Манчестер Юнайтед Бавария ҳимоячиси Ким Мин-жаени ўз сафига қўшиб олмоқчи
Англиянинг Манчестер Юнайтед клуби Бавария сафида қийин даврни бошдан кечираётган жанубий кореялик ҳимоячи Ким Мин-жаенинг трансферига қизиқиш билдирмоқда. Goal.com хабар беришича, Майкл Керрик жамоанинг ҳимоя чизиғини янада кучайтириш ва тажрибали ўйинчи билан тўлдириш мақсадида ушбу трансфер устида иш бошлаган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Қишки трансфер ойнасида фаол бўлишига қарамай, клуб раҳбарияти юқори даражада рақобатлашиш учун таркибга яна ўзгартиришлар киритиш зарурлигини яхши тушунади. Хусусан, марказий ҳимоячилар Лисандро Мартинес ва Ленй Ёронинг тез-тез жароҳат олиши мураббийлар штабини ташвишга солмоқда. Шунингдек, Харри Магуаюрнинг ёши ўтиб бораётгани ҳисобга олинса, жамоага узоқ йилларга мўлжалланган ишончли ҳимоячи сув ва ҳаводек зарур.
Ким Мин-жае 2023-йилда Наполи сафидан 50 миллион евро эвазига Мюнхен клубига кўчиб ўтган эди. У ўзининг тезлиги ва жисмоний устунлиги билан Манчестер Юнайтед талабларига тўла мос келадиган номзод сифатида кўрилмоқда. Бироқ футболчининг Мюнхердаги тақдири ҳозирча сўроқ остида турибди.
Бавария футболчини қўйиб юборишни истамаяптиБаерн Инсидер нашри ходими Кристиан Фалкнинг маълумотига кўра, инглиз клуби ҳимоячининг ҳолатини диққат билан кузатиб бормоқда. Фалкнинг таъкидлашича, Манчестер Юнайтед рўйхатида жанубий кореялик футболчининг исми борлиги ҳақидаги хабарларда ҳақиқат бор, бироқ футболчининг ўзи ҳозирча фақат Бавария сафидаги ўрнини қайта тиклашга эътибор қаратган.
Венсан Компани бошчилигидаги мураббийлар штаби жорий мавсумда Чемпионлар лигасида ғалаба қозонишни асосий мақсад қилиб қўйган. Шу боис немис клуби мавсум давомида жароҳатлар ва тиғиз тақвим шароитида қийинчиликларга учрамаслик учун чуқур захирага эга бўлиши шарт. Ким Мин-жаенинг сотиб юборилиши жамоанинг марказий ҳимоядаги имкониятларини кескин камайтириб қўйиши мумкин.
Керрикни олдинда муҳим синовлар кутмоқдаҲозирча трансфер миш-мишлари давом этар экан, Майкл Керрик бутун эътиборини Англия Премер-лигасининг навбатдаги ўйинларига қаратиши лозим. Хусусан, Лисандро Мартинес Аргентина терма жамоаси сафидаги баҳсда яна жароҳат олгандан кейин, мураббий бор эътиборни мавжуд футболчиларга қаратишга мажбур.
Айни пайтда Бавария раҳбарияти ва мураббийлар штаби Кимни жамоада сақлаб қолиш тарафдори. Футболчининг ўзи ҳам мюнхенликлар сафидаги вазифасидан норози эмаслиги унинг трансферини амалга оширишни қийинлаштиради. Шунга қарамай, трансфер ойнаси ёпилгунга қадар инглиз клуби бу борада яна бир бор уриниб кўриши кутилмоқда.
…