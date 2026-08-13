Квентин Фортун Денни Уелбекнинг Чельфига ўтганидан афсусда

·28·Спорт
Квентин Фортун Денни Уелбекнинг Чельфига ўтганидан афсусда
Қисқача

Квентин Фортун Манчестер Юнайтед ёзда Денни Уелбекни жамоага қайтармаганидан афсусда эканини билдирди. Тажрибали ҳужумчи Брайтондан Челфига ўтди ва бу трансферни Хаби Алонсо амалга оширди. Фортун Алонсо трансфер бозорида ақлли иш тутганини, Денни Уелбек ва Жордан Хендерсон каби футболчилар ёш жамоага тажриба ҳамда етакчилик олиб киришини таъкидлади.

Англиянинг Манчестер Юнайтед клуби собиқ ҳимоячиси Квентин Фортун ёзги трансферлар даврида жамоа Денни Уелбекни ўз сафига қайтармаганидан афсусда эканини билдирди. Тажрибали ҳужумчи кутилмаганда Брайтон клубидан Чельфига кўчиб ўтган эди. Метро нашри хабар қилишича, ушбу трансфер футбол оламида турли муҳокамаларга сабаб бўлди ва Фортун лондонликларнинг бу ишини юқори баҳолаган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълумки, Денни Уелбек Манчестер Юнайтед академияси тарбияланувчиси ҳисобланади. У Брайтон сафида ўтказган муваффақиятли мавсумлардан сўнг фаолиятида янги саҳифа очишга қарор қилди ва Лондон клуби билан шартнома имзолади. Бироқ Квентин Фортуннинг фикрича, унинг собиқ жамоаси инглиз ҳужумчисини қўлдан бой бериб, трансфер бозорида муҳим имкониятни қўлдан учирган.

Манчестер Юнайтед раҳбарияти ёзда ҳужум чизиғини кучайтириш учун бу вариантни рад этган бўлса-да, Чельфи бош мураббийи Хаби Алонсо кескин ва ўйланган қадам ташлади. Испаниялик мутахассис янги Англия Премер-лигаси мавсуми олдидан ёш таркибга тажрибали ҳужумчини жалб этишга қарор қилди. Фортуннинг таъкидлашича, Чельфи бош мураббийи ўз ҳаракатлари билан трансфер бозорида жуда ақлли иш тутган.

Лидерлик етишмовчилиги ва трансферлар сиёсати

Хаби Алонсо Чельфи бошқарувини қўлга олгач, жамоада ғолиблик менталитетини шакллантиришни бош мақсад қилиб қўйди. Собиқ Премер-лига ғолиби Квентин Фортуннинг фикрича, испаниялик мутахассис жамоа кийиниш хонасида етакчилик хислатлари ва тажриба етишмаётганини тўғри пайқаган. Шу боисдан ҳам клуб ёзда нафақат Денни Уелбекни, балки тажрибали ярим ҳимоячи Жордан Хендерсонни ҳам ўз сафига қўшиб олди.

Фортуннинг сўзларига кўра, бу каби футболчилар ёш жамоага намуна бўла олади ва майдонда ҳам, унинг ташқарисида ҳам керакли муҳитни яратади. Алонсо Мадриднинг Реал клубида тўплаган бой тажрибасига таяниб, Чельфида ҳам шунга ўхшаш муваффақиятли тизим қуришга ҳаракат қилмоқда. Денни Уелбек ва Жордан Хендерсон каби футболчиларнинг келиши эса айнан шу муаммони тез фурсатда ҳал қилиши кутилмоқда.

"Хаби Алонсо ёзда Чельфи учун жуда яхши трансферларни амалга оширди, бироқ Денни Уелбекнинг Манчестер Юнайтедга қайтганини кўришни истар эдим", — дея Фортуннинг сўзларини келтиради Метро нашри. Собиқ ҳимоячи Уелбек ва Хендерсон нафақат юқори савиядаги ўйинчилар, балки чинакам профессионал эканини, уларнинг характери жамоага фақат фойда келтиришини алоҳида таъкидлади.

Манчестер ЮнайтедЧельфиДенни УелбекХаби АлонсоПремер-лига
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сескк Фабрегас Микел Артета ва Арсенал раҳбариятини юқори баҳоладиСескк Фабрегас Микел Артета ва Арсенал раҳбариятини юқори баҳоладиБугун, 15:16Бредли Барколянинг келажаги: Носир Ал-Хелайфи нима деди?Бредли Барколянинг келажаги: Носир Ал-Хелайфи нима деди?Бугун, 14:59Куинтон Фортун Челсига Андре Онанани сотиб олишни маслаҳат бердиКуинтон Фортун Челсига Андре Онанани сотиб олишни маслаҳат бердиБугун, 14:38Эрлинг Холандни тўхтатиш йўли борми?Эрлинг Холандни тўхтатиш йўли борми?Бугун, 14:19Элиот Андерсон нима учун Манчестер Юнайтед таклифини рад этганини айтдиЭлиот Андерсон нима учун Манчестер Юнайтед таклифини рад этганини айтдиБугун, 13:58Душан Влаховичнинг Ювентусдаги даври якунланди: ҳужумчи Туркияга йўл олдиДушан Влаховичнинг Ювентусдаги даври якунланди: ҳужумчи Туркияга йўл олдиБугун, 13:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилди
ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилди
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача