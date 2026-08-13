Бредли Барколянинг келажаги: Носир Ал-Хелайфи нима деди?

·31·Спорт
Бредли Барколянинг келажаги: Носир Ал-Хелайфи нима деди?
Қисқача

PSJ президенти Носир Ал-Хелайфи Бредли Барколянинг трансфер ойнаси ёпилгунча жамоада қолиш-қолмаслиги ҳақидаги саволга аниқ жавоб бермади. 23 ёшли футболчига Ливерпул ва Арсенал жамоалари жиддий қизиқиш билдирмоқда, бироқ Ал-Хелайфи клуб шошилинч қарорлар қабул қилмаслигини таъкидлади. Барколянинг PSJ билан амалдаги шартномаси 2028-йилгача мўлжалланган, аммо у янги битимни имзолашдан бош тортаётгани айтилмоқда.

Париж Сен-Жермен клуби президенти Носир Ал-Хелайфи ҳужумчи Бредли Барколянинг келажаги ҳақидаги сўнгги саволларга сирли жавоб қайтарди. Goal.com хабар беришича, 23 ёшли қанот футболчисига Англия Премер-лигасининг гранд клублари жиддий қизиқиш билдирмоқда ва бу ҳолат трансфер бозоридаги муҳим мавзулардан бирига айланмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Франция пойтахти жамоасида ўзининг ёрқин ўйинлари билан эътибор қозонган футболчи ортидан Ливерпул ва Арсенал жамоалари яқиндан кузатув олиб бормоқда. Олдинроқ Лион сафида тўп сурган ўйинчи 2023-йилда PSJ сафига келиб қўшилганидан буён ўз савиясини сезиларли даражада оширди ва Европанинг энг талабгир футболчиларидан бирига айланди.

Трансфер миш-мишлари ва раҳбарият позицияси

PSJ президенти Англия матбуотида авж олиб бораётган хабарлар ва ортиқча шовқинлар клубни шошилинч қарорлар чиқаришга мажбур қилмаслигини қатъий таъкидлади. Носир Ал-Хелайфи вазиятга сокинлик билан ёндашаётганини ва жамоа ортиқча гап-сўзларсиз ўз ишини бажаришини маълум қилди.

"Биз хотиржам ишлаяпмиз, кўп гапирмаймиз, ишни бажарамиз. Барча футболчиларимиз муҳим. Улар PSJ билан шартнома имзолагач, биз учун қадрлига айланади", — дея қўшимча қилди клуб раҳбари вазиятга ойдинлик киритиб.

Англия клубларининг қизиқиши ва шартнома ҳолати

Ҳозирги кунда Ливерпул ва Арсенал ўз ҳужум чизиғини кучайтириш чораларини кўрмоқда. Ливерпул янги бош мураббий Андони Ираола қўл остида Муҳаммад Салоҳнинг кетишидан бўшаган ўринга айнан Барколяни муносиб ворис сифатида кўрмоқда. Шу билан бирга, Арсенал ҳам Реал Мадрид футболчиси Винисиус Жуниор учун қилинган муваффақиятсиз урунишлардан сўнг кучли қанот футболчисини изламоқда.

Шунга қарамай, Бредли Барколя ҳали Париж клуби билан узоқ муддатли келишувга эришгани йўқ. Унинг амалдаги шартномаси 2028-йилгача мўлжалланган бўлса-да, футболчининг янги битимни имзолашдан бош тортаётгани клубни ноқулай аҳволда қолдирмоқда. Трансфер ойнаси ёпилгунча унинг жамоада қолиш-қолмаслиги ҳақидаги саволга президент аниқ жавоб бермади.

Футболчининг ютуқлари ва халқаро тажрибаси

Бредли Барколя Парижга кўчиб ўтгандан бери Европа футболидаги энг самарали ва ижодкор ўйинчилардан бирига айланди. Жамоа сафида 152 та учрашувда майдонга тушиб, 39 та гол ва 37 та голли узатмага муаллифлик қилди. Унинг ҳиссаси PSJга 14 та соврин, жумладан, уч карра Лига 1 чемпионлиги ва Чемпионлар лигасидаги зафарларни қўлга киритишда муҳим рол ўйнади.

Шунингдек, унинг халқаро майдондаги нуфузи ҳам ўсиб бормоқда. Франция терма жамоаси сафида Жаҳон чемпионатида фаол қатнашиб, Сенегал, Швеция ва Англия дарвозаларига гол уришга эришди. Бироқ, мавсумдаги юқори юклама унинг жисмоний ҳолатига ҳам ўз таъсирини кўрсатди, бу эса унинг атрофидаги трансфер миш-мишларини янада кучайтирди.

Бредли БарколяPSJЛиверпулАрсеналТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сескк Фабрегас Микел Артета ва Арсенал раҳбариятини юқори баҳоладиСескк Фабрегас Микел Артета ва Арсенал раҳбариятини юқори баҳоладиБугун, 15:16Квентин Фортун Денни Уелбекнинг Чельфига ўтганидан афсусдаКвентин Фортун Денни Уелбекнинг Чельфига ўтганидан афсусдаБугун, 14:51Куинтон Фортун Челсига Андре Онанани сотиб олишни маслаҳат бердиКуинтон Фортун Челсига Андре Онанани сотиб олишни маслаҳат бердиБугун, 14:38Эрлинг Холандни тўхтатиш йўли борми?Эрлинг Холандни тўхтатиш йўли борми?Бугун, 14:19Элиот Андерсон нима учун Манчестер Юнайтед таклифини рад этганини айтдиЭлиот Андерсон нима учун Манчестер Юнайтед таклифини рад этганини айтдиБугун, 13:58Душан Влаховичнинг Ювентусдаги даври якунланди: ҳужумчи Туркияга йўл олдиДушан Влаховичнинг Ювентусдаги даври якунланди: ҳужумчи Туркияга йўл олдиБугун, 13:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилди
ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилди
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача