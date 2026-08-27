Пезешкиан: "Исломий давлатлар тажовуз майдонига айланмаслиги керак"
Эрон президенти Масъуд Пезешкиан исломий давлатлар ўртасидаги муносабатларга доир муҳим баёнот билан чиқди. Унинг таъкидлашича, бирор исломий мамлакат ҳудуди бошқа мусулмон давлатга қарши тажовуз қилиш учун майдонга айланмаслиги керак.
Эрон раҳбарининг бу сўзлари минтақадаги геосиёсий вазият кескинлашиб бораётган бир пайтда янгради.
Аммо Пезешкианнинг баёнотидаги асосий савол битта: Эрон ўз хавфсизлигини таъминлаш билан бирга, қўшни ва мусулмон давлатлар билан қандай муносабат қурмоқчи?
«Эронни ҳимоя қилиш душманлик дегани эмас»
Масъуд Пезешкиан Эрон миллий манфаатлари ва хавфсизлигини ҳимоя қилиш қўшни давлатлар ёки мусулмон мамлакатларга қарши душманлик сиёсати дегани эмаслигини таъкидлади.
«Эронни ҳимоя қилиш қўшни ва мусулмон давлатлар билан душманлик қилишни англатмайди. Ҳеч бир исломий ер бошқа бир исломий ерга қарши тажовуз майдонига айланмаслиги керак».
Президентнинг бу фикри минтақадаги давлатлар ўртасидаги ўзаро ишонч, хавфсизлик ва ҳамкорлик масалаларини яна кун тартибига олиб чиқди.
Пезешкиан қандай чақириқ билан чиқди?
Эрон президенти баёнотидан қуйидаги асосий нуқталарни ажратиб кўрсатиш мумкин:
Эрон ўз миллий хавфсизлигини ҳимоя қилиш ҳуқуқига эга.
Бу сиёсат қўшни давлатларга қарши қаратилмаган.
Мусулмон давлатлар ўзаро тажовуз учун ҳудуд бермаслиги керак.
Минтақадаги муносабатлар қарама-қаршилик эмас, ўзаро манфаат асосида қурилиши лозим.
Асосий масала
Пезешкианнинг позицияси
Эрон хавфсизлиги
Миллий манфаатларни ҳимоя қилиш
Қўшни давлатлар
Душман сифатида кўрилмаслиги керак
Исломий мамлакатлар ҳудуди
Бошқа давлатга қарши тажовуз майдони бўлмаслиги лозим
Асосий чақириқ
Ўзаро ҳурмат ва хавфсизлик
Баёнот ортида қандай маъно бор?
Пезешкианнинг сўзлари оддий дипломатик чақириқдан кўра кенгроқ маъно касб этади.
Минтақадаги ҳар қандай давлатнинг ҳудуди бошқа мамлакатга қарши босим ёки ҳарбий ҳаракатлар учун майдонга айланиши ўзаро ишончни янада заифлаштириши мумкин.
Шу нуқтаи назардан Эрон президенти мусулмон давлатларни ўзаро қарама-қаршиликни кучайтиришдан кўра, хавфсизлик масалаларида мустақил ва ўзаро манфаатли сиёсат юритишга чақирди.
Асосий хулоса нимада?
Пезешкианнинг баёнотидаги энг муҳим нуқта — Эронни ҳимоя қилиш қўшнилар билан душманлик қилиш дегани эмас.
Президент, шунингдек, исломий давлатлар ҳудуди бошқа мусулмон мамлакатларга қарши тажовуз учун фойдаланилмаслиги кераклигини алоҳида таъкидлади.
«Ҳеч бир исломий ер бошқа бир исломий ерга қарши тажовуз майдонига айланмаслиги керак», деган Пезешкиан шу тариқа Эроннинг минтақа давлатлари билан муносабатларига оид позициясини яна бир бор ифода этди.
…