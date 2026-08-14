Иккинчи қўл BMW 7 Series: ҳамёнбоп нархда ҳашамат ва амалийлик

·0·Авто
Иккинчи қўл BMW 7 Series: ҳамёнбоп нархда ҳашамат ва амалийлик

Иккиламчи бозорда яхши ҳолатдаги немис автомобилини қидираётган харидорлар одатда BMW 3 Series ёки 5 Сериес моделларига эътибор қаратишади. Бироқ, ixbt.com маълумотига кўра, бироз кўпроқ маблағ сарфлаб, флагман ҳисобланган BMW 7 Series седанига эга чиқиш ҳам мумкин. Тенгдош универсал кузовдаги 3 Сериес ёки 5 Сериес моделларидан нарх бўйича унчалик фарқ қилмайдиган бу ҳашаматли седан айни пайтда ўзининг қиймати билан кўпчиликни ҳайратда қолдирмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Мисол учун, 2018-йилда ишлаб чиқарилган ва 52 000 мил масофани босиб ўтган BMW 730d модели тахминан 20 000 фунт стерлинг атрофида баҳоланмоқда. Таққослаш учун, худди шу йиллардаги 530d модели ҳам тахминан 17 000 фунт стерлинг туради. Нархдаги унча катта бўлмаган фарқ ҳайдовчига анча юқори мақом ва ўзгача ҳиссиёт тақдим этади.

Енгил конструкция ва илғор технологиялар

Автомобил эшигини очиб, Б устунидаги “карбон коре” ёзувига кўз тушади. Бу тўлиқ i8 услубидаги каркас бўлмаса-да, пўлат ва углерод толали пластмассадан ясалган конструкция бўлиб, алюминий кузов билан биргаликда оғирликни камайтиришга (1755 кг гача) ва мустаҳкамликни оширишга хизмат қилади. Бу эса машинанинг динамикаси ва самарадорлигига ижобий таъсир кўрсатади.

Гарчи салон дизайни янада жозибалироқ бўлиши мумкин эди, бироқ юқори сифатли тери ва металл элементларнинг кўплаб ишлатилгани машинанинг премиун мақомини сақлаб қолган. Ҳатто оддий ғилдирак базасига эга версияси ҳам 5,1 метр узунликка эга бўлиб, ички макони жуда кенг. 515 литр ҳажмли юкхона кўплаб универсал автомобиллар билан бемалол рақобатлаш олади.

Орқа ўриндиқдаги қулайликлар ва ҳаракат динамикаси

Агар харидор узун базали версияни (Л индекси билан) танласа, қўшимча 140 мм узунлик айниқса орқа ўриндиқдаги йўловчилар учун сезиларли бўлади. Бу ҳатто Mercedes-Benz S-Class модели билан солиштирганда ҳам кенгроқ фазони таъминлайди. Салонда максимал қулайликка эришиш учун Эхекутиве Паккаге ва Реар Сеат Комфорт Паккаге пакетларини танлаш мақсадга мувофиқ.

  • Иситиш ва массаж функциясига эга қулай ўриндиқлар
  • Орқа йўловчилар учун мультимедиа экранлари ва бошқарув планшети
  • Массаж режимлари ва рақамли телевидениени бошқариш имконияти
Йўлда ҳаракатланганда, 7 Сериес бироз қаттиқроқ осма туфайли Mercedes-Benz S-Class каби мукаммал юмшоқликни кўрсатмаслиги мумкин. Бироқ ҳайдовчининг ўзи бошқарганда, бу ҳолат BMW автомобилларига хос бўлган спортча бошқарув ва турғунликни таъминлайди. Активе Стееринг тизимига эга версиялар эса паст тезликда орқа ғилдиракларни буриш орқали чаққонликни оширади.

Олтинчи авлод 7 Сериес (G11 ёки G12) моделлари кўпинча 730d (261 от кучи) ёки 740d (315 от кучи) модификацияларида учрайди. 3,0 литрли “B57” турбсиз қаторли олти цилиндрли дизел двигатели тинч ва тортиш кучи юқори экани билан ажралиб туради. Мутахассисларнинг фикрича, бу мотор 45 мпг ёқилғи сарфига эришиб, бир марталик тўлдиришда 800 милдан ортиқ масофани босиб ўтиш имконини беради.

БмвСедандАвтомобилДвигателҚулайлик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Lucid компанияси 1070 от кучига эга янги Гравитй GT-С электромобилини тақдим этдиLucid компанияси 1070 от кучига эга янги Гравитй GT-С электромобилини тақдим этдиБугун, 12:29Кзингер 21C Спйдер: 1250 от кучига эга очиқ гиперкар тақдим этилдиКзингер 21C Спйдер: 1250 от кучига эга очиқ гиперкар тақдим этилдиБугун, 12:27JLR собиқ бош дизайнери Жерри Макговерн автомобилсозликка қайтишини айтдиJLR собиқ бош дизайнери Жерри Макговерн автомобилсозликка қайтишини айтдиКеча, 19:28Tesla Суперчаргер тармоқдаги юкламалар ортгани боис рейтингда пастладиTesla Суперчаргер тармоқдаги юкламалар ортгани боис рейтингда пастладиКеча, 17:21Буюк Британиядаги тезкор қувватлаш станциялари синовдан ўтдиБуюк Британиядаги тезкор қувватлаш станциялари синовдан ўтдиКеча, 17:21Xiaomi автомобиллар учун ўзгача логотип механизмини патентладиXiaomi автомобиллар учун ўзгача логотип механизмини патентладиКеча, 15:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
AvtoVAZ янгиланган Lada Niva Legend моделини серияли ишлаб чиқаришни бошлади
AvtoVAZ янгиланган Lada Niva Legend моделини серияли ишлаб чиқаришни бошлади
Россия автосаноатида янги давр: 500 от кучига эга Lada Azimut гибриди тақдим этилади
Россия автосаноатида янги давр: 500 от кучига эга Lada Azimut гибриди тақдим этилади