Иккинчи қўл BMW 7 Series: ҳамёнбоп нархда ҳашамат ва амалийлик
Иккиламчи бозорда яхши ҳолатдаги немис автомобилини қидираётган харидорлар одатда BMW 3 Series ёки 5 Сериес моделларига эътибор қаратишади. Бироқ, ixbt.com маълумотига кўра, бироз кўпроқ маблағ сарфлаб, флагман ҳисобланган BMW 7 Series седанига эга чиқиш ҳам мумкин. Тенгдош универсал кузовдаги 3 Сериес ёки 5 Сериес моделларидан нарх бўйича унчалик фарқ қилмайдиган бу ҳашаматли седан айни пайтда ўзининг қиймати билан кўпчиликни ҳайратда қолдирмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Мисол учун, 2018-йилда ишлаб чиқарилган ва 52 000 мил масофани босиб ўтган BMW 730d модели тахминан 20 000 фунт стерлинг атрофида баҳоланмоқда. Таққослаш учун, худди шу йиллардаги 530d модели ҳам тахминан 17 000 фунт стерлинг туради. Нархдаги унча катта бўлмаган фарқ ҳайдовчига анча юқори мақом ва ўзгача ҳиссиёт тақдим этади.
Енгил конструкция ва илғор технологияларАвтомобил эшигини очиб, Б устунидаги “карбон коре” ёзувига кўз тушади. Бу тўлиқ i8 услубидаги каркас бўлмаса-да, пўлат ва углерод толали пластмассадан ясалган конструкция бўлиб, алюминий кузов билан биргаликда оғирликни камайтиришга (1755 кг гача) ва мустаҳкамликни оширишга хизмат қилади. Бу эса машинанинг динамикаси ва самарадорлигига ижобий таъсир кўрсатади.
Гарчи салон дизайни янада жозибалироқ бўлиши мумкин эди, бироқ юқори сифатли тери ва металл элементларнинг кўплаб ишлатилгани машинанинг премиун мақомини сақлаб қолган. Ҳатто оддий ғилдирак базасига эга версияси ҳам 5,1 метр узунликка эга бўлиб, ички макони жуда кенг. 515 литр ҳажмли юкхона кўплаб универсал автомобиллар билан бемалол рақобатлаш олади.
Орқа ўриндиқдаги қулайликлар ва ҳаракат динамикасиАгар харидор узун базали версияни (Л индекси билан) танласа, қўшимча 140 мм узунлик айниқса орқа ўриндиқдаги йўловчилар учун сезиларли бўлади. Бу ҳатто Mercedes-Benz S-Class модели билан солиштирганда ҳам кенгроқ фазони таъминлайди. Салонда максимал қулайликка эришиш учун Эхекутиве Паккаге ва Реар Сеат Комфорт Паккаге пакетларини танлаш мақсадга мувофиқ.
- Иситиш ва массаж функциясига эга қулай ўриндиқлар
- Орқа йўловчилар учун мультимедиа экранлари ва бошқарув планшети
- Массаж режимлари ва рақамли телевидениени бошқариш имконияти
Олтинчи авлод 7 Сериес (G11 ёки G12) моделлари кўпинча 730d (261 от кучи) ёки 740d (315 от кучи) модификацияларида учрайди. 3,0 литрли “B57” турбсиз қаторли олти цилиндрли дизел двигатели тинч ва тортиш кучи юқори экани билан ажралиб туради. Мутахассисларнинг фикрича, бу мотор 45 мпг ёқилғи сарфига эришиб, бир марталик тўлдиришда 800 милдан ортиқ масофани босиб ўтиш имконини беради.
…