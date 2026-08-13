Собиқ севгилиси аёл танасига ўз исмини 250 марта татуировка қилдирган
Нидерландияда яшовчи Ёке собиқ севгилиси томонидан танасига 250 мартадан ортиқ унинг исми, бош ҳарфлари ва “эгалик” мазмунидаги ёзувлар татуировка қилинганини айтди. Натижада аёл танасининг қарийб 90 фоизи, жумладан юзи ҳам татуировкалар билан қопланган. Ёке муносабатларни якунлагач, ҳуқуқ-тартибот идораларига мурожаат қилган, бироқ эркак татуировкалар унинг розилиги билан қилинганини айтгани сабабли унга айблов қўйиш қийин бўлган.
Нидерландияда яшовчи Ёке исмли аёлнинг бошидан кечирганлари ижтимоий тармоқларда катта эътибор уйғотмоқда. Унинг айтишича, собиқ севгилиси муносабатлар давомида назорат ва рашк сабаб танасига 250 мартадан ортиқ ўз исми, бош ҳарфлари ҳамда “эгалик” мазмунидаги ёзувларни татуировка қилган. Бу ҳақда Men Today хабар берди.
Ёкенинг сўзларига кўра, собиқ севгилиси бошқа эркак унга тегиб кетган деб гумон қилган жойларга ҳам ўз исмини туширган. Натижада аёл танасининг қарийб 90 фоизи татуировкалар билан қопланган. Татуировкаларнинг бир қисми унинг юзига ҳам туширилган.
Маълумотларга кўра, эркак татуировка қилиш учун интернет орқали арзон қурилма сотиб олган ва уларнинг кўпини ўзи бажарган. Ёке эса муносабатларни якунлагач, бошидан кечирган зўравонликлар ҳақида ҳуқуқ-тартибот идораларига мурожаат қилган. Бироқ собиқ севгилиси татуировкалар унинг розилиги билан қилинганини айтгани сабабли иш бўйича айблов қўйиш қийин бўлган.
Ҳозир Ёке танасидаги татуировкаларни босқичма-босқич олиб ташламоқда. Унга Нидерландиядаги "Spijt van Tattoo" жамғармаси ёрдам бермоқда. Ташкилотнинг таъкидлашича, бундай татуировкаларни олиб ташлаш оддий косметик муолажа эмас, балки зўравон муносабатлардан кейинги тикланиш жараёнининг бир қисми ҳисобланади.
Ташкилот вакили Энди Ханнинг сўзларига кўра, сўнгги бир йил ичида татуировкаларнинг аксарияти аёлнинг танасидан олиб ташланган ва тахминан 30 000 евро (2,7 миллион рублдан ортиқ) сарфланган. Бироқ, ҳали кўп ишлар бор ва шунга ўхшаш даражада катта харажатлар.
Ёке ушбу воқеасини очиқ гапириш орқали зўравон муносабатлардан азият чеккан бошқа аёлларга ҳам умид беришни мақсад қилган. Унинг татуировкаларни олиб ташлаш жараёни ҳозир ҳам давом этмоқда.
…