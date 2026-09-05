“Voyager” зондлари 50 минг даражалик “плазма девори”га дуч келди — олимларни нима ҳайратга солди?

·16·Дунё
“Voyager” зондлари 50 минг даражалик “плазма девори”га дуч келди — олимларни нима ҳайратга солди?

Қарийб ярим аср муқаддам фазога учирилган NASA’нинг афсонавий «Voyager-1» ва «Voyager-2» космик аппаратлари Қуёш тизимининг чекка сарҳадларида кутилмаган ҳодисани қайд этди. Нуфузли iflscience.com илмий порталининг маълум қилишича, тадқиқот зондлари юлдузлараро бўшлиқ остонасида кутилганидан икки баравар юқори — 30 000 дан 50 000 Кельвингача бўлган (Цельсий шкаласида ҳам деярли бир хил) ақлбовар қилмас ҳароратга дуч келган.

Гелиопауза ва юлдузлараро бўшлиқ тўқнашуви

Қуёш шамоли ва юлдузлараро муҳитнинг ўзаро кураши чегарасида мураккаб жараёнлар кечмоқда:

  • «Плазма девори» нима ўзи?: Бу қаттиқ тўсиқ эмас, балки Қуёш тарқатадиган зарядланган зарралар оқими (гелиосфера) юлдузлараро муҳит билан тўқнашадиган ўтиш ҳудуди — гелиопаузадир;

  • Кутилганидан каррасига иссиқ: Назарий ҳисоб-китоблар чегара ортидаги ҳарорат 15 000 – 30 000 Кельвин атрофида бўлишини кўрсатган эди. Бироқ «Voyager-2» ускуналари қайд этган 30 000 – 50 000 даража олимларнинг илмий фаразларини буткул янгилаб юборди;

  • Ўтиш ҳудуди ва кескин ўзгариш: Гелиопауза остонасида кенглиги 1,5 астрономик бирликка (Ер билан Қуёш орасидаги масофадан каттароқ) тенг ўзига хос буфер зона мавжуд. У ерда плазма оқими секинлашади, ҳарорат кўтарилади ва унинг зичлиги бир кундан ҳам камроқ вақт ичида кескин ўзгариб туради.

Нега 50 минг даражада аппаратлар ёниб кетмади? Физика жумбоғи

Космик зондларнинг бундай даҳшатли ҳароратда бузилиб ёки эриб кетмагани фундаментал физика қонунлари билан изоҳланади:

  • Ҳарорат ва иссиқлик фарқи: Очиқ коинот шароитида юқори ҳарорат одатдаги иссиқлик таъсирини эмас, балки алоҳида зарраларнинг фавқулодда юқори кинетик ҳаракат энергиясини англатади;

  • Зарралар сийраклиги: Юлдузлараро плазма ниҳоятда сийрак ва тарқоқ ҳолатда бўлгани сабабли, у ердаги зарралар сони аппарат корпусига реал иссиқлик ўтказиш учун умуман етарли эмас;

  • Тўсиқсиз парвоз: Айнан ана шу улкан бўшлиқ туфайли «Voyager» зондлари ушбу «оловли тўсиқ»дан ҳеч қандай шикастсиз ўтиб, ўз сафарини бемалол давом эттирди.

Ярим асрлик миссия: Янги кашфиётлар сари қадам

Тарихий аппаратлар ҳозир ҳам инсониятга номаълум бўлган ҳудудлардан муҳим илмий сигналларни узатмоқда:

  • Тарихий марра: «Voyager-1» ушбу сарҳадни 2012 йилда, «Voyager-2» эса 2018 йилда кесиб ўтиб, инсоният яратган ва юлдузлараро бўшлиққа чиққан илк қурилмаларга айланган эди;

  • Кутилмаган магнит майдони: «Voyager-2» юлдузлараро макондаги магнит майдони йўналиши Қуёш ҳукмрон бўлган ички зонадаги йўналиш билан деярли бир хил эканини аниқлади ва бу соҳа мутахассислари учун яна бир сирли топишмоққа айланди;

  • Узлуксиз маълумот: Зондлар бугунги кунда ҳам тўхтамасдан, юлдузлараро плазма зичлиги ва очиқ галактик муҳит параметрлари бўйича бебаҳо илмий далилларни Ерга юбормоқда.

Сизнингча, 1970 йилларда яратилган ва қарийб ярим асрдан бери ишлаётган бундай аппаратларнинг коинот қаъридан маълумот узатиши инсоният муҳандислигининг чўққиси эмасми? Қуёш тизимидан ташқарида бизни яна қандай ҳайратланарли сирлар кутмоқда? Ўз фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сулҳ имконияти борми? Путин ва Зеленский музокаралар қайта бошланишига ишора қилдиСулҳ имконияти борми? Путин ва Зеленский музокаралар қайта бошланишига ишора қилдиБугун, 08:37Чехияда телефонга чалғиган 7 ёшли бола метро рельсига тушиб кетди (видео)Чехияда телефонга чалғиган 7 ёшли бола метро рельсига тушиб кетди (видео)Бугун, 07:25Бомба ҳақидаги ҳазили сабаб йўловчи рейсдан қолдирилдиБомба ҳақидаги ҳазили сабаб йўловчи рейсдан қолдирилдиБугун, 07:06Оддий тажриба кутилмаган натижа берди: Атирауда янги лотос ҳудуди аниқландиОддий тажриба кутилмаган натижа берди: Атирауда янги лотос ҳудуди аниқландиБугун, 06:30«Совуқ қироли» музли сув остида бир соат қолиб рекорд ўрнатди«Совуқ қироли» музли сув остида бир соат қолиб рекорд ўрнатдиБугун, 06:12Дунёдаги энг қиммат табиий толалар: Топ-5Дунёдаги энг қиммат табиий толалар: Топ-5Бугун, 05:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида
2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида
91 мингдан ортиқ ўрдакча Чикаго дарёсига ташланди
91 мингдан ортиқ ўрдакча Чикаго дарёсига ташланди