Apple юбилей смартфони: iPhone 20 Pro ҳақида илк тафсилотлар
Apple компанияси келажакдаги флагман қурилмалари устидаги ишни давом эттирмоқда ва инсайдерлар келгуси авлод гаджетлари ҳақида илк қизиқарли маълумотларни улашишди. ixbt.com нашрининг хабар беришича, машҳур Digital Chat Station инсаери бўлажак iPhone 20 Pro линиясининг техник хусусиятлари ва дизайн концепциясига оид тафсилотларни ошкор қилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Маълумотларга кўра, тахмин қилинишича, iPhone 20 Pro ва iPhone 20 Pro Max моделлари ички равишда V73 ҳамда V74 кодли белгилар остида ишлаб чиқилмоқда. Таъминот занжиридан олинган маълумотлар янги смартфонларнинг экран физик ўлчамлари бироз катталашганини, бироқ қурилмаларнинг умумий томонлар нисбати ўзгаришсиз қолганини кўрсатмоқда.
Тўрт томондан эгилган инновацион экранБўлажак юбилей смартфонларининг асосий ўзига хос жиҳати сифатида тубдан янги дизайн концепцияси кўрсатилмоқда. Инсайдернинг таъкидлашича, қурилмалар «барча тўрт томонидан эгилган, рамкасиз экран» ечими билан жиҳозланади. Бу ёндашув флагманлар бозоридаги мавжуд дизайн стандартларини бутунлай ўзгартириб юбориши мумкин.
Мутахассисларнинг тушунтиришича, мазкур технология мутлақо текис бўлган 2D-дисплей ва махсус ҳимоя шишасининг ўзаро уйғунлигига асосланади. Ҳимоя ойнасининг ўзига хос тузилиши ҳамда ёруғликни синдириш оптик хусусиятлари туфайли фойдаланувчида рамкалар умуман йўқдек таассурот уйғотилади.
Дизайн ва дастурий таъминот уйғунлигиЯнги технологик ечимлар нафақат ташқи кўринишни, балки қурилмадан фойдаланиш тажрибасини ҳам янги босқичга олиб чиқиши кутилмоқда. Инсайдер маълумотларига кўра, ушбу ўзига хос дизайн Apple компаниясининг махсус Лиқуид Гласс интерфейси билан биргаликда ниҳоятда таъсирчан кўриниш ҳосил қилади.
Ҳозирча Apple мазкур қурилмаларнинг расмий тақдимот санаси ва бошқа техник тафсилотларини сир сақламоқда. Бироқ таъминот занжиридан сизиб чиққан бундай хабарлар компания мобил қурилмалар бозорида яна бир муҳим дизайн эволюциясига тайёргарлик кўраётганини кўрсатиб турибди.
…