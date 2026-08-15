PSJ Ферран Торресни 50 миллион евро эвазига ўз сафига қўшиб олди

·0·Спорт
PSJ Ферран Торресни 50 миллион евро эвазига ўз сафига қўшиб олди

Парижнинг PSJ клуби Барселона ҳужумчиси Ферран Торрес трансферини расман эълон қилди. Goal.com хабар беришига кўра, Франсия чемпиони 26 ёшли форвард учун Каталония клубига 50 миллион евро тўлаган ва футболчи билан 2031-йил ёзигача мўлжалланган узоқ муддатли шартнома имзолаган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Шанба куни тонгда якунланган ушбу келишув дарҳол кучга кирди. Жаҳон чемпиони мақомига эга бўлган тажрибали футболчи Париж жамоасининг ҳужум чизиғидаги имкониятларини янада кенгайтириши кутилмоқда. PSJ бош мураббийи Луис Энрике бу харид жамоа таркибини янада кучайтирганини алоҳида таъкидлади.

Луис Энрике ва Ферран Торрес яна бирга

Парижликлар устози Луис Энрике бўлажак Тропҳее дес Чампионс (Франсия Суперкубоги) ўлдидан олдин ўтказилган матбуот анжуманида испаниялик футболчининг трансферидан мамнунлигини яширмади. Мутахассиснинг фикрича, Торреснинг универсал имкониятлари ва ғолибона менталитети жамоага мукаммал даражада мос тушади.

&қуот;Мен унинг келишидан хурсандман. Ўйлайманки, биз жамоани кучайтирмоқдамиз, чунки доимо трансфер бозоридан яхши имкониятларни қидирамиз&қуот;, — дея Энрикенинг сўзларини келтиради Goal.com.

Мураббийнинг қўшимча қилишича, Торрес халқаро майдонларда етарлича тажриба тўплаган ва майдонда исталган позицияда ўйнай олиш қобилияти уни бошқалардан ажратиб туради. Энрике футболчининг характери Париж клуби учун жуда муҳимлигини эътироф этди.

Янги чақирув ва келажак режалари

Мазкур трансфер Луис Энрике ва Ферран Торрес учун Испания миллий терма жамоасидан кейинги навбатдаги қўшма фаолиятни бошлаб беради. Айнан Энрике футболчига терма жамоадаги илк дебют имкониятини тақдим этган эди. Ушбу яқин танишлик ҳужумчининг Франсиядаги муҳитга мослашиш жараёнини тезлаштириши шубҳасиз.

PSJ раҳбарияти, жумладан клуб президенти ва спорт директори Луи Кампос трансфер бозорида фаол ишлашни давом эттирмоқда. Жамоа нафақат ички чемпионат, балки Чемпионлар лигаси мусобақалари учун ҳам ўз таркибини ҳар томонлама бақувват қилишни мақсад қилган.

PSJФерран ТорресЛуис ЭнрикеБарселонаТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Луис Энрике Ферран Торреснинг «ПСЖ»га ўтиши ҳақида нималар деди?Луис Энрике Ферран Торреснинг «ПСЖ»га ўтиши ҳақида нималар деди?Бугун, 18:12Манчестер Юнайтед ва Милан ўртоқлик ўйинида майдонга тушадиМанчестер Юнайтед ва Милан ўртоқлик ўйинида майдонга тушадиБугун, 18:10Давиде Фраттеси Интер билан хайрлашди ва Лацио сафига ўтдиДавиде Фраттеси Интер билан хайрлашди ва Лацио сафига ўтдиБугун, 17:38Манчестер Юнайтед ва Милан Полшада ўртоқлик ўйинида майдонга тушадиМанчестер Юнайтед ва Милан Полшада ўртоқлик ўйинида майдонга тушадиБугун, 17:14Ҳал қилувчи сўз: Ислам Махачев мухлисларга нимани ваъда қилди?Ҳал қилувчи сўз: Ислам Махачев мухлисларга нимани ваъда қилди?Бугун, 17:13«Эртага кўрасиз»: Гэрри Махачевнинг ҳукмронлигига чек қўйишга ваъда берди«Эртага кўрасиз»: Гэрри Махачевнинг ҳукмронлигига чек қўйишга ваъда бердиБугун, 17:09
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?