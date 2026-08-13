Аҳад Қаюм: “Мен шу қизларнинг мухлисиман”
Аҳад Қаюм бугунги кунда профессионал актрисалар сифатида Шаҳноза Шакирова, Айсанем Юсупова ва Маҳлиё Асқаралиевани алоҳида тилга олди. У бу ёш санъаткорлар ўз касбини севиб, ижодига масъулият билан ёндашаётганини таъкидлади. Аҳад Қаюм уларнинг келажакда Дилноза Кубаева, Раъно Шодиева ва Юлдуз Ражабова даражасига, ҳатто ундан ҳам юқорига кўтарилиш имкониятини юқори баҳолади. Унинг фикрлари ижтимоий тармоқларда турлича муносабатларга сабаб бўлди.
Актёр, режиссёр ва шоир Аҳад Қаюм “Daryo Lifestyle” дастурига берган интервюсида бугунги кунда профессионал актриса сифатида кимларни кўришини айтиб ўтди.
Ундан “Бугунги кунда ҳақиқатдан профессионал актриса деб билганингиз ким?” дея сўралган. Аҳад Қаюм жавобида сўнгги авлод вакиллари орасидан Шаҳноза Шакирова, Айсанем Юсупова ва Маҳлиё Асқаралиевани алоҳида тилга олган.
Унинг таъкидлашича, ушбу актрисалар ўз касбини чин дилдан севиб, ижодига масъулият билан ёндашадиган ёш санъаткорлар қаторидан жой олади. Аҳад Қаюм уларнинг келажакда Дилноза Кубаева, Раъно Шодиева ва Юлдуз Ражабова каби таниқли актрисалар даражасига, ҳатто ундан ҳам юқорига кўтарилиш имкониятини юқори баҳолаган.
“Мен ўзим шу қизларнинг мухлисиман”, дея қўшимча қилган ижодкор.
Унинг фикрлари ижтимоий тармоқларда ҳам турли муносабатларга сабаб бўлди. Айрим кузатувчилар Аҳад Қаюмнинг танловини қўллаб-қувватлаган бўлса, бошқалар эса унинг фикрига қўшилмади.
Сизнингча, бугунги кунда қайси актрисаларни ҳақиқий профессионал деб ҳисоблайсиз? Фикрингизни изоҳларда ёзиб қолдиринг.
…