Samsung янги Одйссей мониторларини тақдим этди

·2·Техно
Samsung янги Одйссей мониторларини тақдим этди

Жанубий Кореянинг Samsung компанияси ўзининг янги авлоддаги Одйссей ўйин мониторлари туркумини кенг жамоатчиликка намойиш этди. Ixbt.com маълумотига кўра, янги қурилмалар орасида рекорд даражадаги кадрлар частотасига эга илғор моделлар ҳамда кенг форматли ечимлар мавжуд бўлиб, улар киберСПОРТ олами ва профессионал фойдаланувчилар эътиборини тортишга қаратилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги тақдим этилган қурилмалар орасида Одйссей G6 G60H модели ўзининг техник кўрсаткичлари билан яққол ажралиб туради. Ушбу 27 дюймли ИПС панелга асосланган қурилма дастлабки тақдимотларда эълон қилинган кўрсаткичларни янгилаб, ҲД тасвир сифатида нақ 1100 Hz частотани тақдим эта олади. Эътиборлиси, мониторнинг ўзига хос имкониятлари туфайли ундан фойдаланганда юқори аниқликдаги 1440p форматининг ўзида ҳам 600 Hz частотага эришиш мумкин.

Кенг экран ва юқори технологияли ҚД-OLED моделлар

Туркумдаги яна бир диққатга сазовор қурилма Одйссей OLED G9 бўлиб, у ҚД-OLED Пента Тандем технологиясига эга 32:9 нисбатдаги улкан панел билан жиҳозланган. Монитор ўзининг 5120x1440 пикселли туб рухсатида 360 Hz частотада ишлайди. Бироқ рухсатни 2560x720 пикселгача тушириш эвазига кадрлар частотасини 720 Hz гача ошириш имконияти ҳам мавжуд.

Шунга қарамай, бундай режимда пиксел зичлиги дюймига атиги 54 донани ташкил этиб, бозордаги ўртача кўрсаткичдан икки баробар камайишини инобатга олиш лозим. Шу билан бирга, 32 дюймли ҚД-OLED панелга эга Одйссей OLED G8 модели ҳам уч хил иш режимини қўллаб-қувватлайди. Фойдаланувчилар 4K, 2K ва Фулл ҲД рухсатларида мос равишда 360, 520 ёки 680 Hz частоталар оралиғида танлов қилишлари мумкин бўлади.

Классик нисбатдаги улкан ва эгилган экран

Ишлаб чиқарувчи янги қаторда алоҳида эътиборни Одйссей OLED G7 моделига қаратган. Ушбу қурилма замонавий тенденциялардан бироз фарқли ўлароқ, классик 16:9 нисбатдаги улкан 42 дюймли панели билан ажралиб туради. Муҳими, шунчалик йирик экран 1000R эгилиш радиусига эга бўлиб, ўйин жараёнида чуқур сингиш эффектини таъминлайди.

Мазкур моделдаги кадрлар частотаси 165 Hz даражасида белгиланган бўлиб, у ўта юқори тезликдан кўра тасвир сифати, ўлчами ва эгилган экран қулайлигини устувор билувчи геймерлар учун мўлжалланган. Samsung тақдим этган ушбу кенг қамровли туркум келгусида ўйин мониторлари бозоридаги рақобатни янада кучайтириши кутилмоқда.

SamsungМониторТехнологияЎйинЯнгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Starlink ўзининг таклиф қилиш дастурини янгилаб, пул мукофотларини жорий этдиStarlink ўзининг таклиф қилиш дастурини янгилаб, пул мукофотларини жорий этдиБугун, 20:29iPhone 17 глобал бозорнинг олти фоизини эгалладиiPhone 17 глобал бозорнинг олти фоизини эгалладиБугун, 19:23Samsung Galaxy S26 FE тақдим этилди: 7 йиллик қўллаб-қувватлаш ва сунъий интеллектSamsung Galaxy S26 FE тақдим этилди: 7 йиллик қўллаб-қувватлаш ва сунъий интеллектБугун, 19:00Max мессенжерининг веб-версияси Apple қурилмаларида оммалашмоқдаMax мессенжерининг веб-версияси Apple қурилмаларида оммалашмоқдаБугун, 18:23Яндексдаги «Бери заряд» хизмати телефони ўчганлар учун янги имконият яратдиЯндексдаги «Бери заряд» хизмати телефони ўчганлар учун янги имконият яратдиБугун, 17:58Xiaomi компанияси 10 000 мА·ч аккумуляторли илк смартфонини тақдим этдиXiaomi компанияси 10 000 мА·ч аккумуляторли илк смартфонини тақдим этдиБугун, 15:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Кавасаки тўрт оёқли Корлео роботини серияли ишлаб чиқаришга тайёрламоқда
Кавасаки тўрт оёқли Корлео роботини серияли ишлаб чиқаришга тайёрламоқда