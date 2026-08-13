Аҳад Қаюм: “Мен шу қизларнинг мухлисиман”

·57·Маданият
Аҳад Қаюм: “Мен шу қизларнинг мухлисиман”
Қисқача

Аҳад Қаюм бугунги кунда профессионал актрисалар сифатида Шаҳноза Шакирова, Айсанем Юсупова ва Маҳлиё Асқаралиевани алоҳида тилга олди. У бу ёш санъаткорлар ўз касбини севиб, ижодига масъулият билан ёндашаётганини таъкидлади. Аҳад Қаюм уларнинг келажакда Дилноза Кубаева, Раъно Шодиева ва Юлдуз Ражабова даражасига, ҳатто ундан ҳам юқорига кўтарилиш имкониятини юқори баҳолади. Унинг фикрлари ижтимоий тармоқларда турлича муносабатларга сабаб бўлди.

Актёр, режиссёр ва шоир Аҳад Қаюм “Daryo Lifestyle” дастурига берган интервюсида бугунги кунда профессионал актриса сифатида кимларни кўришини айтиб ўтди.

Ундан “Бугунги кунда ҳақиқатдан профессионал актриса деб билганингиз ким?” дея сўралган. Аҳад Қаюм жавобида сўнгги авлод вакиллари орасидан Шаҳноза Шакирова, Айсанем Юсупова ва Маҳлиё Асқаралиевани алоҳида тилга олган.

Унинг таъкидлашича, ушбу актрисалар ўз касбини чин дилдан севиб, ижодига масъулият билан ёндашадиган ёш санъаткорлар қаторидан жой олади. Аҳад Қаюм уларнинг келажакда Дилноза Кубаева, Раъно Шодиева ва Юлдуз Ражабова каби таниқли актрисалар даражасига, ҳатто ундан ҳам юқорига кўтарилиш имкониятини юқори баҳолаган.

Turli xil libos va taqinchoqlarda jilmayib turgan uch nafar yosh ayolning portreti.

“Мен ўзим шу қизларнинг мухлисиман”, дея қўшимча қилган ижодкор.

Унинг фикрлари ижтимоий тармоқларда ҳам турли муносабатларга сабаб бўлди. Айрим кузатувчилар Аҳад Қаюмнинг танловини қўллаб-қувватлаган бўлса, бошқалар эса унинг фикрига қўшилмади.

Сизнингча, бугунги кунда қайси актрисаларни ҳақиқий профессионал деб ҳисоблайсиз? Фикрингизни изоҳларда ёзиб қолдиринг.

Аҳад ҚаюмШаҳноза ШокироваАйсанем ЮсуповаДилноза КубаеваЮлдуз Ражабова
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дурдона Қурбонова ўзига ўзи орзу қилган камёб рангдаги iPhone харид қилди! (видео)Дурдона Қурбонова ўзига ўзи орзу қилган камёб рангдаги iPhone харид қилди! (видео)Бугун, 14:43Раъно Шодиева: даволанишимга 500 минг доллардан кўпроқ пул кетдиРаъно Шодиева: даволанишимга 500 минг доллардан кўпроқ пул кетдиБугун, 14:202 ёшли қиз куйлай бошлади — кўчадагилар ҳайратдан тўхтаб қолди (видео)2 ёшли қиз куйлай бошлади — кўчадагилар ҳайратдан тўхтаб қолди (видео)Бугун, 13:13JONY мухлисининг тўйига кутилмаганда кириб бориб, уни ҳайратда қолдирдиJONY мухлисининг тўйига кутилмаганда кириб бориб, уни ҳайратда қолдирдиБугун, 09:06Роналду ва Жоржинанинг тўйи: эътиборни тортган тафсилотларРоналду ва Жоржинанинг тўйи: эътиборни тортган тафсилотларКеча, 15:31 Раъно Шодиева 47 ёшни қарши олди (видео) Раъно Шодиева 47 ёшни қарши олди (видео)Кеча, 14:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Майкл Джексоннинг машҳур ҳаракати ортидаги сир очилди
Майкл Джексоннинг машҳур ҳаракати ортидаги сир очилди
Райҳон Уласенова ўғлини уйлантирди: тўйдан видеолар тарқалди
Райҳон Уласенова ўғлини уйлантирди: тўйдан видеолар тарқалди
Шаҳло Салаева ва Вейсел Дулгер тўйидан кейин қаерда яшашини маълум қилди
Шаҳло Салаева ва Вейсел Дулгер тўйидан кейин қаерда яшашини маълум қилди
Мафтуна Холмуротованинг сирли жуфти ҳақидаги изоҳлари ва суратлари тармоқларда барчанинг диққатида!
Мафтуна Холмуротованинг сирли жуфти ҳақидаги изоҳлари ва суратлари тармоқларда барчанинг диққатида!
Дурдона Қурбонова янги клипда мол соғмоқчи эди, аммо ҳаммаси режадагидек кетмади!
Дурдона Қурбонова янги клипда мол соғмоқчи эди, аммо ҳаммаси режадагидек кетмади!
Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!
Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!
“Севги изтироби” юлдузлари яна бир сериалда жам бўлади
“Севги изтироби” юлдузлари яна бир сериалда жам бўлади