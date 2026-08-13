Ўзбекистондан Қирғизистонга олиб кирилган 28 тонна сабзавот ортга қайтарилди
Қирғизистон Ўзбекистондан олиб кирилган 28 тонна сабзавотни мажбурий маркировка йўқлиги сабабли ортга қайтарди. Юк “Қизил-Қия — автойўл” фитосанитария назорат постида текширилган ва ундан 23 тонна пиёз ҳамда 5 тонна сабзи аниқланган. Қирғизистон Қишлоқ хўжалиги вазирлиги маълумотларига кўра, карантин остидаги маҳсулотларни тегишли маркировкасиз олиб кириш Евроосиё иқтисодий иттифоқининг ягона карантин-фитосанитария талабларига зид.
Қирғизистон Ўзбекистондан олиб кирилган 28 тонна сабзавотни мамлакатга киритмади. Юк “Қизил-Қия — автойўл” фитосанитария назорат постида текширувдан ўтказилган.
Нима сабаб бўлди?
Мутахассислар 23 тонна пиёз ва 5 тонна сабзини текшириш вақтида маҳсулот қадоғида мажбурий маркировка йўқлигини аниқлаган.
Қоидабузарлик сабабли бутун юк Ўзбекистонга қайтариб юборилган.
Қандай талаб бузилган?
Қирғизистон Қишлоқ хўжалиги вазирлиги маълумотларига кўра, карантин остидаги маҳсулотларни тегишли маркировкасиз олиб кириш Евроосиё иқтисодий иттифоқининг ягона карантин-фитосанитария талабларига зид.
Шу сабабли 28 тонна сабзавот экспорт қилган мамлакатга қайтарилган.
Сиз бундай ҳолатга қандай баҳо берасиз? Фикрингизни ёзинг ва хабарни яқинларингиз билан улашинг.
…