PSJ Ферран Торресни 50 миллион евро эвазига ўз сафига қўшиб олди
Парижнинг PSJ клуби Барселона ҳужумчиси Ферран Торрес трансферини расман эълон қилди. Goal.com хабар беришига кўра, Франсия чемпиони 26 ёшли форвард учун Каталония клубига 50 миллион евро тўлаган ва футболчи билан 2031-йил ёзигача мўлжалланган узоқ муддатли шартнома имзолаган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Шанба куни тонгда якунланган ушбу келишув дарҳол кучга кирди. Жаҳон чемпиони мақомига эга бўлган тажрибали футболчи Париж жамоасининг ҳужум чизиғидаги имкониятларини янада кенгайтириши кутилмоқда. PSJ бош мураббийи Луис Энрике бу харид жамоа таркибини янада кучайтирганини алоҳида таъкидлади.
Луис Энрике ва Ферран Торрес яна биргаПарижликлар устози Луис Энрике бўлажак Тропҳее дес Чампионс (Франсия Суперкубоги) ўлдидан олдин ўтказилган матбуот анжуманида испаниялик футболчининг трансферидан мамнунлигини яширмади. Мутахассиснинг фикрича, Торреснинг универсал имкониятлари ва ғолибона менталитети жамоага мукаммал даражада мос тушади.
&қуот;Мен унинг келишидан хурсандман. Ўйлайманки, биз жамоани кучайтирмоқдамиз, чунки доимо трансфер бозоридан яхши имкониятларни қидирамиз&қуот;, — дея Энрикенинг сўзларини келтиради Goal.com.
Мураббийнинг қўшимча қилишича, Торрес халқаро майдонларда етарлича тажриба тўплаган ва майдонда исталган позицияда ўйнай олиш қобилияти уни бошқалардан ажратиб туради. Энрике футболчининг характери Париж клуби учун жуда муҳимлигини эътироф этди.
Янги чақирув ва келажак режалариМазкур трансфер Луис Энрике ва Ферран Торрес учун Испания миллий терма жамоасидан кейинги навбатдаги қўшма фаолиятни бошлаб беради. Айнан Энрике футболчига терма жамоадаги илк дебют имкониятини тақдим этган эди. Ушбу яқин танишлик ҳужумчининг Франсиядаги муҳитга мослашиш жараёнини тезлаштириши шубҳасиз.
PSJ раҳбарияти, жумладан клуб президенти ва спорт директори Луи Кампос трансфер бозорида фаол ишлашни давом эттирмоқда. Жамоа нафақат ички чемпионат, балки Чемпионлар лигаси мусобақалари учун ҳам ўз таркибини ҳар томонлама бақувват қилишни мақсад қилган.
…