Покистонлик аёл биринчи чиптасида 1 миллион доллар ютди

·46·Дунё
Покистонлик аёл биринчи чиптасида 1 миллион доллар ютди
Қисқача

Покистонлик 38 ёшли молия мутахассиси Ҳира Наер илк бор сотиб олган 1387 рақамли чиптаси билан Дубаи Дутй Фрее Милленниум Миллионаире лотереясида 1 миллион доллар ютди. У лотерея ҳақида ҳамкасбидан эшитиб, бор-йўғи битта чипта харид қилган, бироқ чиптани кейинчалик бутунлай эсидан чиқарган. Ғолиб рақами жонли эфирда эълон қилинганда, Наер аввалига бунга ишона олмаган ва эри ҳам ютуқни чипта ҳамда видео орқали кўргачгина тан олган.

Покистонлик Ҳира Найер бир неча кун аввал Дубай Duty Free’нинг Millennium Millionaire лотереясида чипта сотиб олишни хаёлига ҳам келтирмаган эди. Бироқ ҳамкасбининг тавсияси билан у илк бор битта чипта харид қилди ва кутилмаганда 1 миллион долларлик бош соврин соҳиби бўлди.

38 ёшли молия мутахассиси ва дипломли бухгалтер Ҳира Найер лотерея ҳақида ишхонада ҳамкасби билан суҳбатлашиб қолганида билиб олган. Ҳамкасби унга ушбу акция ҳақида айтиб, унда ғолиб бўлиш имконияти нисбатан юқори эканини таъкидлаган.

Найернинг айтишича, у бунгача Dubai Duty Free’нинг мазкур лотереяси ҳақида ҳеч қачон эшитмаган. Қизиқиб, расмий веб-сайтни кўриб чиққан ва шундан сўнг бор-йўғи битта чипта сотиб олишга қарор қилган.

Эътиборлиси, чипта рақами ҳам уни ўзига жалб қилган. Тизим унга 1387 рақамли чиптани тақдим этган.

«Рақамни кўрган заҳотим нимадир қалбимга яқин туюлди. Менга жуда мосдек кўринди», — деди у.

Бироқ чиптани харид қилгач, Ҳира уни бутунлай эсидан чиқарган.

Ғолиб рақами эълон қилинганда ишонмади

Орадан бир неча кун ўтиб, у ишхонасида ўтирган вақтида лотереянинг жонли қуръа ташлаш жараёнини интернет орқали кузатишга қарор қилган. У ижтимоий тармоқдаги трансляцияни томоша қилиб турган пайтда ғолиб чипта рақами эълон қилинган.

Эълон қилинган рақам эса айнан 1387 эди.

«1387 дейишганида жойимда қотиб қолдим. Бунга ишона олмадим. “Бу қандай содир бўлиши мумкин?” деб ўйлайвердим», — деди Найер.

Унинг ҳайрати турмуш ўртоғига қўнғироқ қилганидан кейин янада ортди. Чунки эри унинг ҳатто лотерея чиптасини сотиб олганидан ҳам хабарсиз эди.

«Мен унга чипта олганимни умуман айтмаган эдим. Чунки ютаман деб ҳеч қачон ўйламаганман», — деди у.

Найер эрига 1 миллион доллар ютганини айтганида, у дастлаб ишонмаган. Ҳатто ундан чиптанинг сурати ва қуръа жараёни акс этган видеони юборишни сўраган.

Фақат чипта ва видеони кўрганидан кейингина у хотинининг ҳақиқатдан ҳам катта совринни қўлга киритганига ишонган.

У Покистондан чиққан 29-ғолиб бўлди

Ҳира Найер 3 июль куни интернет орқали харид қилинган 1387 рақамли чипта билан Dubai Duty Free Millennium Millionaire’нинг 550-сериясида 1 миллион долларлик бош совринни қўлга киритди.

Ушбу ютуқ уни мазкур акция тарихида бош совринни қўлга киритган 29-покистонлик фуқарога айлантирди.

Энг қизиғи, Ҳира лотереяда илк бор иштирок этган ва бор-йўғи битта чипта харид қилган эди. Бу эса унинг учун оддий қизиқиш билан бошланган кун кутилмаганда миллион долларлик қувончли воқеага айланганини кўрсатди.

Хира НайерДубай Дьюти Фри
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тожикистонда Афғонистон томонидан ўқ узилиши оқибатида аёл ҳалок бўлдиТожикистонда Афғонистон томонидан ўқ узилиши оқибатида аёл ҳалок бўлдиБугун, 11:20Хитойда робот тиланчилик қилди: унинг илтимоси ҳайратга солдиХитойда робот тиланчилик қилди: унинг илтимоси ҳайратга солдиБугун, 10:55Италияда “энг ёмон сиёсатчи”ни дарёга ташлашади — ўрта асрлардан қолган ғайриоддий анъана ҳануз давом этмоқдаИталияда “энг ёмон сиёсатчи”ни дарёга ташлашади — ўрта асрлардан қолган ғайриоддий анъана ҳануз давом этмоқдаБугун, 10:50Скейбордчи Қуёш тутилиши фонида тарихий трюк бажардиСкейбордчи Қуёш тутилиши фонида тарихий трюк бажардиБугун, 10:46«Ҳўрмуз бўғозини АҚШ ҳудуди қиламан»: Трамп дунёни ларзага солган режасини очди«Ҳўрмуз бўғозини АҚШ ҳудуди қиламан»: Трамп дунёни ларзага солган режасини очдиБугун, 10:17Ноқонуний ғалла савдосига зарба: Украина 13 та кема ва 28 та компанияни «қора рўйхат»га киритдиНоқонуний ғалла савдосига зарба: Украина 13 та кема ва 28 та компанияни «қора рўйхат»га киритдиБугун, 09:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди