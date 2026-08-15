Google Pixel 11 смартфонларидаги Тенсор G6 процессори кутилганидек 2 нм бўлиб чиқмади

·0·Техно
Google Pixel 11 смартфонларидаги Тенсор G6 процессори кутилганидек 2 нм бўлиб чиқмади

Google компаниясининг яқинда тақдим этилган Pixel 11 смартфонлар туркуми учун мўлжалланган янги Тенсор G6 процессори технологик оламда қизғин муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, кўпчилик кутганидек, ушбу СоК TSMC қувватларида 2 нанометрли технологик норма асосида ишлаб чиқарилмагани маълум бўлди. Бу ҳолат замонавий мобил қурилмалар бозорида яримўтказгичлар ишлаб чиқариш нархи ва технологик сакрашлар нақадар мураккаб жараён эканини яна бир бор яққол кўрсатиб берди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Аслида, тақдимот маросимида Google раҳбарияти янги чиппернинг энергия самарадорлиги сезиларли даражада ошганига алоҳида урғу берганди. Бироқ компания тақдимот вақтида процессорнинг аниқ технологик жараёни ҳақидаги маълумотларни атайлаб очиқламагани журналистларнинг эътиборини тортди. Кейинчалик бу маълумот Google вице-президентларидан бири томонидан тасдиқланди ва Тенсор G6 аслида TSMC заводларида 3 нанометрли технология асосида ясалиши маълум қилинди.

Технологик жараён ва унинг тафсилотлари

Мутахассисларнинг фикрича, Тенсор G6 учун айнан қайси 3 нм даражадаги жараён қўллангани ҳозирча номаълумлигича қолмоқда. Бироқ таҳлилчилар бу олдинги авлод Тенсор G5 учун ишлатилган N3P ёки унга яқин илғор технология бўлиши мумкинлигини тахмин қилишмоқда. Гарчи 2 нанометрли меъёрларга ўтилмаган бўлса-да, янги процессор энергия тежамкорлиги бўйича яхши кўрсаткичларни намойиш этишда давом этмоқда.

Ушбу ҳолат бўйича экспертлар асосий сабаб сифатида молиявий омилларни кўрсатмоқдалар. Янги 2 нанометрли технологик жараёнга ўтиш ишлаб чиқариш таннархини кескин ошириб юбориши аниқ эди. Ҳозирги кунда глобал бозорда тезкор ва доимий хотира нархларининг қимматлашиб бораётгани шароитида бундай қадам компания учун иқтисодий жиҳатдан ўзини оқламаслиги мумкин эди.

Нарх сиёсати ва бозор таъсири

Бозор шароитларини инобатга олган ҳолда, Google жуда эҳтиёткорона нарх сиёсатини юритишга мажбур бўлди. Хусусан, базавий Pixel 11 модели аввалги Pixel 10 га нисбатан 100 долларга қимматлашгани сезилди. Шунга қарамай, янги моделда ички хотира ҳажми икки баробар оширилгани эътиборга олинса, амалда Google смартфон нархини сунъий равишда оширмагани маълум бўлади.

Ҳозирги мураккаб бозор реалияларини ҳисобга олган ҳолда, хотира ҳажмининг икки баробар кўпайиши ва нархнинг нисбатан барқарор сақланиши истеъмолчилар учун кутилмаган, бироқ ижобий янгилик бўлди. Тенсор G6 процессорининг 3 нм даражасида қолгани эса технологик имкониятлар ва иқтисодий мақсадга мувофиқлик ўртасидаги мувозанатни топиш муҳимлигини кўрсатиб берди.

GoogleТенсор G6Pixel 11TSMCТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШда арзон смартфонлар бозори кескин қисқариб бормоқдаАҚШда арзон смартфонлар бозори кескин қисқариб бормоқдаБугун, 16:29Starship космик кемасини Мечазилла минораси ёрдамида тутиш синовлари бошланадиStarship космик кемасини Мечазилла минораси ёрдамида тутиш синовлари бошланадиБугун, 15:22Илк буклама iPhone савдоси дастлаб фақат битта бозорда бошланиши мумкинИлк буклама iPhone савдоси дастлаб фақат битта бозорда бошланиши мумкинБугун, 14:54Apple iPhone ва Мак фойдаланувчиларига хавфли киберҳужумлар ҳақида огоҳлантирдиApple iPhone ва Мак фойдаланувчиларига хавфли киберҳужумлар ҳақида огоҳлантирдиБугун, 14:30iQOO компанияси 15 000 мА·ч аккумуляторли консептуал смартфонни намойиш этдиiQOO компанияси 15 000 мА·ч аккумуляторли консептуал смартфонни намойиш этдиБугун, 13:55Apple iPhone 18 моделларини чиқариш графигини ўзгартириши кутилмоқдаApple iPhone 18 моделларини чиқариш графигини ўзгартириши кутилмоқдаБугун, 13:30
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди