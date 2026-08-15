Покистонлик аёл биринчи чиптасида 1 миллион доллар ютди
Покистонлик 38 ёшли молия мутахассиси Ҳира Наер илк бор сотиб олган 1387 рақамли чиптаси билан Дубаи Дутй Фрее Милленниум Миллионаире лотереясида 1 миллион доллар ютди. У лотерея ҳақида ҳамкасбидан эшитиб, бор-йўғи битта чипта харид қилган, бироқ чиптани кейинчалик бутунлай эсидан чиқарган. Ғолиб рақами жонли эфирда эълон қилинганда, Наер аввалига бунга ишона олмаган ва эри ҳам ютуқни чипта ҳамда видео орқали кўргачгина тан олган.
Покистонлик Ҳира Найер бир неча кун аввал Дубай Duty Free’нинг Millennium Millionaire лотереясида чипта сотиб олишни хаёлига ҳам келтирмаган эди. Бироқ ҳамкасбининг тавсияси билан у илк бор битта чипта харид қилди ва кутилмаганда 1 миллион долларлик бош соврин соҳиби бўлди.
38 ёшли молия мутахассиси ва дипломли бухгалтер Ҳира Найер лотерея ҳақида ишхонада ҳамкасби билан суҳбатлашиб қолганида билиб олган. Ҳамкасби унга ушбу акция ҳақида айтиб, унда ғолиб бўлиш имконияти нисбатан юқори эканини таъкидлаган.
Найернинг айтишича, у бунгача Dubai Duty Free’нинг мазкур лотереяси ҳақида ҳеч қачон эшитмаган. Қизиқиб, расмий веб-сайтни кўриб чиққан ва шундан сўнг бор-йўғи битта чипта сотиб олишга қарор қилган.
Эътиборлиси, чипта рақами ҳам уни ўзига жалб қилган. Тизим унга 1387 рақамли чиптани тақдим этган.
«Рақамни кўрган заҳотим нимадир қалбимга яқин туюлди. Менга жуда мосдек кўринди», — деди у.
Бироқ чиптани харид қилгач, Ҳира уни бутунлай эсидан чиқарган.
Ғолиб рақами эълон қилинганда ишонмади
Орадан бир неча кун ўтиб, у ишхонасида ўтирган вақтида лотереянинг жонли қуръа ташлаш жараёнини интернет орқали кузатишга қарор қилган. У ижтимоий тармоқдаги трансляцияни томоша қилиб турган пайтда ғолиб чипта рақами эълон қилинган.
Эълон қилинган рақам эса айнан 1387 эди.
«1387 дейишганида жойимда қотиб қолдим. Бунга ишона олмадим. “Бу қандай содир бўлиши мумкин?” деб ўйлайвердим», — деди Найер.
Унинг ҳайрати турмуш ўртоғига қўнғироқ қилганидан кейин янада ортди. Чунки эри унинг ҳатто лотерея чиптасини сотиб олганидан ҳам хабарсиз эди.
«Мен унга чипта олганимни умуман айтмаган эдим. Чунки ютаман деб ҳеч қачон ўйламаганман», — деди у.
Найер эрига 1 миллион доллар ютганини айтганида, у дастлаб ишонмаган. Ҳатто ундан чиптанинг сурати ва қуръа жараёни акс этган видеони юборишни сўраган.
Фақат чипта ва видеони кўрганидан кейингина у хотинининг ҳақиқатдан ҳам катта совринни қўлга киритганига ишонган.
У Покистондан чиққан 29-ғолиб бўлди
Ҳира Найер 3 июль куни интернет орқали харид қилинган 1387 рақамли чипта билан Dubai Duty Free Millennium Millionaire’нинг 550-сериясида 1 миллион долларлик бош совринни қўлга киритди.
Ушбу ютуқ уни мазкур акция тарихида бош совринни қўлга киритган 29-покистонлик фуқарога айлантирди.
Энг қизиғи, Ҳира лотереяда илк бор иштирок этган ва бор-йўғи битта чипта харид қилган эди. Бу эса унинг учун оддий қизиқиш билан бошланган кун кутилмаганда миллион долларлик қувончли воқеага айланганини кўрсатди.
…