Куинтон Фортун Челсига Андре Онанани сотиб олишни маслаҳат берди
Манчестер Юнайтед собиқ ярим ҳимоячиси Куинтон Фортун Челсига Манчестер Юнайтед дарвозабони Андре Онанани сотиб олишни тавсия қилди. Фортун Онананинг ўйинни орқа чизиқдан бошлаш ва 50-60 ярд масофага аниқ узатмалар бериш қобилиятини юқори баҳолади. Андре Онана ҳозир Туркиянинг Trabzonspor клубида ижара асосида тўп сурмоқда ва унинг Манчестер Юнайтед билан шартномаси 2028-йилнинг июнигача мўлжалланган.
Манчестер Юнайтед собиқ ярим ҳимоячиси Куинтон Фортун Лондоннинг Челси клубига Манчестер Юнайтед дарвозабони Андре Онанани ўз сафига қўшиб олишни тавсия қилди. Премиер Бет нашрига берган интервюсида собиқ футболчи Камерун терма жамоаси посбони Стамфорд Бридж жамоаси учун ажойиб қадам бўлиши мумкинлигини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ёзги трансферлар даврида янги бош мураббий Хаби Алонсо қўл остида Лондон клуби 300 миллион фунт стерлингдан ортиқ маблағ сарфлаб, ўндан ортиқ янги футболчиларни харид қилди. Бироқ Филип Ёргенсен кетганидан кейин Челси ҳали ҳам янги дарвозабон изламоқда ва Роберт Санчес жамоанинг асосий посбони бўлиб қолмоқда.
Ҳозирги вақтда Андре Онана Туркиянинг Trabzonspor клубида ижара асосида тўп сурмоқда. Унинг Манчестер Юнайтед билан амалдаги шартномаси 2028-йилнинг июнигача мўлжалланган бўлиб, турк клубида уни сотиб олиш ҳуқуқи кўзда тутилмаган.
Дарвозабондан бошланадиган ҳужумларКуинтон Фортуннинг фикрича, Андре Онана ўйинни орқа чизиқдан бошлаш қобилияти бўйича APЛдаги етакчи дарвозабоналардан бири ҳисобланади. Унинг узатмалари жамоага рақиб чизиқларини ёриб ўтишда ва ҳужумларни тез бошлашда катта ёрдам беради.
"Андре Онана Челси, Нюкасл Юнайтед ёки Астон Вилла учун ажойиб қўшимча бўла оларди", — деди Фортун. Унинг сўзларига кўра, Онана 50-60 ярд масофага тўғридан-тўғри ҳужумчига ёки ярим ҳимоячига аниқ тўп узатишда моҳир ва бу замонавий мураббийлар учун жуда муҳим сифатдир.
Тажрибали футболчиларнинг келишиДарвозабонлар масаласидан ташқари, Фортун Челси томонидан ёзда амалга оширилган бошқа трансферларни ҳам баҳолади. Хаби Алонсо жамоага Денни Уелбек ва Жордан Хендерсонсиз тажрибали етакчиларни олиб келганини олқишлади.
Собиқ ярим ҳимоячи Алонсо кийиниш хонасига ўзига хос характер ва етакчилик фазилатларига эга бўлган футболчилар керак бўлганини, бу эса ёш жамоа учун Реал Мадрид тажрибасига эга мураббий қўл остида муҳим аҳамият касб этишини қўшимча қилди.
…