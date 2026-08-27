Вафот этган тиланчи аёлнинг уйидан миллионлаб пул топилди

·51·Дунё
Вафот этган тиланчи аёлнинг уйидан миллионлаб пул топилди

Ҳиндистоннинг Карнатака штатидаги Мандя шаҳри аҳолиси кутилмаган воқеага гувоҳ бўлди. Кексайган аёл вафотидан кейин унинг уйидан миллионлаб ҳинд рупияси миқдорида нақд пул ва тангалар топилди. Бу ҳолат маҳаллий аҳоли ўртасида катта ҳайрат уйғотди.

Ҳиндистон оммавий ахборот воситалари хабарларига кўра, аёлнинг исми Ҳур бўлган. У Мандя шаҳридаги Гатталу Лейаут ҳудудида яшаган ва бир неча йил давомида маҳаллий масжид ташқарисида садақа сўраб, кун кечирган.

Маълум бўлишича, Ҳур одамларга оила аъзолари унга етарлича ғамхўрлик қилмаётганидан тез-тез шикоят қилган. Шу сабабли у кундалик харажатларини қоплаш учун бошқалардан молиявий ёрдам сўрашга мажбур бўлганини айтган.

Аёл вафот этгач, унинг уйи текширилган. Шунда хонадон ичидан валюта купюралари ва тангалар билан тўлдирилган қоплар аниқланган. Уйдан бундай катта миқдорда маблағ топилиши маҳаллий аҳолини ҳайратда қолдирган.

Пулларни санаш жараёнида 3 миллион рупиядан ортиқ ҳинд валютаси аниқланган. Бу миқдор Покистон валютасида 8,7 миллион рупиядан зиёд маблағга тенг. Бироқ маҳаллий аҳоли уйдан топилган умумий маблағ 3 миллиондан 4 миллион ҳинд рупиясигача бўлиши мумкинлигини билдирган.

Масжид ташқарисида йиллар давомида садақа сўраб келган аёлнинг уйида шунчалик катта миқдорда пул борлиги ҳақидаги хабар ҳудудда асосий муҳокама мавзусига айланган.

Айни пайтда маҳаллий аҳоли орасида бир қатор саволлар ҳам пайдо бўлмоқда. Жумладан, Ҳур бу маблағни қачон ва қандай қилиб тўплагани, шунингдек, нима сабабдан уйида бунчалик катта миқдорда нақд пул сақлагани ҳозирча номаълум.

Шу тариқа, ҳаёти давомида молиявий ёрдам сўраб келган аёлнинг вафотидан кейин уйидан катта миқдорда маблағ топилиши Мандя шаҳри аҳолиси учун кутилмаган воқеага айланди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Чегарадаги даҳшатли офат: Непал ва Хитойда юзлаб сайёҳлар бедарак кетди (видео)Чегарадаги даҳшатли офат: Непал ва Хитойда юзлаб сайёҳлар бедарак кетди (видео)Бугун, 21:07Минглаб одамлар 400 тоннали қалъани жойига қайтардиМинглаб одамлар 400 тоннали қалъани жойига қайтардиБугун, 21:03Москвадаги сирли мулоқот: Россия ва АҚШ разведка раҳбарлари қандай келишувларга эришди?Москвадаги сирли мулоқот: Россия ва АҚШ разведка раҳбарлари қандай келишувларга эришди?Бугун, 20:44Пезешкиан: "Исломий давлатлар тажовуз майдонига айланмаслиги керак"Пезешкиан: "Исломий давлатлар тажовуз майдонига айланмаслиги керак"Бугун, 20:38Непалдаги сув тошқини 5 та филни Ҳиндистонга оқизиб кетди (видео)Непалдаги сув тошқини 5 та филни Ҳиндистонга оқизиб кетди (видео)Бугун, 20:31Осмонни ёпиш режаси: ЕИ Украинани SAMP/T комплекслари билан таъминламоқдаОсмонни ёпиш режаси: ЕИ Украинани SAMP/T комплекслари билан таъминламоқдаБугун, 19:20
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди