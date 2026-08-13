Собиқ севгилиси аёл танасига ўз исмини 250 марта татуировка қилдирган

·90·Дунё
Собиқ севгилиси аёл танасига ўз исмини 250 марта татуировка қилдирган
Қисқача

Нидерландияда яшовчи Ёке собиқ севгилиси томонидан танасига 250 мартадан ортиқ унинг исми, бош ҳарфлари ва “эгалик” мазмунидаги ёзувлар татуировка қилинганини айтди. Натижада аёл танасининг қарийб 90 фоизи, жумладан юзи ҳам татуировкалар билан қопланган. Ёке муносабатларни якунлагач, ҳуқуқ-тартибот идораларига мурожаат қилган, бироқ эркак татуировкалар унинг розилиги билан қилинганини айтгани сабабли унга айблов қўйиш қийин бўлган.

Нидерландияда яшовчи Ёке исмли аёлнинг бошидан кечирганлари ижтимоий тармоқларда катта эътибор уйғотмоқда. Унинг айтишича, собиқ севгилиси муносабатлар давомида назорат ва рашк сабаб танасига 250 мартадан ортиқ ўз исми, бош ҳарфлари ҳамда “эгалик” мазмунидаги ёзувларни татуировка қилган. Бу ҳақда Men Today хабар берди.

Ёкенинг сўзларига кўра, собиқ севгилиси бошқа эркак унга тегиб кетган деб гумон қилган жойларга ҳам ўз исмини туширган. Натижада аёл танасининг қарийб 90 фоизи татуировкалар билан қопланган. Татуировкаларнинг бир қисми унинг юзига ҳам туширилган.

Маълумотларга кўра, эркак татуировка қилиш учун интернет орқали арзон қурилма сотиб олган ва уларнинг кўпини ўзи бажарган. Ёке эса муносабатларни якунлагач, бошидан кечирган зўравонликлар ҳақида ҳуқуқ-тартибот идораларига мурожаат қилган. Бироқ собиқ севгилиси татуировкалар унинг розилиги билан қилинганини айтгани сабабли иш бўйича айблов қўйиш қийин бўлган.

Ҳозир Ёке танасидаги татуировкаларни босқичма-босқич олиб ташламоқда. Унга Нидерландиядаги "Spijt van Tattoo" жамғармаси ёрдам бермоқда. Ташкилотнинг таъкидлашича, бундай татуировкаларни олиб ташлаш оддий косметик муолажа эмас, балки зўравон муносабатлардан кейинги тикланиш жараёнининг бир қисми ҳисобланади.

Ташкилот вакили Энди Ханнинг сўзларига кўра, сўнгги бир йил ичида татуировкаларнинг аксарияти аёлнинг танасидан олиб ташланган ва тахминан 30 000 евро (2,7 миллион рублдан ортиқ) сарфланган. Бироқ, ҳали кўп ишлар бор ва шунга ўхшаш даражада катта харажатлар.

Ёке ушбу воқеасини очиқ гапириш орқали зўравон муносабатлардан азият чеккан бошқа аёлларга ҳам умид беришни мақсад қилган. Унинг татуировкаларни олиб ташлаш жараёни ҳозир ҳам давом этмоқда.

Ayolning yuzidagi tatuirovkalarni lazer yordamida o‘chirish bosqichlari.
НидерландияМен ТудейЭнди ХанСпийт ван Таттоо
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кеча Европада XXI асрнинг илк тўлиқ Қуёш тутилиши кузатилдиКеча Европада XXI асрнинг илк тўлиқ Қуёш тутилиши кузатилдиБугун, 11:52Массачусетс соҳилида кутилмаганда одамхўр акула пайдо бўлдиМассачусетс соҳилида кутилмаганда одамхўр акула пайдо бўлдиБугун, 11:34Миср соҳилидаги ноодатий меҳмон дам олувчиларни ҳайратга солди (видео)Миср соҳилидаги ноодатий меҳмон дам олувчиларни ҳайратга солди (видео)Бугун, 11:33Вучич ва Зеленский ўртасидаги яқинлашувнинг сирли сабаблари ошкор бўлдиВучич ва Зеленский ўртасидаги яқинлашувнинг сирли сабаблари ошкор бўлдиБугун, 11:09АҚШда ҳарбий база остида кўзсиз сирли «иблис ғор балиғи» топилдиАҚШда ҳарбий база остида кўзсиз сирли «иблис ғор балиғи» топилдиБугун, 11:04«Бизда одамлар шундай»: Путин "шов-шувли" баёнот берди...«Бизда одамлар шундай»: Путин "шов-шувли" баёнот берди...Бугун, 10:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди