоқда.
Қари синьора лақабли Турин клуби 2002 йилда туғилган дарвозабонни ижарага олиш таклифи билан чиқди. Унга кўра, футболчи жорий мавсум охиригача, аниқроғи июн ойигача Туринда тўп суриши керак. Ювентус бу орқали таркибдаги дарвозабонлар чизиғини тезкорлик билан кучайтириб олишни режалаштирмоқда.
Футболчининг позицияси ва Париж клубининг қарориЗион Suzukiнинг ўзи Ювентус таклифига ижобий муносабат билдирган. Манбаларга кўра, япониялик посбон мавсум охиригача Италияга қайтишга ва А Серияда мунтазам равишда ўйин амалиётига эга бўлишга қарши эмас. У Европанинг топ-клубларидан бирида ўйнаш имкониятидан мамнун эканини билдирган ва бу трансферга тайёрлигини маълум қилган.
Ҳозирча барча масала Пари Сен-Жермен бош мураббийи Луис Энрике ва клуб раҳбариятининг якуний қарорига боғлиб турибди. Парижликлар футболчининг яқин келажаги борасида аниқ қарорга келгачгина, шартнома шартлари ва маошни тақсимлаш масалалари бўйича батафсил музокаралар бошланади.
Олдинда ҳал қилувчи соатлар кутмоқдаЮвентус раҳбарияти Франция клубини ижарага розилик беришга кўндириш учун бор имкониятини ишга солмоқда. Агар Пари Сен-Жермен ижобий жавоб берса, икки клуб дарҳол молиявий тафсилотлар, жумладан, футболчининг маошини қандай тақсимлаш бўйича келишиб олиши керак бўлади.
Турин клуби бу трансферни имкон қадар тезроқ якунлаб, бош мураббий Лучано Спаллеттига янги асосий дарвозабонни тақдим этишни истамоқда. Келаси кунларда бўлиб ўтадиган музокаралар ушбу мураккаб трансфер операциясининг тақдирини ҳал қилади.
Агар келишув тез фурсатда амалга ошса, Зион Suzuki машғулот жараёнига қўшилиб, жамоанинг тактик услубига мослашиш учун етарлича вақтга эга бўлади. Ювентус чемпионатдаги илк ўйинида Фросиноне билан баҳс юритади ва клуб янги дарвозабонининг ушбу учрашувга тайёр бўлишини истамоқда.
…