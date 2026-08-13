Туркиянинг илк AESида электр энергияси ишлаб чиқариш бошланади
Туркия яқин ойларда «Аккую» атом электр стансиясининг биринчи энергоблокида электр энергияси ишлаб чиқаришни бошлашни режалаштирмоқда. Бу ҳақда энергетика ва табиий ресурслар вазири Алпарслан Байрактар маълум қилди. Туркиянинг илк атом электр стансияси «Росатом» томонидан қурилмоқда ва ҳар бирининг қуввати 1200 Мегаватт бўлган тўртта энергоблокни ўз ичига олади.
Туркия яқин ойларда «Аккую» атом электр станциясининг биринчи энергоблокида электр энергияси ишлаб чиқаришни йўлга қўйишни режалаштирмоқда. Бу ҳақда мамлакатнинг энергетика ва табиий ресурслар вазири Алпарслан Байрактар Истанбулдаги Босфор дипломатик форумида маълум қилди, дея хабар беради ixbt.com. Аввалроқ расмийлар станциянинг илк блокини жорий йил якунига қадар ишга тушириш ниятида эканини маълум қилган эди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мазкур лойиҳа Туркия тарихидаги илк атом электр станцияси ҳисобланиб, унинг қурилиши мамлакат энергетика секторидаги 70 йиллик орзуни рўёбга чиқариш сари ташланган муҳим қадамдир. Станция Россиянинг «Росатом» давлат корпорацияси томонидан барпо этилмоқда ва бу минтақавий миқёсдаги улкан технологик ташаббуслардан бири саналади.
Лойиҳа техник хусусиятлари ва кўлами«Аккую» AES лойиҳаси ҳар бирининг қуввати 1200 Мегаватт бўлган тўртта энергоблокни ўз ичига олади. Мазкур блокларда замонавий ва хавфсиз русумли ВВEР авлодига мансуб 3+ реактор технологиялари қўлланилмоқда. Бу эса станциянинг энг юқори хавфсизлик стандартларига жавоб беришини таъминлайди.
Ушбу атом станциясининг қурилишида жаҳон атом энергетикаси тарихида илк бор «қур — эгалик қил — бошқар» (Буилд-Овн-Операте) модели татбиқ этилмоқда. Ушбу ёндашув лойиҳани молиялаштириш ва бошқариш жараёнларини самарали ташкил этиш имконини берди.
Энергетика хавфсизлигини таъминлашдаги ролиБиринчи энергоблокнинг ишга туширилиши Туркиянинг энергия ресурслари импортига қарамлигини сезиларли даражада камайтиришга хизмат қилади. Мамлакат иқтисодиёти ўсиб бораётган бир пайтда барқарор ва экологик тоза электр энергияси манбасига эга бўлиш стратегик аҳамият касб этади.
Мутахассисларнинг фикрича, атом энергиясининг тармоққа уланиши Туркиянинг умумий энергетик баланси барқарорлигини таъминлайди. Лойиҳанинг тўлиқ қувват билан ишлаши эса келгусида мамлакатнинг саноат салоҳиятини янада оширишга замин яратади.
…