Вафот этган тиланчи аёлнинг уйидан миллионлаб пул топилди
Ҳиндистоннинг Карнатака штатидаги Мандя шаҳри аҳолиси кутилмаган воқеага гувоҳ бўлди. Кексайган аёл вафотидан кейин унинг уйидан миллионлаб ҳинд рупияси миқдорида нақд пул ва тангалар топилди. Бу ҳолат маҳаллий аҳоли ўртасида катта ҳайрат уйғотди.
Ҳиндистон оммавий ахборот воситалари хабарларига кўра, аёлнинг исми Ҳур бўлган. У Мандя шаҳридаги Гатталу Лейаут ҳудудида яшаган ва бир неча йил давомида маҳаллий масжид ташқарисида садақа сўраб, кун кечирган.
Маълум бўлишича, Ҳур одамларга оила аъзолари унга етарлича ғамхўрлик қилмаётганидан тез-тез шикоят қилган. Шу сабабли у кундалик харажатларини қоплаш учун бошқалардан молиявий ёрдам сўрашга мажбур бўлганини айтган.
Аёл вафот этгач, унинг уйи текширилган. Шунда хонадон ичидан валюта купюралари ва тангалар билан тўлдирилган қоплар аниқланган. Уйдан бундай катта миқдорда маблағ топилиши маҳаллий аҳолини ҳайратда қолдирган.
Пулларни санаш жараёнида 3 миллион рупиядан ортиқ ҳинд валютаси аниқланган. Бу миқдор Покистон валютасида 8,7 миллион рупиядан зиёд маблағга тенг. Бироқ маҳаллий аҳоли уйдан топилган умумий маблағ 3 миллиондан 4 миллион ҳинд рупиясигача бўлиши мумкинлигини билдирган.
Масжид ташқарисида йиллар давомида садақа сўраб келган аёлнинг уйида шунчалик катта миқдорда пул борлиги ҳақидаги хабар ҳудудда асосий муҳокама мавзусига айланган.
Айни пайтда маҳаллий аҳоли орасида бир қатор саволлар ҳам пайдо бўлмоқда. Жумладан, Ҳур бу маблағни қачон ва қандай қилиб тўплагани, шунингдек, нима сабабдан уйида бунчалик катта миқдорда нақд пул сақлагани ҳозирча номаълум.
Шу тариқа, ҳаёти давомида молиявий ёрдам сўраб келган аёлнинг вафотидан кейин уйидан катта миқдорда маблағ топилиши Мандя шаҳри аҳолиси учун кутилмаган воқеага айланди.
…