Жонли эфирдаги провокация: Қозоғистон россиялик стримерни мамлакатдан чиқариб юборди
Қозоғистон шаҳарларининг ҳудудий яхлитлиги ва давлатга тегишлилигини шубҳа остига олган россиялик стример мамлакатдан чиқариб юборилди. Бу ҳақда “Tengrinews” хабар берди.
Стримлари полиция эътиборига тушди
Ижтимоий тармоқлар ва Twitch’да Fasoollka тахаллуси билан танилган стример июнь ойи бошида Қозоғистонга келиб, бир неча бор тўғридан тўғри эфирга чиққан.
Эфирларида у Қозоғистон, унинг фуқаролари ва маданияти ҳақида ҳақоратли ҳамда провокацион фикрлар билдирган.
Полиция унинг чиқишларини ўрганиб, ҳаракатларига ҳуқуқий баҳо берган.
Мамлакатга 5 йил киролмайди
Қозоғистон полицияси маълум қилишича, хориж фуқароси суд қарори билан жаримага тортилган ва мамлакатдан чиқариб юборилган.
Шунингдек, унга Қозоғистонга 5 йил давомида кириш тақиқланган.
Полиция хорижликлар учун мамлакат очиқ эканини, бироқ улар Қозоғистон қонунлари, фуқаролари ва умумэътироф этилган хулқ-атвор меъёрларига ҳурмат билан муносабатда бўлиши шартлигини таъкидлади.
…