Зеленскийнинг Трампга 4 та илтимоси: Киев АҚШдан нималарни сўрамоқда?

·36·Дунё
Зеленскийнинг Трампга 4 та илтимоси: Киев АҚШдан нималарни сўрамоқда?
Қисқача

Украина Президенти Владимир Зеленский можарони ҳал қилиш бўйича таклифларини Америка томонига етказганини маълум қилди. Сиёсий стратег Павел Дубравскийнинг тахминича, Киев АҚШдан янги молиявий ёрдам пакети, Патриот тизимлари учун ўқ-дорилар, тезкор разведка маълумотлари ҳамда Starlink орқали Россия ҳудудига узоқ масофали зарбалар бериш бўйича ёрдам кутмоқда. Бу масалалар бўйича Илон Маск билан музокаралар ўтказиш ҳам таклифлар қаторига киради.

Украина атрофидаги ҳарбий низо зонасида вазият кескинлигича қолмоқда. Россия Федерацияси Мудофаа вазирлиги ва ҳарбий таҳлилчилар фронт чизиғининг бир нечта йўналишларида фаол ҳаракатлар давом этаётганини ҳамда бир қатор стратегик нуқталар назоратга олинганини маълум қилди.

«Хавфсизлик зонаси кенгаймоқда»: Харьков ва Запорожьедаги вазият

Россия Мудофаа вазирлигининг хабар беришича, «Шимол» кучлар гуруҳи томонидан Харьков вилоятидаги Водяное қишлоғи забт этилди. Бу эса Белгород вилояти чегараси бўйлаб хавфсизлик зонасини янада кенгайтириш имконини берган. Шунингдек, бир кун олдин Запорожье вилоятидаги Новое Поле ҳамда Харьковдаги Щербаковка аҳоли пунктлари назоратга олингани айтилган эди.

Ҳарбий таҳлилчи Юрий Подоляканинг таъкидлашича, Ореховонинг жануби-шарқидаги муваффақиятлар Украина Қуролли Кучлари (УҚК) қўмондонлигини захираларни шошилинч қайта жойлаштиришга мажбур қилган:

  • Степногорск ва Приморское: Ҳужум ҳаракатлари давом этмоқда. Бўлинмалар Плавни ҳудудидан рақибни суриб чиқариб, Приморскоенинг жанубий қисмида мустаҳкамланмоқда.

  • Мезжевая ва Доброполье: Мезжевая жанубидаги темир йўл линияси бўйлаб олдинга силжиш кузатилмоқда. Доброполье ва Золотой Колодец яқинида эса оғир жанглар бормоқда.

  • Алексеево-Дружковка: Россия кучлари шарқ ва жануби-ғарбдан ўз таъсирини кенгайтирмоқда. Таҳлилчининг фикрича, бу ушбу ҳудуддаги мудофаа учун ўрта муддатли истиқболда жуда оғир оқибатларга олиб келиши мумкин.

Одесса портига ва Броваридаги логистика марказига зарбалар

Ҳарбий ҳаракатлар нафақат фронт чизиғида, балки инфратузилма объектларида ҳам давом этмоқда.

  1. Одесса порти: РФ Мудофаа вазирлиги маълумотига кўра, Одесса портидаги УҚК бўлинмаларига ёқилғи етказиб бериш учун фойдаланилган ёқилғи-мойлаш материаллари омборига юқори аниқликдаги қуроллар ва дронлар орқали зарба берилган.

  2. Броваридаги омбор: Киев вилоятининг Бровари шаҳридаги йирик логистика омбори зарар кўрган. Strana.ua нашрининг хабар беришича, ушбу объект Европадан Украинанинг ATB, Auchan, Silpo, Metro ва Novus каби йирик чакана савдо тармоқларига маҳсулот етказиб бериш билан шуғулланган.

  3. Ер ости туннелларининг йўқ қилиниши: Новое Поледа «Восток» гуруҳи томонидан УҚКга тегишли ер ости йўллари («мол ва тулки тешиклари») миналаштириш хавфи туфайли портлатиш йўли билан йўқ қилинмоқда.

Зеленский ва Трамп: Киев Вашингтонга қандай таклифлар билдирган бўлиши мумкин?

Параллель равишда сиёсий майдонда ҳам муҳокамалар кечмоқда. Украина Президенти Владимир Зеленский можарони ҳал қилиш бўйича ўз таклифларини Америка томонига етказганини маълум қилди.

Сиёсий стратег Павел Дубравскийнинг тахминича, Киев АШҚдан қуйидаги 4 та муҳим масалани кутаётган бўлиши мумкин:

  • Америка инвестициялари: Янги молиявий ёрдам пакети (гарчи АШҚ Конгресси томонидан тасдиқланиши сўроқ остида бўлса-да);

  • Patriot тизимлари учун ўқ-дорилар: Ҳаво ҳужумидан ҳимоя тизимларини таъминлаш;

  • Разведка маълумотлари: Разведка маълумотларини мунтазам ва тезкор узатиш;

  • Starlink ва узоқ масофали зарбалар: Маълумотлардан Россия ҳудудига чуқур зарбалар беришда фойдаланиш бўйича Илон Маск билан музокаралар ўтказиш.

Экспертнинг фикрича, Дональд Трамп ҳозирги вазиятни боши берк кўчага кириб қолган ҳолат сифатида кўрмоқда ва шу сабабли томонларнинг таклифларини эшитишга тайёр.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Володимир ЗеленскийДональд ТрампУкраинаАҚШХарков
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Астрономлар ғайриоддий янги космик объектни аниқладиАстрономлар ғайриоддий янги космик объектни аниқладиБугун, 14:33АҚШда 16 йил ичида илк бор бир кунда 3 киши қатл этиладиАҚШда 16 йил ичида илк бор бир кунда 3 киши қатл этиладиБугун, 14:22Доғистонлик йигитнинг айиқ билан «кураши» интернетни ларзага келтирди (видео)Доғистонлик йигитнинг айиқ билан «кураши» интернетни ларзага келтирди (видео)Бугун, 14:17 Собиқ севгилиси аёл танасига ўз исмини 250 марта татуировка қилдирган Собиқ севгилиси аёл танасига ўз исмини 250 марта татуировка қилдирганБугун, 12:22Кеча Европада XXI асрнинг илк тўлиқ Қуёш тутилиши кузатилдиКеча Европада XXI асрнинг илк тўлиқ Қуёш тутилиши кузатилдиБугун, 11:52Массачусетс соҳилида кутилмаганда одамхўр акула пайдо бўлдиМассачусетс соҳилида кутилмаганда одамхўр акула пайдо бўлдиБугун, 11:34
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди