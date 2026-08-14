Жонли эфирдаги провокация: Қозоғистон россиялик стримерни мамлакатдан чиқариб юборди

·0·Дунё
Жонли эфирдаги провокация: Қозоғистон россиялик стримерни мамлакатдан чиқариб юборди

Қозоғистон шаҳарларининг ҳудудий яхлитлиги ва давлатга тегишлилигини шубҳа остига олган россиялик стример мамлакатдан чиқариб юборилди. Бу ҳақда “Tengrinews” хабар берди.

Стримлари полиция эътиборига тушди

Ижтимоий тармоқлар ва Twitch’да Fasoollka тахаллуси билан танилган стример июнь ойи бошида Қозоғистонга келиб, бир неча бор тўғридан тўғри эфирга чиққан.

Эфирларида у Қозоғистон, унинг фуқаролари ва маданияти ҳақида ҳақоратли ҳамда провокацион фикрлар билдирган.

Полиция унинг чиқишларини ўрганиб, ҳаракатларига ҳуқуқий баҳо берган.

Мамлакатга 5 йил киролмайди

Қозоғистон полицияси маълум қилишича, хориж фуқароси суд қарори билан жаримага тортилган ва мамлакатдан чиқариб юборилган.

Шунингдек, унга Қозоғистонга 5 йил давомида кириш тақиқланган.

Полиция хорижликлар учун мамлакат очиқ эканини, бироқ улар Қозоғистон қонунлари, фуқаролари ва умумэътироф этилган хулқ-атвор меъёрларига ҳурмат билан муносабатда бўлиши шартлигини таъкидлади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Трампнинг яна уйқуси келди: Оқ уйдаги кадрлар интернетда шов-шув бўлдиТрампнинг яна уйқуси келди: Оқ уйдаги кадрлар интернетда шов-шув бўлдиБугун, 11:56Энди мушук ва итлар ҳам рўйхатдан ўтказилади: Қозоғистон мушукларга рақамли паспорт беришни бошладиЭнди мушук ва итлар ҳам рўйхатдан ўтказилади: Қозоғистон мушукларга рақамли паспорт беришни бошладиБугун, 11:5135 та пичоқ зарбаси: Қозоғистонни ларзага келтирган жиноятчига ҳукм чиқарилди35 та пичоқ зарбаси: Қозоғистонни ларзага келтирган жиноятчига ҳукм чиқарилдиБугун, 09:08Ўғлини атайлаб камбағал қилиб тарбиялаган миллиардер: сабаби ҳайратланарли!Ўғлини атайлаб камбағал қилиб тарбиялаган миллиардер: сабаби ҳайратланарли!Бугун, 06:218 ёшида 198 см эди: Каран Сингх энди 2,5 метрга яқин бўй билан эътибор марказида!8 ёшида 198 см эди: Каран Сингх энди 2,5 метрга яқин бўй билан эътибор марказида!Бугун, 06:17Қизиқ ҳолат: автобусга чиқиб олган икки эчки йўловчиларни ҳайратда қолдирдиҚизиқ ҳолат: автобусга чиқиб олган икки эчки йўловчиларни ҳайратда қолдирдиБугун, 06:14
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди