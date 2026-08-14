Неймар сунъий майдон туфайли Палмеирасга қарши ўйинда майдонга тушмаслиги мумкин
Неймар Сантоснинг 26-август куни Копа до Брасил чорак финалида Палмеирасга қарши ўтказадиган учрашувида сунъий майдон сабаб майдонга тушмаслиги мумкин. 34 ёшли ҳужумчи сунъий қопламалар жароҳат хавфини оширишини таъкидлаб келган ва аввал Атлетико Минеирога қарши баҳсда бундай майдонда оёғидан жароҳат олган. Футболчи сўнгги ўйинда тизза ва тўпиғидаги ноқулайликларга қарамай, Макарага қарши 2:1 ҳисобидаги ғалабада иккита голга узатма берди.
Бразилиянинг Сантос клуби ҳужумчиси Неймар жамоасининг Копа до Брасил чорак финалидан ўрин олган Палмеирасга қарши бўлажак баҳсида майдонга тушиши сўроқ остида қолмоқда. Бунга Нубанк Парқуе стадионининг сунъий қопламали майдони сабаб бўлаётгани жамоа мухлислари ва мураббийлар штабини ташвишга солмоқда. 34 ёшли футболчи сунъий майдонларнинг жароҳатлар хавфини оширишини таъкидлаб, аввалдан кескин танқид қилиб келаётган эди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, бразилиялик юлдуз 26-август куни бўлиб ўтадиган муҳим учрашувда иштирок этиш масаласини ҳали ҳал қилгани йўқ. Унинг бу борадаги иккиланиши жамоа учун ҳам муҳим паллага тўғри келмоқда, сабаби Сантос мавсумнинг ҳал қилувчи босқичларига қадам қўймоқда. Тажрибали ҳужумчининг сунъий қопламали майдонларга қарши позицияси қатъий бўлиб қолмоқда ва бу аввалги йўқотишлар билан боғлиқ.
Сунъий майдонлар билан боғлиқ муаммолар тарихиНеймарнинг сунъий қопламаларга нисбатан салбий муносабати янгилик эмас. Футболчи аввалроқ Атлетико Минеирога қарши баҳсда сунъий майдон туфайли оёғини жароҳатлаб олганидан сўнг ижтимоий тармоқлардаги саҳифаларида бу турдаги майдонлар профессионал футбол учун мос эмаслигини очиқ ёзган эди. Шунингдек, у Палмеираснинг уй стадиони қопламасини кичик ўлчамли сунъий майдонларга қиёслаб, у ерда тўп суриш жуда ноқулай эканини бир неча бор таъкидлаган.
Ҳужумчининг фикрича, сунъий майса футболчиларнинг ҳаракатини чеклайди ва жароҳат олиш эҳтимолини кескин оширади. Шу сабабли ҳам футболчи ва унинг атрофидагилар муҳим ўйин олдидан хавотир билдиришмоқда. Мураббийлар штаби эса тақвимдаги ушбу баҳс олдидан футболчининг жисмоний ҳолати ва майдон шароитларини чуқур таҳлил қилиб чиқишига тўғри келади.
Сўнгги ўйинлардаги ёрқин ҳаракатлар ва жамоа натижалариСунъий майдонлар борасидаги хавотирларга қараммай, Неймар майдонда юқори даражадаги ўйин кўрсатишда давом этмоқда. Яқинда бўлиб ўтган Копа Судамерикана турнирининг 1/8 финал дастлабки учрашувида Сантос Макарага қарши баҳсда иродали ғалабага эришди. Учрашув аввалида гол ўтказиб юборган Пеихе ҳисобни тенглаштириб, якунда 2:1 ҳисобида зафар қучди.
Мазкур учрашувда Неймар тизза ва тўпиғидаги бироз ноқулайликларга қарам大战да жамоасининг етакчиси эканини кўрсатди. У Габигол киритган голга узатма бериб, иккинчи бўлимда эса бурчак тўпидан бошланган ҳужумда Виллиам Араонинг гол уришини таъминлади. Ўйиндан кейинги интервюларда журналистлар унга Палмеирас майдони ҳақида савол беришганда, футболчи ҳали вақт борлигини ва бу ҳақда ўйламаётганини билдирди.
Мазкур қарама-қаршиликнинг натижаси Сантос учун ҳам, Неймар учун ҳам мавсумдаги асосий синовлардан бири бўлади. Жамоанинг олдинда турган ўйинларда қандай натижа кўрсатиши ва тажрибали ҳужумчининг майдонга тушиш-тушмаслиги яқин кунларда ойдинлашади.
…