Текин маникюр эвазига сотилган давлат сири: Украинада 1,4 миллионлик махфий база фош бўлди
Украина Миллий полициясида содир бўлган кутилмаган ва абсурд киберхавфсизлик можароси бутун тармоқни ларзага солди. Полиция ходимасининг ижтимоий тармоқлардаги гўзаллик салонига берилган сохта чегирмага учиши оқибатида хакерлар ички хавфсизлик тизимига тўлиқ кириш имконига эга бўлишди. Натижада Украина бўйлаб 2026 йилнинг 7 ойи давомида амалга оширилган сафарбарлик кўлами, ҳарбий комиссарликлар (ТЦК) ҳисоботлари ва кўча рейдларига оид ёпиқ статистик ҳужжатлар жамоатчиликка сизиб чиқди.
«Гўзаллик салони тузоғи»: Хакерлар давлат сирини қандай қўлга киритди?
Махфий маълумотларнинг қўлга киритилиши мураккаб техник ҳужум эмас, балки оддий инсон омили ва фишинг найранги орқали амалга оширилган:
3 та бепул ташриф: Ижтимоий тармоқлардан полиция ходимаси топилиб, унга машҳур гўзаллик салонидан гўёки «3 та бепул маникюр» хизматини тақдим этувчи сохта ҳавола юборилган;
Ички базалар очилди: Ходима ҳавола орқали тузоққа илингач, хакерлар Миллий полициянинг Ички хавфсизлик департаментига, судланганликни текширувчи «Запит» тизимига ва ходимларнинг ишчи компютерларига тўлиқ уланди;
Мажлислар залидаги камералар: Ҳатто раҳбарият йиғилишлари ўтказиладиган заллардаги кузатув камералари ва микрофонлар ҳам назорат остига олиниб, ракета зарбалари ва ҳалок бўлганлар тўғрисидаги ёпиқ брифинглар эшитилган.
1,4 миллионлик база ва кўча рейдлари: Сафарбарликнинг ҳақиқий рақамлари
Эълон қилинган расмий ҳужжат жадвали Украина бўйича 2026 йилнинг етти ойида олиб борилган ҳаракатларнинг кўламини кўрсатмоқда:
1,4 миллион фуқаро назоратда: Ягона ҳисоб реестри базасига жами 1 409 688 нафар шахс тўғрисидаги маълумотлар киритилган;
228 минг ушланган фуқаро: Хабарнома бериш гуруҳлари ва блокпостларда жами 228 626 нафар эркак ушланиб, Ҳарбий-тиббий комиссияга (ВЛК) юборилган;
174 минг нафар тиббий кўрик: Ушланганлардан 174 120 нафари тиббий кўрикдан муваффақиятли ўтган деб топилган;
170 минг киши фронт сари: Кўрикдан ўтганлар орасидан 102 548 нафари мажбурий тарзда сафарбар қилинган, 69 525 нафари эса «кўнгилли» сифатида расмийлаштирилиб, жами 170 мингдан ортиқ одам олдинги чизиққа жўнатилган;
148 мингта чақирув қоғози: Йил бошидан буён фуқаролар қўлига жами 148 550 та чақирув қоғози (повестка) шахсан топширилган.
Ҳудудлар тафовути: Кўча овлари ва ихтиёрий борувчилар
Ҳужжатлар Украина вилоятлари орасида кескин фарқ борлигини очиқлади:
Энг кўп мажбурий сафарбарлик: Эркакларни кўчалардан олиб кетиш бўйича энг юқори кўрсаткич Днепропетровск (13 минг), Киев вилояти ва шаҳри (жами 16 мингдан ортиқ) ҳамда Одесса вилоятида (9 минг) қайд этилган;
Львов феномени: Мамлакатнинг ғарбий қисмида жойлашган Львов вилоятида кўчадан ушлаш кўрсаткичи энг паст, аммо ўз ихтиёри билан келган кўнгиллилар сони энг юқори бўлган (4 мингдан зиёд);
Энтузиазмнинг йўқлиги: Жанубий фронтбўйи ҳудудлари ва Одесса вилоятида ихтиёрий равишда армияга борувчилар сони энг паст даражани ташкил этмоқда.
Сизнингча, давлат хавфсизлиги ва ҳарбий сирлар сақланадиган муҳим тизимларнинг битта оддий бепул хизмат эвазига бузиб кирилиши замонавий рақамли хавфсизликнинг қанчалик ожизлигини кўрсатади? Кибергигиенага риоя қилмаслик ортидан юз берадиган бундай фожиали ҳолатлар ҳақида нима деб ўйлайсиз? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!
…