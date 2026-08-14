Неймар сунъий майдон туфайли Палмеирасга қарши ўйинда майдонга тушмаслиги мумкин

·23·Спорт
Неймар сунъий майдон туфайли Палмеирасга қарши ўйинда майдонга тушмаслиги мумкин
Қисқача

Неймар Сантоснинг 26-август куни Копа до Брасил чорак финалида Палмеирасга қарши ўтказадиган учрашувида сунъий майдон сабаб майдонга тушмаслиги мумкин. 34 ёшли ҳужумчи сунъий қопламалар жароҳат хавфини оширишини таъкидлаб келган ва аввал Атлетико Минеирога қарши баҳсда бундай майдонда оёғидан жароҳат олган. Футболчи сўнгги ўйинда тизза ва тўпиғидаги ноқулайликларга қарамай, Макарага қарши 2:1 ҳисобидаги ғалабада иккита голга узатма берди.

Бразилиянинг Сантос клуби ҳужумчиси Неймар жамоасининг Копа до Брасил чорак финалидан ўрин олган Палмеирасга қарши бўлажак баҳсида майдонга тушиши сўроқ остида қолмоқда. Бунга Нубанк Парқуе стадионининг сунъий қопламали майдони сабаб бўлаётгани жамоа мухлислари ва мураббийлар штабини ташвишга солмоқда. 34 ёшли футболчи сунъий майдонларнинг жароҳатлар хавфини оширишини таъкидлаб, аввалдан кескин танқид қилиб келаётган эди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, бразилиялик юлдуз 26-август куни бўлиб ўтадиган муҳим учрашувда иштирок этиш масаласини ҳали ҳал қилгани йўқ. Унинг бу борадаги иккиланиши жамоа учун ҳам муҳим паллага тўғри келмоқда, сабаби Сантос мавсумнинг ҳал қилувчи босқичларига қадам қўймоқда. Тажрибали ҳужумчининг сунъий қопламали майдонларга қарши позицияси қатъий бўлиб қолмоқда ва бу аввалги йўқотишлар билан боғлиқ.

Сунъий майдонлар билан боғлиқ муаммолар тарихи

Неймарнинг сунъий қопламаларга нисбатан салбий муносабати янгилик эмас. Футболчи аввалроқ Атлетико Минеирога қарши баҳсда сунъий майдон туфайли оёғини жароҳатлаб олганидан сўнг ижтимоий тармоқлардаги саҳифаларида бу турдаги майдонлар профессионал футбол учун мос эмаслигини очиқ ёзган эди. Шунингдек, у Палмеираснинг уй стадиони қопламасини кичик ўлчамли сунъий майдонларга қиёслаб, у ерда тўп суриш жуда ноқулай эканини бир неча бор таъкидлаган.

Ҳужумчининг фикрича, сунъий майса футболчиларнинг ҳаракатини чеклайди ва жароҳат олиш эҳтимолини кескин оширади. Шу сабабли ҳам футболчи ва унинг атрофидагилар муҳим ўйин олдидан хавотир билдиришмоқда. Мураббийлар штаби эса тақвимдаги ушбу баҳс олдидан футболчининг жисмоний ҳолати ва майдон шароитларини чуқур таҳлил қилиб чиқишига тўғри келади.

Сўнгги ўйинлардаги ёрқин ҳаракатлар ва жамоа натижалари

Сунъий майдонлар борасидаги хавотирларга қараммай, Неймар майдонда юқори даражадаги ўйин кўрсатишда давом этмоқда. Яқинда бўлиб ўтган Копа Судамерикана турнирининг 1/8 финал дастлабки учрашувида Сантос Макарага қарши баҳсда иродали ғалабага эришди. Учрашув аввалида гол ўтказиб юборган Пеихе ҳисобни тенглаштириб, якунда 2:1 ҳисобида зафар қучди.

Мазкур учрашувда Неймар тизза ва тўпиғидаги бироз ноқулайликларга қарам大战да жамоасининг етакчиси эканини кўрсатди. У Габигол киритган голга узатма бериб, иккинчи бўлимда эса бурчак тўпидан бошланган ҳужумда Виллиам Араонинг гол уришини таъминлади. Ўйиндан кейинги интервюларда журналистлар унга Палмеирас майдони ҳақида савол беришганда, футболчи ҳали вақт борлигини ва бу ҳақда ўйламаётганини билдирди.

Мазкур қарама-қаршиликнинг натижаси Сантос учун ҳам, Неймар учун ҳам мавсумдаги асосий синовлардан бири бўлади. Жамоанинг олдинда турган ўйинларда қандай натижа кўрсатиши ва тажрибали ҳужумчининг майдонга тушиш-тушмаслиги яқин кунларда ойдинлашади.

НеймарСантосПалмеирасКопаДоБрасилФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жуд Беллингем Лионель Месси ёки Криштиану Роналду эмасЖуд Беллингем Лионель Месси ёки Криштиану Роналду эмасБугун, 13:16Temuрхўжа Абдухолиқов оиласида оғир жудолик юз бердиTemuрхўжа Абдухолиқов оиласида оғир жудолик юз бердиБугун, 12:45Манчестер Сити ярим ҳимоячиси Саудия Арабистонига йўл олмоқдаМанчестер Сити ярим ҳимоячиси Саудия Арабистонига йўл олмоқдаБугун, 12:36Реал Мадрид жамоасида илк муаммолар: ҳимоя чизиғидаги кризисРеал Мадрид жамоасида илк муаммолар: ҳимоя чизиғидаги кризисБугун, 12:34Уэсли Фофана Челсидеа барқарорлик зарурлигини таъкидладиУэсли Фофана Челсидеа барқарорлик зарурлигини таъкидладиБугун, 12:15Интер Куртис Жонес трансфери устида ишламоқдаИнтер Куртис Жонес трансфери устида ишламоқдаБугун, 12:12
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди