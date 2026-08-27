Пезешкиан: "Исломий давлатлар тажовуз майдонига айланмаслиги керак"

·16·Дунё
Пезешкиан: "Исломий давлатлар тажовуз майдонига айланмаслиги керак"

Эрон президенти Масъуд Пезешкиан исломий давлатлар ўртасидаги муносабатларга доир муҳим баёнот билан чиқди. Унинг таъкидлашича, бирор исломий мамлакат ҳудуди бошқа мусулмон давлатга қарши тажовуз қилиш учун майдонга айланмаслиги керак.

Эрон раҳбарининг бу сўзлари минтақадаги геосиёсий вазият кескинлашиб бораётган бир пайтда янгради.

Аммо Пезешкианнинг баёнотидаги асосий савол битта: Эрон ўз хавфсизлигини таъминлаш билан бирга, қўшни ва мусулмон давлатлар билан қандай муносабат қурмоқчи?

«Эронни ҳимоя қилиш душманлик дегани эмас»

Масъуд Пезешкиан Эрон миллий манфаатлари ва хавфсизлигини ҳимоя қилиш қўшни давлатлар ёки мусулмон мамлакатларга қарши душманлик сиёсати дегани эмаслигини таъкидлади.

«Эронни ҳимоя қилиш қўшни ва мусулмон давлатлар билан душманлик қилишни англатмайди. Ҳеч бир исломий ер бошқа бир исломий ерга қарши тажовуз майдонига айланмаслиги керак».

Президентнинг бу фикри минтақадаги давлатлар ўртасидаги ўзаро ишонч, хавфсизлик ва ҳамкорлик масалаларини яна кун тартибига олиб чиқди.

Пезешкиан қандай чақириқ билан чиқди?

Эрон президенти баёнотидан қуйидаги асосий нуқталарни ажратиб кўрсатиш мумкин:

  1. Эрон ўз миллий хавфсизлигини ҳимоя қилиш ҳуқуқига эга.

  2. Бу сиёсат қўшни давлатларга қарши қаратилмаган.

  3. Мусулмон давлатлар ўзаро тажовуз учун ҳудуд бермаслиги керак.

  4. Минтақадаги муносабатлар қарама-қаршилик эмас, ўзаро манфаат асосида қурилиши лозим.

Асосий масала

Пезешкианнинг позицияси

Эрон хавфсизлиги

Миллий манфаатларни ҳимоя қилиш

Қўшни давлатлар

Душман сифатида кўрилмаслиги керак

Исломий мамлакатлар ҳудуди

Бошқа давлатга қарши тажовуз майдони бўлмаслиги лозим

Асосий чақириқ

Ўзаро ҳурмат ва хавфсизлик

Баёнот ортида қандай маъно бор?

Пезешкианнинг сўзлари оддий дипломатик чақириқдан кўра кенгроқ маъно касб этади.

Минтақадаги ҳар қандай давлатнинг ҳудуди бошқа мамлакатга қарши босим ёки ҳарбий ҳаракатлар учун майдонга айланиши ўзаро ишончни янада заифлаштириши мумкин.

Шу нуқтаи назардан Эрон президенти мусулмон давлатларни ўзаро қарама-қаршиликни кучайтиришдан кўра, хавфсизлик масалаларида мустақил ва ўзаро манфаатли сиёсат юритишга чақирди.

Асосий хулоса нимада?

Пезешкианнинг баёнотидаги энг муҳим нуқта — Эронни ҳимоя қилиш қўшнилар билан душманлик қилиш дегани эмас.

Президент, шунингдек, исломий давлатлар ҳудуди бошқа мусулмон мамлакатларга қарши тажовуз учун фойдаланилмаслиги кераклигини алоҳида таъкидлади.

«Ҳеч бир исломий ер бошқа бир исломий ерга қарши тажовуз майдонига айланмаслиги керак», деган Пезешкиан шу тариқа Эроннинг минтақа давлатлари билан муносабатларига оид позициясини яна бир бор ифода этди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Чегарадаги даҳшатли офат: Непал ва Хитойда юзлаб сайёҳлар бедарак кетди (видео)Чегарадаги даҳшатли офат: Непал ва Хитойда юзлаб сайёҳлар бедарак кетди (видео)Бугун, 21:07Минглаб одамлар 400 тоннали қалъани жойига қайтардиМинглаб одамлар 400 тоннали қалъани жойига қайтардиБугун, 21:03Вафот этган тиланчи аёлнинг уйидан миллионлаб пул топилдиВафот этган тиланчи аёлнинг уйидан миллионлаб пул топилдиБугун, 20:47Москвадаги сирли мулоқот: Россия ва АҚШ разведка раҳбарлари қандай келишувларга эришди?Москвадаги сирли мулоқот: Россия ва АҚШ разведка раҳбарлари қандай келишувларга эришди?Бугун, 20:44Непалдаги сув тошқини 5 та филни Ҳиндистонга оқизиб кетди (видео)Непалдаги сув тошқини 5 та филни Ҳиндистонга оқизиб кетди (видео)Бугун, 20:31Осмонни ёпиш режаси: ЕИ Украинани SAMP/T комплекслари билан таъминламоқдаОсмонни ёпиш режаси: ЕИ Украинани SAMP/T комплекслари билан таъминламоқдаБугун, 19:20
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди