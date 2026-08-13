Квентин Фортун Денни Уелбекнинг Чельфига ўтганидан афсусда
Квентин Фортун Манчестер Юнайтед ёзда Денни Уелбекни жамоага қайтармаганидан афсусда эканини билдирди. Тажрибали ҳужумчи Брайтондан Челфига ўтди ва бу трансферни Хаби Алонсо амалга оширди. Фортун Алонсо трансфер бозорида ақлли иш тутганини, Денни Уелбек ва Жордан Хендерсон каби футболчилар ёш жамоага тажриба ҳамда етакчилик олиб киришини таъкидлади.
Англиянинг Манчестер Юнайтед клуби собиқ ҳимоячиси Квентин Фортун ёзги трансферлар даврида жамоа Денни Уелбекни ўз сафига қайтармаганидан афсусда эканини билдирди. Тажрибали ҳужумчи кутилмаганда Брайтон клубидан Чельфига кўчиб ўтган эди. Метро нашри хабар қилишича, ушбу трансфер футбол оламида турли муҳокамаларга сабаб бўлди ва Фортун лондонликларнинг бу ишини юқори баҳолаган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълумки, Денни Уелбек Манчестер Юнайтед академияси тарбияланувчиси ҳисобланади. У Брайтон сафида ўтказган муваффақиятли мавсумлардан сўнг фаолиятида янги саҳифа очишга қарор қилди ва Лондон клуби билан шартнома имзолади. Бироқ Квентин Фортуннинг фикрича, унинг собиқ жамоаси инглиз ҳужумчисини қўлдан бой бериб, трансфер бозорида муҳим имкониятни қўлдан учирган.
Манчестер Юнайтед раҳбарияти ёзда ҳужум чизиғини кучайтириш учун бу вариантни рад этган бўлса-да, Чельфи бош мураббийи Хаби Алонсо кескин ва ўйланган қадам ташлади. Испаниялик мутахассис янги Англия Премер-лигаси мавсуми олдидан ёш таркибга тажрибали ҳужумчини жалб этишга қарор қилди. Фортуннинг таъкидлашича, Чельфи бош мураббийи ўз ҳаракатлари билан трансфер бозорида жуда ақлли иш тутган.
Лидерлик етишмовчилиги ва трансферлар сиёсатиХаби Алонсо Чельфи бошқарувини қўлга олгач, жамоада ғолиблик менталитетини шакллантиришни бош мақсад қилиб қўйди. Собиқ Премер-лига ғолиби Квентин Фортуннинг фикрича, испаниялик мутахассис жамоа кийиниш хонасида етакчилик хислатлари ва тажриба етишмаётганини тўғри пайқаган. Шу боисдан ҳам клуб ёзда нафақат Денни Уелбекни, балки тажрибали ярим ҳимоячи Жордан Хендерсонни ҳам ўз сафига қўшиб олди.
Фортуннинг сўзларига кўра, бу каби футболчилар ёш жамоага намуна бўла олади ва майдонда ҳам, унинг ташқарисида ҳам керакли муҳитни яратади. Алонсо Мадриднинг Реал клубида тўплаган бой тажрибасига таяниб, Чельфида ҳам шунга ўхшаш муваффақиятли тизим қуришга ҳаракат қилмоқда. Денни Уелбек ва Жордан Хендерсон каби футболчиларнинг келиши эса айнан шу муаммони тез фурсатда ҳал қилиши кутилмоқда.
"Хаби Алонсо ёзда Чельфи учун жуда яхши трансферларни амалга оширди, бироқ Денни Уелбекнинг Манчестер Юнайтедга қайтганини кўришни истар эдим", — дея Фортуннинг сўзларини келтиради Метро нашри. Собиқ ҳимоячи Уелбек ва Хендерсон нафақат юқори савиядаги ўйинчилар, балки чинакам профессионал эканини, уларнинг характери жамоага фақат фойда келтиришини алоҳида таъкидлади.
…