Google Pixel 11 смартфонларидаги Тенсор G6 процессори кутилганидек 2 нм бўлиб чиқмади
Google компаниясининг яқинда тақдим этилган Pixel 11 смартфонлар туркуми учун мўлжалланган янги Тенсор G6 процессори технологик оламда қизғин муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, кўпчилик кутганидек, ушбу СоК TSMC қувватларида 2 нанометрли технологик норма асосида ишлаб чиқарилмагани маълум бўлди. Бу ҳолат замонавий мобил қурилмалар бозорида яримўтказгичлар ишлаб чиқариш нархи ва технологик сакрашлар нақадар мураккаб жараён эканини яна бир бор яққол кўрсатиб берди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Аслида, тақдимот маросимида Google раҳбарияти янги чиппернинг энергия самарадорлиги сезиларли даражада ошганига алоҳида урғу берганди. Бироқ компания тақдимот вақтида процессорнинг аниқ технологик жараёни ҳақидаги маълумотларни атайлаб очиқламагани журналистларнинг эътиборини тортди. Кейинчалик бу маълумот Google вице-президентларидан бири томонидан тасдиқланди ва Тенсор G6 аслида TSMC заводларида 3 нанометрли технология асосида ясалиши маълум қилинди.
Технологик жараён ва унинг тафсилотлариМутахассисларнинг фикрича, Тенсор G6 учун айнан қайси 3 нм даражадаги жараён қўллангани ҳозирча номаълумлигича қолмоқда. Бироқ таҳлилчилар бу олдинги авлод Тенсор G5 учун ишлатилган N3P ёки унга яқин илғор технология бўлиши мумкинлигини тахмин қилишмоқда. Гарчи 2 нанометрли меъёрларга ўтилмаган бўлса-да, янги процессор энергия тежамкорлиги бўйича яхши кўрсаткичларни намойиш этишда давом этмоқда.
Ушбу ҳолат бўйича экспертлар асосий сабаб сифатида молиявий омилларни кўрсатмоқдалар. Янги 2 нанометрли технологик жараёнга ўтиш ишлаб чиқариш таннархини кескин ошириб юбориши аниқ эди. Ҳозирги кунда глобал бозорда тезкор ва доимий хотира нархларининг қимматлашиб бораётгани шароитида бундай қадам компания учун иқтисодий жиҳатдан ўзини оқламаслиги мумкин эди.
Нарх сиёсати ва бозор таъсириБозор шароитларини инобатга олган ҳолда, Google жуда эҳтиёткорона нарх сиёсатини юритишга мажбур бўлди. Хусусан, базавий Pixel 11 модели аввалги Pixel 10 га нисбатан 100 долларга қимматлашгани сезилди. Шунга қарамай, янги моделда ички хотира ҳажми икки баробар оширилгани эътиборга олинса, амалда Google смартфон нархини сунъий равишда оширмагани маълум бўлади.
Ҳозирги мураккаб бозор реалияларини ҳисобга олган ҳолда, хотира ҳажмининг икки баробар кўпайиши ва нархнинг нисбатан барқарор сақланиши истеъмолчилар учун кутилмаган, бироқ ижобий янгилик бўлди. Тенсор G6 процессорининг 3 нм даражасида қолгани эса технологик имкониятлар ва иқтисодий мақсадга мувофиқлик ўртасидаги мувозанатни топиш муҳимлигини кўрсатиб берди.
…