Redmi Ноте 17 Pro Max халқаро бозорга чиқди: улкан аккумулятор ва 600 евролик нарх

·11·Техно
Redmi Ноте 17 Pro Max халқаро бозорга чиқди: улкан аккумулятор ва 600 евролик нарх

Xiaomi компанияси ўзининг энг янги ва узоқ кутилган қурилмаларидан бири бўлган Redmi Ноте 17 Pro Max смартфонини глобал бозорга расман чиқарди. Ушбу модел ўта йирик қувватга эга батареяси ва илғор техник хусусиятлари билан бир зумда технология ихлосмандлари эътиборини тортишга улгурди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, янги смартфон Европа бозорида 9210 мА·ч сиғимли аккумулятор билан таъминланган. Шу билан бирга, бошқа айрим халқаро минтақаларда, хусусан Японияда сотувга чиқариладиган версиянинг батарея ҳажми янада каттароқ бўлиб, 10 000 мА·чни ташкил этади.

Техник имкониятлар ва унумдорлик

Ишлаб чиқарувчи тақдим этган маълумотларга кўра, тақдим этилган улкан аккумулятор қурилмадан одатий сценарийлар асосида фойдаланилганда уч кун давомида қувват олмасдан ишлаш имконини беради. Шунингдек, смартфон 100 В қувватга эга тезкор симли қувватлаш ҳамда 27 В қувватдаги тескари қувватлаш технологиясини қўллаб-қувватлайди.

Қурилманинг аппарат қисми Qualcomm Snapdragon 6 Ген 5 процессорига асосланган бўлиб, у кундалик вазифалар ва мультимедиа иловалари учун етарли унумдорликни таъминлайди. Смартфонга ўрнатилган AMOLED экран диагонали 6,83 дюймни ташкил этиб, унинг аниқлиги 2772 × 1280 пиксррелдан иборат.

Экран ва мультимедиадаги янгиликлар

Дисплейнинг кадрлар частотаси 120 Гк даражасида бўлиб, бу тасвирларнинг жуда силлиқ намойиш этилишини кафолатлайди. Шунингдек, экран HDR10+ ва Долбй Висион форматларини тўлиқ қўллаб-қувватлайди, унинг юзаси эса мустаҳкам Корнинг Горилла Гласс Виктус 2 ойнаси билан ҳимояланган.

Оптик имкониятларга келсак, асосий камера 50 ва 8 мегапикселли датчиклардан ташкил топган. Олд камера эса 32 мегапикселли аниқликдаги линза билан жиҳозланган бўлиб, сифатли таҳлиллар ва мулоқотни таъминлайди.

Қурилманинг бошқа ўзига хос жиҳатлари сирасига Долбй Атмос қўллаб-қувватлайдиган сифатли стереодинамиклар, Wi-Fi 6 технологияси ҳамда корпуснинг IP66 ва IP68 стандартлари бўйича бир вақтнинг ўзида сув ва чангдан ишончли ҳимоялангани киради.

Янги Redmi Ноте 17 Pro Max харидорларга хотира ҳажми бўйича тўрт хил конфигурацияда таклиф этилмоқда. Хусусан, Европа ҳудудида 8 GB тезкор ва 256 GB доимий хотирага эга бошланғич версиянинг нархи 600 еврони ташкил этади.

XiaomiRedmiRedmiNote17ProMaxСмартфонSnapdragon
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Huawei Nova 16s Pro глобал бозорга 200 мегапикселли камера билан чиқадиHuawei Nova 16s Pro глобал бозорга 200 мегапикселли камера билан чиқадиБугун, 22:25Xiaomi Redmi Ноте 17 Pro Max смартфони 10 000 мАч батарея билан синовдан ўтдиXiaomi Redmi Ноте 17 Pro Max смартфони 10 000 мАч батарея билан синовдан ўтдиБугун, 21:54SpaceX океанда сузган Starship кемасини махсус кемага муваффақиятли ортдиSpaceX океанда сузган Starship кемасини махсус кемага муваффақиятли ортдиБугун, 21:28Samsung янги Одйссей мониторларини тақдим этдиSamsung янги Одйссей мониторларини тақдим этдиБугун, 20:51Starlink ўзининг таклиф қилиш дастурини янгилаб, пул мукофотларини жорий этдиStarlink ўзининг таклиф қилиш дастурини янгилаб, пул мукофотларини жорий этдиБугун, 20:29iPhone 17 глобал бозорнинг олти фоизини эгалладиiPhone 17 глобал бозорнинг олти фоизини эгалладиБугун, 19:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Кавасаки тўрт оёқли Корлео роботини серияли ишлаб чиқаришга тайёрламоқда
Кавасаки тўрт оёқли Корлео роботини серияли ишлаб чиқаришга тайёрламоқда