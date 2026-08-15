Мисрда савдо марказида гелий баллони портлади

·0·Дунё
Мисрда савдо марказида гелий баллони портлади

Мисрнинг Янги Қоҳира шаҳридаги савдо марказларидан бирида гелий баллони портлаши оқибатида 3 киши ҳалок бўлди, яна 17 киши турли даражада жароҳатланди. Фожиа 13 август куни Arabella Plaza савдо марказида содир бўлган.

Миср Соғлиқни сақлаш вазирлиги маълумотига кўра, портлаш марказнинг биринчи қаватида фаолият юритувчи совғалар дўконидаги гелий баллонида юз берган. Кучли портлашдан кейин дўкон ичида ёнғин ҳам чиққан.

Ёнғин тез орада назоратга олинган бўлса-да, портлаш ва ёнғин савдо марказидаги яқин дўконларнинг фасадларига ҳам зарар етказган.

Ҳодиса ҳақида хабар олиниши билан воқеа жойига 8 та тез тиббий ёрдам экипажи йўналтирилган. Жароҳатланганларнинг 11 нафари New Cairo Specialized Hospital’га, яна 6 киши яқин атрофдаги тиббий муассасаларга олиб борилган.

Вазирлик жабрланганларнинг барчасига зарур тиббий ёрдам кўрсатилаётганини маълум қилди. Ҳодиса сабабли яқиндаги шифохоналарда ҳам юқори тайёргарлик режими жорий этилган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Роналду махфий тарзда уйланди: никоҳ шартномасида нима бор?Роналду махфий тарзда уйланди: никоҳ шартномасида нима бор?Бугун, 00:40Оқ уйда кутилмаган истеъфо: Трампнинг «яширин кардинали» нега кетмоқда?Оқ уйда кутилмаган истеъфо: Трампнинг «яширин кардинали» нега кетмоқда?Бугун, 00:40Саккизоёқ балиқчининг юзига ёпишиб олдиСаккизоёқ балиқчининг юзига ёпишиб олдиКеча, 23:58ДНК тести 38 йиллик сирни фош қилди: икки чақалоқ алмашганДНК тести 38 йиллик сирни фош қилди: икки чақалоқ алмашганКеча, 22:27«Путиннинг олдига ёлғиз бордим»: Садир Жапаров шов-шувли тафсилотларни очиқлади«Путиннинг олдига ёлғиз бордим»: Садир Жапаров шов-шувли тафсилотларни очиқладиКеча, 21:49Сулҳ бўладими? Лавров музокаралар ва Россиянинг жавоб чораларини очиқладиСулҳ бўладими? Лавров музокаралар ва Россиянинг жавоб чораларини очиқладиКеча, 21:32
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди