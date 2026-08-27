Redmi Ноте 17 Pro Max халқаро бозорга чиқди: улкан аккумулятор ва 600 евролик нарх
Xiaomi компанияси ўзининг энг янги ва узоқ кутилган қурилмаларидан бири бўлган Redmi Ноте 17 Pro Max смартфонини глобал бозорга расман чиқарди. Ушбу модел ўта йирик қувватга эга батареяси ва илғор техник хусусиятлари билан бир зумда технология ихлосмандлари эътиборини тортишга улгурди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, янги смартфон Европа бозорида 9210 мА·ч сиғимли аккумулятор билан таъминланган. Шу билан бирга, бошқа айрим халқаро минтақаларда, хусусан Японияда сотувга чиқариладиган версиянинг батарея ҳажми янада каттароқ бўлиб, 10 000 мА·чни ташкил этади.
Техник имкониятлар ва унумдорликИшлаб чиқарувчи тақдим этган маълумотларга кўра, тақдим этилган улкан аккумулятор қурилмадан одатий сценарийлар асосида фойдаланилганда уч кун давомида қувват олмасдан ишлаш имконини беради. Шунингдек, смартфон 100 В қувватга эга тезкор симли қувватлаш ҳамда 27 В қувватдаги тескари қувватлаш технологиясини қўллаб-қувватлайди.
Қурилманинг аппарат қисми Qualcomm Snapdragon 6 Ген 5 процессорига асосланган бўлиб, у кундалик вазифалар ва мультимедиа иловалари учун етарли унумдорликни таъминлайди. Смартфонга ўрнатилган AMOLED экран диагонали 6,83 дюймни ташкил этиб, унинг аниқлиги 2772 × 1280 пиксррелдан иборат.
Экран ва мультимедиадаги янгиликларДисплейнинг кадрлар частотаси 120 Гк даражасида бўлиб, бу тасвирларнинг жуда силлиқ намойиш этилишини кафолатлайди. Шунингдек, экран HDR10+ ва Долбй Висион форматларини тўлиқ қўллаб-қувватлайди, унинг юзаси эса мустаҳкам Корнинг Горилла Гласс Виктус 2 ойнаси билан ҳимояланган.
Оптик имкониятларга келсак, асосий камера 50 ва 8 мегапикселли датчиклардан ташкил топган. Олд камера эса 32 мегапикселли аниқликдаги линза билан жиҳозланган бўлиб, сифатли таҳлиллар ва мулоқотни таъминлайди.
Қурилманинг бошқа ўзига хос жиҳатлари сирасига Долбй Атмос қўллаб-қувватлайдиган сифатли стереодинамиклар, Wi-Fi 6 технологияси ҳамда корпуснинг IP66 ва IP68 стандартлари бўйича бир вақтнинг ўзида сув ва чангдан ишончли ҳимоялангани киради.
Янги Redmi Ноте 17 Pro Max харидорларга хотира ҳажми бўйича тўрт хил конфигурацияда таклиф этилмоқда. Хусусан, Европа ҳудудида 8 GB тезкор ва 256 GB доимий хотирага эга бошланғич версиянинг нархи 600 еврони ташкил этади.
…