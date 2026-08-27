Samsung янги Одйссей мониторларини тақдим этди
Жанубий Кореянинг Samsung компанияси ўзининг янги авлоддаги Одйссей ўйин мониторлари туркумини кенг жамоатчиликка намойиш этди. Ixbt.com маълумотига кўра, янги қурилмалар орасида рекорд даражадаги кадрлар частотасига эга илғор моделлар ҳамда кенг форматли ечимлар мавжуд бўлиб, улар киберСПОРТ олами ва профессионал фойдаланувчилар эътиборини тортишга қаратилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги тақдим этилган қурилмалар орасида Одйссей G6 G60H модели ўзининг техник кўрсаткичлари билан яққол ажралиб туради. Ушбу 27 дюймли ИПС панелга асосланган қурилма дастлабки тақдимотларда эълон қилинган кўрсаткичларни янгилаб, ҲД тасвир сифатида нақ 1100 Hz частотани тақдим эта олади. Эътиборлиси, мониторнинг ўзига хос имкониятлари туфайли ундан фойдаланганда юқори аниқликдаги 1440p форматининг ўзида ҳам 600 Hz частотага эришиш мумкин.
Кенг экран ва юқори технологияли ҚД-OLED моделларТуркумдаги яна бир диққатга сазовор қурилма Одйссей OLED G9 бўлиб, у ҚД-OLED Пента Тандем технологиясига эга 32:9 нисбатдаги улкан панел билан жиҳозланган. Монитор ўзининг 5120x1440 пикселли туб рухсатида 360 Hz частотада ишлайди. Бироқ рухсатни 2560x720 пикселгача тушириш эвазига кадрлар частотасини 720 Hz гача ошириш имконияти ҳам мавжуд.
Шунга қарамай, бундай режимда пиксел зичлиги дюймига атиги 54 донани ташкил этиб, бозордаги ўртача кўрсаткичдан икки баробар камайишини инобатга олиш лозим. Шу билан бирга, 32 дюймли ҚД-OLED панелга эга Одйссей OLED G8 модели ҳам уч хил иш режимини қўллаб-қувватлайди. Фойдаланувчилар 4K, 2K ва Фулл ҲД рухсатларида мос равишда 360, 520 ёки 680 Hz частоталар оралиғида танлов қилишлари мумкин бўлади.
Классик нисбатдаги улкан ва эгилган экранИшлаб чиқарувчи янги қаторда алоҳида эътиборни Одйссей OLED G7 моделига қаратган. Ушбу қурилма замонавий тенденциялардан бироз фарқли ўлароқ, классик 16:9 нисбатдаги улкан 42 дюймли панели билан ажралиб туради. Муҳими, шунчалик йирик экран 1000R эгилиш радиусига эга бўлиб, ўйин жараёнида чуқур сингиш эффектини таъминлайди.
Мазкур моделдаги кадрлар частотаси 165 Hz даражасида белгиланган бўлиб, у ўта юқори тезликдан кўра тасвир сифати, ўлчами ва эгилган экран қулайлигини устувор билувчи геймерлар учун мўлжалланган. Samsung тақдим этган ушбу кенг қамровли туркум келгусида ўйин мониторлари бозоридаги рақобатни янада кучайтириши кутилмоқда.
…