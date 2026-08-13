“Аванс” энди “бўнак”: Ўзбекистонда айрим сўзлар ўзгаради

·39·Ўзбекистон
“Аванс” энди “бўнак”: Ўзбекистонда айрим сўзлар ўзгаради
Қисқача

Ўзбекистонда қонун ҳужжатларида қўлланадиган айрим хорижий атамаларни ўзбекча муқобилларига алмаштириш таклиф қилинди ва қонун лойиҳаси Қонунчилик палатасида учинчи ўқишда қабул қилиниб, Сенатга юборилди. Янги тартибга кўра, “Аванс” — “Бўнак”, “Маркировка” — “Тамғалаш”, “Маршрут” — “Йўналиш”, “Светофор” — “Йўлчироқ”, “Коворкинг” — “Иш маркази”, “Парол” — “Ўрон”, “Прогрессив” — “Илғор” шаклида қўлланади.

Ўзбекистонда қонун ҳужжатларида қўлланадиган айрим хорижий атамаларни ўзбекча муқобилларига алмаштириш таклиф қилинди. Қонун лойиҳаси Қонунчилик палатасида учинчи ўқишда қабул қилиниб, Сенатга юборилди.

Қайси сўзлар ўзгаради? Янги тартибга кўра, бир қатор атамалар қуйидагича қўлланади:

Аванс-Бўнак

Маркировка-Тамғалаш

Маршрут-Йўналиш

Светофор-Йўлчироқ

Коворкинг-Иш маркази

Пароль-Ўрон

Прогрессив-Илғор

Қонунларда ҳам қўлланади

Депутат Барно Бердиеванинг таъкидлашича, амалдаги қонунчилик тўлиқ хатловдан ўтказилиб, тегишли ҳужжатлардаги атамалар ҳам янгиланмоқда.

Мақсад — ҳуқуқий атамаларни бирхиллаштириш ва уларни қўллашдаги ноаниқликларни бартараф этиш.

Эндиликда мазкур ўзгаришларнинг Сенатда кўриб чиқилиши кутилмоқда.

ЎзбекистонҚонунчилик палатасиСенатБарно Бердиева
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистондан Қирғизистонга олиб кирилган 28 тонна сабзавот ортга қайтарилдиЎзбекистондан Қирғизистонга олиб кирилган 28 тонна сабзавот ортга қайтарилдиБугун, 14:47Эртага Ўзбекистонда об-ҳаво қандай кузатилади?Эртага Ўзбекистонда об-ҳаво қандай кузатилади?Бугун, 12:48Нижнекамскдаги дрон ҳужумида ҳалок бўлган ўзбекистонликлар жасади Ватанга олиб келиндиНижнекамскдаги дрон ҳужумида ҳалок бўлган ўзбекистонликлар жасади Ватанга олиб келиндиБугун, 12:32Ўзбекистонда прописка бўйича катта янгилик: янги тартиб жорий этиладиЎзбекистонда прописка бўйича катта янгилик: янги тартиб жорий этиладиБугун, 00:01Ўзбекистонда бутилкаларни пулга алмаштирувчи "Fandomat"лар пайдо бўлгани айтилмоқда (видео)Ўзбекистонда бутилкаларни пулга алмаштирувчи "Fandomat"лар пайдо бўлгани айтилмоқда (видео)Кеча, 16:28Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?11.08, 22:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Аномал иссиқ чекинади: Ўзбекистон учун кутилган сана айтилди
Аномал иссиқ чекинади: Ўзбекистон учун кутилган сана айтилди
Қирғизистондаги зилзила Ўзбекистоннинг бир ҳудудида ҳам сезилди
Қирғизистондаги зилзила Ўзбекистоннинг бир ҳудудида ҳам сезилди
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан
Ўзбекистонда кучли зилзила бўладими? Олимлар расмий жавоб берди
Ўзбекистонда кучли зилзила бўладими? Олимлар расмий жавоб берди