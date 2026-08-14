Apple юбилей смартфони: iPhone 20 Pro ҳақида илк тафсилотлар

·0·Техно
Apple юбилей смартфони: iPhone 20 Pro ҳақида илк тафсилотлар

Apple компанияси келажакдаги флагман қурилмалари устидаги ишни давом эттирмоқда ва инсайдерлар келгуси авлод гаджетлари ҳақида илк қизиқарли маълумотларни улашишди. ixbt.com нашрининг хабар беришича, машҳур Digital Chat Station инсаери бўлажак iPhone 20 Pro линиясининг техник хусусиятлари ва дизайн концепциясига оид тафсилотларни ошкор қилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маълумотларга кўра, тахмин қилинишича, iPhone 20 Pro ва iPhone 20 Pro Max моделлари ички равишда V73 ҳамда V74 кодли белгилар остида ишлаб чиқилмоқда. Таъминот занжиридан олинган маълумотлар янги смартфонларнинг экран физик ўлчамлари бироз катталашганини, бироқ қурилмаларнинг умумий томонлар нисбати ўзгаришсиз қолганини кўрсатмоқда.

Тўрт томондан эгилган инновацион экран

Бўлажак юбилей смартфонларининг асосий ўзига хос жиҳати сифатида тубдан янги дизайн концепцияси кўрсатилмоқда. Инсайдернинг таъкидлашича, қурилмалар «барча тўрт томонидан эгилган, рамкасиз экран» ечими билан жиҳозланади. Бу ёндашув флагманлар бозоридаги мавжуд дизайн стандартларини бутунлай ўзгартириб юбориши мумкин.

Мутахассисларнинг тушунтиришича, мазкур технология мутлақо текис бўлган 2D-дисплей ва махсус ҳимоя шишасининг ўзаро уйғунлигига асосланади. Ҳимоя ойнасининг ўзига хос тузилиши ҳамда ёруғликни синдириш оптик хусусиятлари туфайли фойдаланувчида рамкалар умуман йўқдек таассурот уйғотилади.

Дизайн ва дастурий таъминот уйғунлиги

Янги технологик ечимлар нафақат ташқи кўринишни, балки қурилмадан фойдаланиш тажрибасини ҳам янги босқичга олиб чиқиши кутилмоқда. Инсайдер маълумотларига кўра, ушбу ўзига хос дизайн Apple компаниясининг махсус Лиқуид Гласс интерфейси билан биргаликда ниҳоятда таъсирчан кўриниш ҳосил қилади.

Ҳозирча Apple мазкур қурилмаларнинг расмий тақдимот санаси ва бошқа техник тафсилотларини сир сақламоқда. Бироқ таъминот занжиридан сизиб чиққан бундай хабарлар компания мобил қурилмалар бозорида яна бир муҳим дизайн эволюциясига тайёргарлик кўраётганини кўрсатиб турибди.

AppleiPhone 20 ProСмартфонТехнологияИнсайдер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитойда дунёдаги илк мутлақ автоматлаштирилган қаҳвахона очилмоқдаХитойда дунёдаги илк мутлақ автоматлаштирилган қаҳвахона очилмоқдаБугун, 12:20Роскосмос Попигай кратери космик суратларини эълон қилдиРоскосмос Попигай кратери космик суратларини эълон қилдиБугун, 10:59Кўникиш қийин бўладими? Instagram’нинг янги логотипи ва тармоқдаги баҳсларКўникиш қийин бўладими? Instagram’нинг янги логотипи ва тармоқдаги баҳсларБугун, 08:36Apple фойдаланувчиларга ёлланма жосуслик дастурлари хуружи ҳақида огоҳлантириш юбордиApple фойдаланувчиларга ёлланма жосуслик дастурлари хуружи ҳақида огоҳлантириш юбордиБугун, 02:51Xiaomi уч бошли янги массаж қурилмасини тақдим этдиXiaomi уч бошли янги массаж қурилмасини тақдим этдиБугун, 01:59Покистон ўзининг илк Жиннаҳ-1 оясари билан таништирдиПокистон ўзининг илк Жиннаҳ-1 оясари билан таништирдиКеча, 23:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди