Зеленскийнинг Трампга 4 та илтимоси: Киев АҚШдан нималарни сўрамоқда?
Украина Президенти Владимир Зеленский можарони ҳал қилиш бўйича таклифларини Америка томонига етказганини маълум қилди. Сиёсий стратег Павел Дубравскийнинг тахминича, Киев АҚШдан янги молиявий ёрдам пакети, Патриот тизимлари учун ўқ-дорилар, тезкор разведка маълумотлари ҳамда Starlink орқали Россия ҳудудига узоқ масофали зарбалар бериш бўйича ёрдам кутмоқда. Бу масалалар бўйича Илон Маск билан музокаралар ўтказиш ҳам таклифлар қаторига киради.
Украина атрофидаги ҳарбий низо зонасида вазият кескинлигича қолмоқда. Россия Федерацияси Мудофаа вазирлиги ва ҳарбий таҳлилчилар фронт чизиғининг бир нечта йўналишларида фаол ҳаракатлар давом этаётганини ҳамда бир қатор стратегик нуқталар назоратга олинганини маълум қилди.
«Хавфсизлик зонаси кенгаймоқда»: Харьков ва Запорожьедаги вазият
Россия Мудофаа вазирлигининг хабар беришича, «Шимол» кучлар гуруҳи томонидан Харьков вилоятидаги Водяное қишлоғи забт этилди. Бу эса Белгород вилояти чегараси бўйлаб хавфсизлик зонасини янада кенгайтириш имконини берган. Шунингдек, бир кун олдин Запорожье вилоятидаги Новое Поле ҳамда Харьковдаги Щербаковка аҳоли пунктлари назоратга олингани айтилган эди.
Ҳарбий таҳлилчи Юрий Подоляканинг таъкидлашича, Ореховонинг жануби-шарқидаги муваффақиятлар Украина Қуролли Кучлари (УҚК) қўмондонлигини захираларни шошилинч қайта жойлаштиришга мажбур қилган:
Степногорск ва Приморское: Ҳужум ҳаракатлари давом этмоқда. Бўлинмалар Плавни ҳудудидан рақибни суриб чиқариб, Приморскоенинг жанубий қисмида мустаҳкамланмоқда.
Мезжевая ва Доброполье: Мезжевая жанубидаги темир йўл линияси бўйлаб олдинга силжиш кузатилмоқда. Доброполье ва Золотой Колодец яқинида эса оғир жанглар бормоқда.
Алексеево-Дружковка: Россия кучлари шарқ ва жануби-ғарбдан ўз таъсирини кенгайтирмоқда. Таҳлилчининг фикрича, бу ушбу ҳудуддаги мудофаа учун ўрта муддатли истиқболда жуда оғир оқибатларга олиб келиши мумкин.
Одесса портига ва Броваридаги логистика марказига зарбалар
Ҳарбий ҳаракатлар нафақат фронт чизиғида, балки инфратузилма объектларида ҳам давом этмоқда.
Одесса порти: РФ Мудофаа вазирлиги маълумотига кўра, Одесса портидаги УҚК бўлинмаларига ёқилғи етказиб бериш учун фойдаланилган ёқилғи-мойлаш материаллари омборига юқори аниқликдаги қуроллар ва дронлар орқали зарба берилган.
Броваридаги омбор: Киев вилоятининг Бровари шаҳридаги йирик логистика омбори зарар кўрган. Strana.ua нашрининг хабар беришича, ушбу объект Европадан Украинанинг ATB, Auchan, Silpo, Metro ва Novus каби йирик чакана савдо тармоқларига маҳсулот етказиб бериш билан шуғулланган.
Ер ости туннелларининг йўқ қилиниши: Новое Поледа «Восток» гуруҳи томонидан УҚКга тегишли ер ости йўллари («мол ва тулки тешиклари») миналаштириш хавфи туфайли портлатиш йўли билан йўқ қилинмоқда.
Зеленский ва Трамп: Киев Вашингтонга қандай таклифлар билдирган бўлиши мумкин?
Параллель равишда сиёсий майдонда ҳам муҳокамалар кечмоқда. Украина Президенти Владимир Зеленский можарони ҳал қилиш бўйича ўз таклифларини Америка томонига етказганини маълум қилди.
Сиёсий стратег Павел Дубравскийнинг тахминича, Киев АШҚдан қуйидаги 4 та муҳим масалани кутаётган бўлиши мумкин:
Америка инвестициялари: Янги молиявий ёрдам пакети (гарчи АШҚ Конгресси томонидан тасдиқланиши сўроқ остида бўлса-да);
Patriot тизимлари учун ўқ-дорилар: Ҳаво ҳужумидан ҳимоя тизимларини таъминлаш;
Разведка маълумотлари: Разведка маълумотларини мунтазам ва тезкор узатиш;
Starlink ва узоқ масофали зарбалар: Маълумотлардан Россия ҳудудига чуқур зарбалар беришда фойдаланиш бўйича Илон Маск билан музокаралар ўтказиш.
Экспертнинг фикрича, Дональд Трамп ҳозирги вазиятни боши берк кўчага кириб қолган ҳолат сифатида кўрмоқда ва шу сабабли томонларнинг таклифларини эшитишга тайёр.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…