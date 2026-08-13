Туркиянинг илк AESида электр энергияси ишлаб чиқариш бошланади

·34·Техно
Туркиянинг илк AESида электр энергияси ишлаб чиқариш бошланади
Қисқача

Туркия яқин ойларда «Аккую» атом электр стансиясининг биринчи энергоблокида электр энергияси ишлаб чиқаришни бошлашни режалаштирмоқда. Бу ҳақда энергетика ва табиий ресурслар вазири Алпарслан Байрактар маълум қилди. Туркиянинг илк атом электр стансияси «Росатом» томонидан қурилмоқда ва ҳар бирининг қуввати 1200 Мегаватт бўлган тўртта энергоблокни ўз ичига олади.

Туркия яқин ойларда «Аккую» атом электр станциясининг биринчи энергоблокида электр энергияси ишлаб чиқаришни йўлга қўйишни режалаштирмоқда. Бу ҳақда мамлакатнинг энергетика ва табиий ресурслар вазири Алпарслан Байрактар Истанбулдаги Босфор дипломатик форумида маълум қилди, дея хабар беради ixbt.com. Аввалроқ расмийлар станциянинг илк блокини жорий йил якунига қадар ишга тушириш ниятида эканини маълум қилган эди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мазкур лойиҳа Туркия тарихидаги илк атом электр станцияси ҳисобланиб, унинг қурилиши мамлакат энергетика секторидаги 70 йиллик орзуни рўёбга чиқариш сари ташланган муҳим қадамдир. Станция Россиянинг «Росатом» давлат корпорацияси томонидан барпо этилмоқда ва бу минтақавий миқёсдаги улкан технологик ташаббуслардан бири саналади.

Лойиҳа техник хусусиятлари ва кўлами

«Аккую» AES лойиҳаси ҳар бирининг қуввати 1200 Мегаватт бўлган тўртта энергоблокни ўз ичига олади. Мазкур блокларда замонавий ва хавфсиз русумли ВВEР авлодига мансуб 3+ реактор технологиялари қўлланилмоқда. Бу эса станциянинг энг юқори хавфсизлик стандартларига жавоб беришини таъминлайди.

Ушбу атом станциясининг қурилишида жаҳон атом энергетикаси тарихида илк бор «қур — эгалик қил — бошқар» (Буилд-Овн-Операте) модели татбиқ этилмоқда. Ушбу ёндашув лойиҳани молиялаштириш ва бошқариш жараёнларини самарали ташкил этиш имконини берди.

Энергетика хавфсизлигини таъминлашдаги роли

Биринчи энергоблокнинг ишга туширилиши Туркиянинг энергия ресурслари импортига қарамлигини сезиларли даражада камайтиришга хизмат қилади. Мамлакат иқтисодиёти ўсиб бораётган бир пайтда барқарор ва экологик тоза электр энергияси манбасига эга бўлиш стратегик аҳамият касб этади.

Мутахассисларнинг фикрича, атом энергиясининг тармоққа уланиши Туркиянинг умумий энергетик баланси барқарорлигини таъминлайди. Лойиҳанинг тўлиқ қувват билан ишлаши эса келгусида мамлакатнинг саноат салоҳиятини янада оширишга замин яратади.

Аккую AESТуркия энергетикасиРосатомВВEР реакторлариАтом энергетикаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Elon Musk Grok 4.6 сунъий интеллект моделини тақдим этдиElon Musk Grok 4.6 сунъий интеллект моделини тақдим этдиБугун, 14:53Пятёрочка озиқ-овқат маҳсулотлари яроқлилик муддатини эслатувчи сервисни ишга туширдиПятёрочка озиқ-овқат маҳсулотлари яроқлилик муддатини эслатувчи сервисни ишга туширдиБугун, 13:57Starlink Вьетнам бозорига кирди ва буюртмаларни қабул қила бошладиStarlink Вьетнам бозорига кирди ва буюртмаларни қабул қила бошладиБугун, 13:21Xiaomi сувни ҳам тозаловчи, ҳам қайнаттирувчи янги қурилмани тақдим этдиXiaomi сувни ҳам тозаловчи, ҳам қайнаттирувчи янги қурилмани тақдим этдиБугун, 12:54NVIDIA RTX Pro 6000 видеокартаси нархи икки бараварга ошдиNVIDIA RTX Pro 6000 видеокартаси нархи икки бараварга ошдиБугун, 12:23Samsung Galaxy S27 камераларида ўзгарувчан диафрагмадан воз кечдиSamsung Galaxy S27 камераларида ўзгарувчан диафрагмадан воз кечдиБугун, 10:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди