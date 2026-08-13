Бредли Барколянинг келажаги: Носир Ал-Хелайфи нима деди?
PSJ президенти Носир Ал-Хелайфи Бредли Барколянинг трансфер ойнаси ёпилгунча жамоада қолиш-қолмаслиги ҳақидаги саволга аниқ жавоб бермади. 23 ёшли футболчига Ливерпул ва Арсенал жамоалари жиддий қизиқиш билдирмоқда, бироқ Ал-Хелайфи клуб шошилинч қарорлар қабул қилмаслигини таъкидлади. Барколянинг PSJ билан амалдаги шартномаси 2028-йилгача мўлжалланган, аммо у янги битимни имзолашдан бош тортаётгани айтилмоқда.
Париж Сен-Жермен клуби президенти Носир Ал-Хелайфи ҳужумчи Бредли Барколянинг келажаги ҳақидаги сўнгги саволларга сирли жавоб қайтарди. Goal.com хабар беришича, 23 ёшли қанот футболчисига Англия Премер-лигасининг гранд клублари жиддий қизиқиш билдирмоқда ва бу ҳолат трансфер бозоридаги муҳим мавзулардан бирига айланмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Франция пойтахти жамоасида ўзининг ёрқин ўйинлари билан эътибор қозонган футболчи ортидан Ливерпул ва Арсенал жамоалари яқиндан кузатув олиб бормоқда. Олдинроқ Лион сафида тўп сурган ўйинчи 2023-йилда PSJ сафига келиб қўшилганидан буён ўз савиясини сезиларли даражада оширди ва Европанинг энг талабгир футболчиларидан бирига айланди.
Трансфер миш-мишлари ва раҳбарият позициясиPSJ президенти Англия матбуотида авж олиб бораётган хабарлар ва ортиқча шовқинлар клубни шошилинч қарорлар чиқаришга мажбур қилмаслигини қатъий таъкидлади. Носир Ал-Хелайфи вазиятга сокинлик билан ёндашаётганини ва жамоа ортиқча гап-сўзларсиз ўз ишини бажаришини маълум қилди.
"Биз хотиржам ишлаяпмиз, кўп гапирмаймиз, ишни бажарамиз. Барча футболчиларимиз муҳим. Улар PSJ билан шартнома имзолагач, биз учун қадрлига айланади", — дея қўшимча қилди клуб раҳбари вазиятга ойдинлик киритиб.
Англия клубларининг қизиқиши ва шартнома ҳолатиҲозирги кунда Ливерпул ва Арсенал ўз ҳужум чизиғини кучайтириш чораларини кўрмоқда. Ливерпул янги бош мураббий Андони Ираола қўл остида Муҳаммад Салоҳнинг кетишидан бўшаган ўринга айнан Барколяни муносиб ворис сифатида кўрмоқда. Шу билан бирга, Арсенал ҳам Реал Мадрид футболчиси Винисиус Жуниор учун қилинган муваффақиятсиз урунишлардан сўнг кучли қанот футболчисини изламоқда.
Шунга қарамай, Бредли Барколя ҳали Париж клуби билан узоқ муддатли келишувга эришгани йўқ. Унинг амалдаги шартномаси 2028-йилгача мўлжалланган бўлса-да, футболчининг янги битимни имзолашдан бош тортаётгани клубни ноқулай аҳволда қолдирмоқда. Трансфер ойнаси ёпилгунча унинг жамоада қолиш-қолмаслиги ҳақидаги саволга президент аниқ жавоб бермади.
Футболчининг ютуқлари ва халқаро тажрибасиБредли Барколя Парижга кўчиб ўтгандан бери Европа футболидаги энг самарали ва ижодкор ўйинчилардан бирига айланди. Жамоа сафида 152 та учрашувда майдонга тушиб, 39 та гол ва 37 та голли узатмага муаллифлик қилди. Унинг ҳиссаси PSJга 14 та соврин, жумладан, уч карра Лига 1 чемпионлиги ва Чемпионлар лигасидаги зафарларни қўлга киритишда муҳим рол ўйнади.
Шунингдек, унинг халқаро майдондаги нуфузи ҳам ўсиб бормоқда. Франция терма жамоаси сафида Жаҳон чемпионатида фаол қатнашиб, Сенегал, Швеция ва Англия дарвозаларига гол уришга эришди. Бироқ, мавсумдаги юқори юклама унинг жисмоний ҳолатига ҳам ўз таъсирини кўрсатди, бу эса унинг атрофидаги трансфер миш-мишларини янада кучайтирди.
…