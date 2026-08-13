Elon Musk Grok 4.6 сунъий интеллект моделини тақдим этди
SpaceX компанияси Elon Musk тақдимотида Grok 4.6 сунъий интеллект моделини расман намойиш этди. Гавин Бакер ва Артифисиал Аналйсис маълумотларига кўра, модел Fable 5 Max билан деярли бир хил унумдорликни кўрсатиб, тахминан 85 фоизга арзонроқ, унинг индекси 61 баллни ташкил этади. Grok 4.6 учун 1 миллион кириш ва чиқиш токенлари нархи мос равишда 2 ва 6 доллар бўлиб, битта вазифани бажариш қиймати 0,84 долларга тенг.
SpaceX компанияси ўзининг энг янги сунъий интеллект модели — Grok 4.6 версиясини расман намойиш этди. Таъсисчи Elon Musk янги тизим интеллект, ишлаш тезлиги ва нарх кўрсаткичлари бўйича бозорда мутлақ етакчига айланганини таъкидлаб, уни «объектив равишда биринчи рақамли» деб атади. Мазкур релиз сунъий интеллект бозоридаги рақобатни янада кучайтириши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, таниқли инвестор Гавин Бакер ўзининг Х ижтимоий тармоғидаги саҳифасида Grok 4.6 модели Fable 5 Max билан деярли бир хил унумдорликни кўрсатишини, бироқ сезиларли даражада — тахминан 85 фоизга арзонроққа тушишини ёзган. Хусусан, кириш токенлари нархи 80 фоизга, чиқиш токенлари эса 88 фоизга арзонлашган.
Нарх сиёсати ва мустақил таҳлилАртифисиал Аналйсис мустақил таҳлилий компанияси ҳам янги моделдаги кескин ўсишни тасдиқлади. Мутахассисларнинг таъкидлашича, SpaceXAI томонидан ишлаб чиқилган Grok 4.6 сунъий интеллект индекси бўйича 61 балл тўплаб, GPT-5.6 Сол даражасига яқинлашган ҳамда арзонроқ нархда юқори самарадорликни намойиш этган.
Янги нейротармоқнинг нархи 1 миллион кириш ва чиқиш токенлари учун мос равишда 2 ва 6 долларни ташкил этади. Таққослаш учун, Claude Опус 5 моделида бу кўрсаткич 5 ва 25 долларни, GPT-5.6 Солда эса 5 ва 30 долларни ташкил қилади. Бунда битта вазифани бажариш қиймати атиги 0,84 долларга тенг.
Эволюция ва келажакдаги режаларxAI компаниясининг илк чатбот тарихи 2023 йилнинг ноябридан бошланган бўлиб, у ChatGPT'га тўғридан-тўғри рақобатчи сифатида яратилган эди. Ўшанда модел Х платформасининг реал вақт резидидент маълумотларидан фойдаланиши ва очиқроқ жавоблари билан ажралиб турганди. Ўтган давр мобайнида тизим жиддий ривожланиш босқичини босиб ўтди.
Эслатиб ўтамиз, 2025 йил июль ойида Grok 4 модели xAI компаниясини илк бор Артифисиал Аналйсис рейтингининг чўққисига олиб чиққан ва OpenAI, Google ҳамда Anthropic каби гигантларни ортда қолдирган эди. 2026 йилнинг июльида эса Михтуре оф Эхпертс архитектурасига асосланган Grok 4.5 версияси тақдим этилиб, у дастурлашдан тортиб илмий нашрларгача бўлган кенг кўламли вазифаларга ўргатилганди.
Келгусидаги режалар ҳақида гапирар экан, инвестор Гавин Бакер Grok 4.7 модели янада йирикроқ бўлишини ва унинг олдиндан ўқитилиш жараёнига Cursor ҳамда SpaceX маълумотлари киритилишини маълум қилди. Бу эса сунъий интеллект имкониятларини янада юқори босқичга олиб чиқиши кутилмоқда.
…