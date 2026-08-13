“Аванс” энди “бўнак”: Ўзбекистонда айрим сўзлар ўзгаради
Ўзбекистонда қонун ҳужжатларида қўлланадиган айрим хорижий атамаларни ўзбекча муқобилларига алмаштириш таклиф қилинди ва қонун лойиҳаси Қонунчилик палатасида учинчи ўқишда қабул қилиниб, Сенатга юборилди. Янги тартибга кўра, “Аванс” — “Бўнак”, “Маркировка” — “Тамғалаш”, “Маршрут” — “Йўналиш”, “Светофор” — “Йўлчироқ”, “Коворкинг” — “Иш маркази”, “Парол” — “Ўрон”, “Прогрессив” — “Илғор” шаклида қўлланади.
Ўзбекистонда қонун ҳужжатларида қўлланадиган айрим хорижий атамаларни ўзбекча муқобилларига алмаштириш таклиф қилинди. Қонун лойиҳаси Қонунчилик палатасида учинчи ўқишда қабул қилиниб, Сенатга юборилди.
Қайси сўзлар ўзгаради? Янги тартибга кўра, бир қатор атамалар қуйидагича қўлланади:
Аванс-Бўнак
Маркировка-Тамғалаш
Маршрут-Йўналиш
Светофор-Йўлчироқ
Коворкинг-Иш маркази
Пароль-Ўрон
Прогрессив-Илғор
Қонунларда ҳам қўлланади
Депутат Барно Бердиеванинг таъкидлашича, амалдаги қонунчилик тўлиқ хатловдан ўтказилиб, тегишли ҳужжатлардаги атамалар ҳам янгиланмоқда.
Мақсад — ҳуқуқий атамаларни бирхиллаштириш ва уларни қўллашдаги ноаниқликларни бартараф этиш.
Эндиликда мазкур ўзгаришларнинг Сенатда кўриб чиқилиши кутилмоқда.
…