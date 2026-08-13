Elon Musk Grok 4.6 сунъий интеллект моделини тақдим этди

·23·Техно
Elon Musk Grok 4.6 сунъий интеллект моделини тақдим этди
Қисқача

SpaceX компанияси Elon Musk тақдимотида Grok 4.6 сунъий интеллект моделини расман намойиш этди. Гавин Бакер ва Артифисиал Аналйсис маълумотларига кўра, модел Fable 5 Max билан деярли бир хил унумдорликни кўрсатиб, тахминан 85 фоизга арзонроқ, унинг индекси 61 баллни ташкил этади. Grok 4.6 учун 1 миллион кириш ва чиқиш токенлари нархи мос равишда 2 ва 6 доллар бўлиб, битта вазифани бажариш қиймати 0,84 долларга тенг.

SpaceX компанияси ўзининг энг янги сунъий интеллект модели — Grok 4.6 версиясини расман намойиш этди. Таъсисчи Elon Musk янги тизим интеллект, ишлаш тезлиги ва нарх кўрсаткичлари бўйича бозорда мутлақ етакчига айланганини таъкидлаб, уни «объектив равишда биринчи рақамли» деб атади. Мазкур релиз сунъий интеллект бозоридаги рақобатни янада кучайтириши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, таниқли инвестор Гавин Бакер ўзининг Х ижтимоий тармоғидаги саҳифасида Grok 4.6 модели Fable 5 Max билан деярли бир хил унумдорликни кўрсатишини, бироқ сезиларли даражада — тахминан 85 фоизга арзонроққа тушишини ёзган. Хусусан, кириш токенлари нархи 80 фоизга, чиқиш токенлари эса 88 фоизга арзонлашган.

Нарх сиёсати ва мустақил таҳлил

Артифисиал Аналйсис мустақил таҳлилий компанияси ҳам янги моделдаги кескин ўсишни тасдиқлади. Мутахассисларнинг таъкидлашича, SpaceXAI томонидан ишлаб чиқилган Grok 4.6 сунъий интеллект индекси бўйича 61 балл тўплаб, GPT-5.6 Сол даражасига яқинлашган ҳамда арзонроқ нархда юқори самарадорликни намойиш этган.

Янги нейротармоқнинг нархи 1 миллион кириш ва чиқиш токенлари учун мос равишда 2 ва 6 долларни ташкил этади. Таққослаш учун, Claude Опус 5 моделида бу кўрсаткич 5 ва 25 долларни, GPT-5.6 Солда эса 5 ва 30 долларни ташкил қилади. Бунда битта вазифани бажариш қиймати атиги 0,84 долларга тенг.

Эволюция ва келажакдаги режалар

xAI компаниясининг илк чатбот тарихи 2023 йилнинг ноябридан бошланган бўлиб, у ChatGPT'га тўғридан-тўғри рақобатчи сифатида яратилган эди. Ўшанда модел Х платформасининг реал вақт резидидент маълумотларидан фойдаланиши ва очиқроқ жавоблари билан ажралиб турганди. Ўтган давр мобайнида тизим жиддий ривожланиш босқичини босиб ўтди.

Эслатиб ўтамиз, 2025 йил июль ойида Grok 4 модели xAI компаниясини илк бор Артифисиал Аналйсис рейтингининг чўққисига олиб чиққан ва OpenAI, Google ҳамда Anthropic каби гигантларни ортда қолдирган эди. 2026 йилнинг июльида эса Михтуре оф Эхпертс архитектурасига асосланган Grok 4.5 версияси тақдим этилиб, у дастурлашдан тортиб илмий нашрларгача бўлган кенг кўламли вазифаларга ўргатилганди.

Келгусидаги режалар ҳақида гапирар экан, инвестор Гавин Бакер Grok 4.7 модели янада йирикроқ бўлишини ва унинг олдиндан ўқитилиш жараёнига Cursor ҳамда SpaceX маълумотлари киритилишини маълум қилди. Бу эса сунъий интеллект имкониятларини янада юқори босқичга олиб чиқиши кутилмоқда.

Elon MuskGrok 4.6SpaceXСунъий интеллектChatGPT
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Туркиянинг илк AESида электр энергияси ишлаб чиқариш бошланадиТуркиянинг илк AESида электр энергияси ишлаб чиқариш бошланадиБугун, 14:22Пятёрочка озиқ-овқат маҳсулотлари яроқлилик муддатини эслатувчи сервисни ишга туширдиПятёрочка озиқ-овқат маҳсулотлари яроқлилик муддатини эслатувчи сервисни ишга туширдиБугун, 13:57Starlink Вьетнам бозорига кирди ва буюртмаларни қабул қила бошладиStarlink Вьетнам бозорига кирди ва буюртмаларни қабул қила бошладиБугун, 13:21Xiaomi сувни ҳам тозаловчи, ҳам қайнаттирувчи янги қурилмани тақдим этдиXiaomi сувни ҳам тозаловчи, ҳам қайнаттирувчи янги қурилмани тақдим этдиБугун, 12:54NVIDIA RTX Pro 6000 видеокартаси нархи икки бараварга ошдиNVIDIA RTX Pro 6000 видеокартаси нархи икки бараварга ошдиБугун, 12:23Samsung Galaxy S27 камераларида ўзгарувчан диафрагмадан воз кечдиSamsung Galaxy S27 камераларида ўзгарувчан диафрагмадан воз кечдиБугун, 10:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди