Куинтон Фортун Челсига Андре Онанани сотиб олишни маслаҳат берди

·27·Спорт
Куинтон Фортун Челсига Андре Онанани сотиб олишни маслаҳат берди
Қисқача

Манчестер Юнайтед собиқ ярим ҳимоячиси Куинтон Фортун Челсига Манчестер Юнайтед дарвозабони Андре Онанани сотиб олишни тавсия қилди. Фортун Онананинг ўйинни орқа чизиқдан бошлаш ва 50-60 ярд масофага аниқ узатмалар бериш қобилиятини юқори баҳолади. Андре Онана ҳозир Туркиянинг Trabzonspor клубида ижара асосида тўп сурмоқда ва унинг Манчестер Юнайтед билан шартномаси 2028-йилнинг июнигача мўлжалланган.

Манчестер Юнайтед собиқ ярим ҳимоячиси Куинтон Фортун Лондоннинг Челси клубига Манчестер Юнайтед дарвозабони Андре Онанани ўз сафига қўшиб олишни тавсия қилди. Премиер Бет нашрига берган интервюсида собиқ футболчи Камерун терма жамоаси посбони Стамфорд Бридж жамоаси учун ажойиб қадам бўлиши мумкинлигини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ёзги трансферлар даврида янги бош мураббий Хаби Алонсо қўл остида Лондон клуби 300 миллион фунт стерлингдан ортиқ маблағ сарфлаб, ўндан ортиқ янги футболчиларни харид қилди. Бироқ Филип Ёргенсен кетганидан кейин Челси ҳали ҳам янги дарвозабон изламоқда ва Роберт Санчес жамоанинг асосий посбони бўлиб қолмоқда.

Ҳозирги вақтда Андре Онана Туркиянинг Trabzonspor клубида ижара асосида тўп сурмоқда. Унинг Манчестер Юнайтед билан амалдаги шартномаси 2028-йилнинг июнигача мўлжалланган бўлиб, турк клубида уни сотиб олиш ҳуқуқи кўзда тутилмаган.

Дарвозабондан бошланадиган ҳужумлар

Куинтон Фортуннинг фикрича, Андре Онана ўйинни орқа чизиқдан бошлаш қобилияти бўйича APЛдаги етакчи дарвозабоналардан бири ҳисобланади. Унинг узатмалари жамоага рақиб чизиқларини ёриб ўтишда ва ҳужумларни тез бошлашда катта ёрдам беради.

"Андре Онана Челси, Нюкасл Юнайтед ёки Астон Вилла учун ажойиб қўшимча бўла оларди", — деди Фортун. Унинг сўзларига кўра, Онана 50-60 ярд масофага тўғридан-тўғри ҳужумчига ёки ярим ҳимоячига аниқ тўп узатишда моҳир ва бу замонавий мураббийлар учун жуда муҳим сифатдир.

Тажрибали футболчиларнинг келиши

Дарвозабонлар масаласидан ташқари, Фортун Челси томонидан ёзда амалга оширилган бошқа трансферларни ҳам баҳолади. Хаби Алонсо жамоага Денни Уелбек ва Жордан Хендерсонсиз тажрибали етакчиларни олиб келганини олқишлади.

Собиқ ярим ҳимоячи Алонсо кийиниш хонасига ўзига хос характер ва етакчилик фазилатларига эга бўлган футболчилар керак бўлганини, бу эса ёш жамоа учун Реал Мадрид тажрибасига эга мураббий қўл остида муҳим аҳамият касб этишини қўшимча қилди.

ЧелсиМанчестер ЮнайтедАндре ОнанаХаби АлонсоAPЛ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бредли Барколянинг келажаги: Носир Ал-Хелайфи нима деди?Бредли Барколянинг келажаги: Носир Ал-Хелайфи нима деди?Бугун, 14:59Квентин Фортун Денни Уелбекнинг Чельфига ўтганидан афсусдаКвентин Фортун Денни Уелбекнинг Чельфига ўтганидан афсусдаБугун, 14:51Эрлинг Холандни тўхтатиш йўли борми?Эрлинг Холандни тўхтатиш йўли борми?Бугун, 14:19Элиот Андерсон нима учун Манчестер Юнайтед таклифини рад этганини айтдиЭлиот Андерсон нима учун Манчестер Юнайтед таклифини рад этганини айтдиБугун, 13:58Душан Влаховичнинг Ювентусдаги даври якунланди: ҳужумчи Туркияга йўл олдиДушан Влаховичнинг Ювентусдаги даври якунланди: ҳужумчи Туркияга йўл олдиБугун, 13:53Феликс Нмеча Юрген Клоппнинг Германия терма жамоасига келишидан руҳланганини айтдиФеликс Нмеча Юрген Клоппнинг Германия терма жамоасига келишидан руҳланганини айтдиБугун, 13:32
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилди
ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилди
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача