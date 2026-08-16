Манчестер Юнайтед Бавария ҳимоячиси Ким Мин-жаени ўз сафига қўшиб олмоқчи

·0·Спорт
Манчестер Юнайтед Бавария ҳимоячиси Ким Мин-жаени ўз сафига қўшиб олмоқчи

Англиянинг Манчестер Юнайтед клуби Бавария сафида қийин даврни бошдан кечираётган жанубий кореялик ҳимоячи Ким Мин-жаенинг трансферига қизиқиш билдирмоқда. Goal.com хабар беришича, Майкл Керрик жамоанинг ҳимоя чизиғини янада кучайтириш ва тажрибали ўйинчи билан тўлдириш мақсадида ушбу трансфер устида иш бошлаган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Қишки трансфер ойнасида фаол бўлишига қарамай, клуб раҳбарияти юқори даражада рақобатлашиш учун таркибга яна ўзгартиришлар киритиш зарурлигини яхши тушунади. Хусусан, марказий ҳимоячилар Лисандро Мартинес ва Ленй Ёронинг тез-тез жароҳат олиши мураббийлар штабини ташвишга солмоқда. Шунингдек, Харри Магуаюрнинг ёши ўтиб бораётгани ҳисобга олинса, жамоага узоқ йилларга мўлжалланган ишончли ҳимоячи сув ва ҳаводек зарур.

Ким Мин-жае 2023-йилда Наполи сафидан 50 миллион евро эвазига Мюнхен клубига кўчиб ўтган эди. У ўзининг тезлиги ва жисмоний устунлиги билан Манчестер Юнайтед талабларига тўла мос келадиган номзод сифатида кўрилмоқда. Бироқ футболчининг Мюнхердаги тақдири ҳозирча сўроқ остида турибди.

Бавария футболчини қўйиб юборишни истамаяпти

Баерн Инсидер нашри ходими Кристиан Фалкнинг маълумотига кўра, инглиз клуби ҳимоячининг ҳолатини диққат билан кузатиб бормоқда. Фалкнинг таъкидлашича, Манчестер Юнайтед рўйхатида жанубий кореялик футболчининг исми борлиги ҳақидаги хабарларда ҳақиқат бор, бироқ футболчининг ўзи ҳозирча фақат Бавария сафидаги ўрнини қайта тиклашга эътибор қаратган.

Венсан Компани бошчилигидаги мураббийлар штаби жорий мавсумда Чемпионлар лигасида ғалаба қозонишни асосий мақсад қилиб қўйган. Шу боис немис клуби мавсум давомида жароҳатлар ва тиғиз тақвим шароитида қийинчиликларга учрамаслик учун чуқур захирага эга бўлиши шарт. Ким Мин-жаенинг сотиб юборилиши жамоанинг марказий ҳимоядаги имкониятларини кескин камайтириб қўйиши мумкин.

Керрикни олдинда муҳим синовлар кутмоқда

Ҳозирча трансфер миш-мишлари давом этар экан, Майкл Керрик бутун эътиборини Англия Премер-лигасининг навбатдаги ўйинларига қаратиши лозим. Хусусан, Лисандро Мартинес Аргентина терма жамоаси сафидаги баҳсда яна жароҳат олгандан кейин, мураббий бор эътиборни мавжуд футболчиларга қаратишга мажбур.

Айни пайтда Бавария раҳбарияти ва мураббийлар штаби Кимни жамоада сақлаб қолиш тарафдори. Футболчининг ўзи ҳам мюнхенликлар сафидаги вазифасидан норози эмаслиги унинг трансферини амалга оширишни қийинлаштиради. Шунга қарамай, трансфер ойнаси ёпилгунга қадар инглиз клуби бу борада яна бир бор уриниб кўриши кутилмоқда.

Манчестер ЮнайтедКим Мин-жаеБаварияТрансферларАнглия Премер-лигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Интер Маями йирик ҳисобда мағлуб бўлди, Лионель Месси пеналтини голга айлантира олмадиИнтер Маями йирик ҳисобда мағлуб бўлди, Лионель Месси пеналтини голга айлантира олмадиБугун, 14:18Манчестер Сити сардорлари: Энзо Мареска янги гуруҳни тузмоқдаМанчестер Сити сардорлари: Энзо Мареска янги гуруҳни тузмоқдаБугун, 13:38Ювентус ҳимоя чизиғида катта ўзгаришларга тайёргарлик кўрмоқдаЮвентус ҳимоя чизиғида катта ўзгаришларга тайёргарлик кўрмоқдаБугун, 13:37Педро Нету фаолиятини Саудияда давом эттириши мумкинПедро Нету фаолиятини Саудияда давом эттириши мумкинБугун, 12:53Абдулманап мактабининг икки афсонаси: Хабиб ва Ислом эришган рекордларАбдулманап мактабининг икки афсонаси: Хабиб ва Ислом эришган рекордларБугун, 12:44Рубен Аморим собиқ жамоаси Манчестер Юнайтедга нисбатан илиқ муносабатда эканини айтдиРубен Аморим собиқ жамоаси Манчестер Юнайтедга нисбатан илиқ муносабатда эканини айтдиБугун, 12:39
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди