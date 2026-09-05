“Москва ва Киевни ўққа тутманг”: АҚШ Трамп вакилларининг ташрифи чоғида сулҳ сақлашни талаб қилди

·25·Дунё
“Москва ва Киевни ўққа тутманг”: АҚШ Трамп вакилларининг ташрифи чоғида сулҳ сақлашни талаб қилди

Вашингтон расмий Киев ва Москвага шошилинч мурожаат қилиб, АҚШ Президенти Дональд Трампнинг махсус вакиллари икки давлат пойтахтларида бўлиб турадиган дам олиш кунларида шаҳарларга ҳарбий зарбалар беришни вақтинча тўхтатишни қатъий сўради. The New York Times нашрининг ўз манбаларига таяниб хабар беришича, Оқ уй томонлардан музокаралар хавфсизлигини таъминлаш ва тинчлик мулоқотига йўл очиш мақсадида бир-бирининг пойтахтлари ҳамда энергетика иншоотларини нишонга олмасликни талаб қилган.

Москвадан Киев сари: Оқ уй вакилларининг тарихий миссияси

Трампнинг энг ишончли музокарачилари можарони тугатиш бўйича келишувга эришиш учун бевосита қайноқ нуқталарга етиб келмоқда:

  • Путин билан шанба кунги учрашув: АҚШ президентининг махсус элчиси Стив Уиткофф ва унинг куёви ҳамда асосий музокарачиси Жаред Кушнер 5 сентябрь куни Москвага ташриф буюриб, Россия Президенти Владимир Путин билан юзма-юз мулоқот ўтказади;

  • Киевга илк қадам: Москвадаги учрашувлардан сўнг ҳар икки элчи илк бор Украина пойтахти Киевга йўл олади ва Президент Володимир Зеленский билан тинчлик шартларини муҳокама қилади;

  • Вақтинчалик ўт очишни тўхтатиш шарти: АҚШ расмийларининг талабига кўра, Украина музокарачилар Россияда бўлиб турган вақтда Москва ва энергетика объектларига дрон ҳужумларини тўхтатиб туриши, Россия армияси эса Киевга ракета зарбалари беришдан тийилиши шарт.

Парда ортидаги разведка ва Путин билан кўп сонли алоқалар

Мазкур ташриф ортида бир неча ойлик махфий дипломатик ҳаракатлар ётибди:

  • Уиткоффнинг Путин билан учрашувлари: Стив Уиткофф аввал ҳам бир неча бор Москвада бўлган ва Россия Президенти билан шахсан олти мартадан ортиқ учрашган тажрибали музокарачи ҳисобланади;

  • МРБ директорининг махфий ташрифи: Бундан икки ҳафта олдин АҚШ Марказий разведка бошқармаси (МРБ) директори Жон Рэтклифф Москвага кутилмаган қисқа сафар уюштирган ва Ташқи разведка хизмати раҳбари Сергей Нарышкин билан ёпиқ эшиклар ортида мулоқот олиб борган эди.

Музокаралар марказидаги бош тўсиқ: Донбасс тақдири

Дипломатик доиралар Вашингтон томонларга янги шартлар таклиф қилаётгани ёки мавжуд келишмовчиликларни юмшатишга уринаётгани борасида ягона тўхтамга келмаган:

  • Ҳудудий назорат муаммоси: Музокаралар столидаги энг кескин ва ҳал бўлмаган асосий масала — якунда Донбасс ҳудудини ким назорат қилиши билан боғлиқ бўлиб қолмоқда;

  • Натижага қаратилган босим: Трамп маъмурияти ушбу сафар орқали томонларни узоқ давом этган уруш ҳаракатларини музлатиш ва муросали сиёсий битим имзолаш сари ҳаракатлантиришга уринмоқда.

Сизнингча, АҚШнинг пойтахтларни ўққа тутмаслик талабига томонлар амал қиладими? Стив Уиткофф ва Жаред Кушнернинг Москва ҳамда Киевга миссияси Донбасс масаласида муросага олиб кела оладими ёки позициялар кескинлигича қоладими? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мисли кўрилмаган фожиа: Францияда аномал жазирама туфайли 7 минг киши вафот этдиМисли кўрилмаган фожиа: Францияда аномал жазирама туфайли 7 минг киши вафот этдиБугун, 10:17Парламентда кутилмаган томоша: Польша Сейми депутати минбарда туриб вовуллай бошладиПарламентда кутилмаган томоша: Польша Сейми депутати минбарда туриб вовуллай бошладиБугун, 10:11Текин маникюр эвазига сотилган давлат сири: Украинада 1,4 миллионлик махфий база фош бўлдиТекин маникюр эвазига сотилган давлат сири: Украинада 1,4 миллионлик махфий база фош бўлдиБугун, 10:06“Voyager” зондлари 50 минг даражалик “плазма девори”га дуч келди — олимларни нима ҳайратга солди?“Voyager” зондлари 50 минг даражалик “плазма девори”га дуч келди — олимларни нима ҳайратга солди?Бугун, 09:52Сулҳ имконияти борми? Путин ва Зеленский музокаралар қайта бошланишига ишора қилдиСулҳ имконияти борми? Путин ва Зеленский музокаралар қайта бошланишига ишора қилдиБугун, 08:37Чехияда телефонга чалғиган 7 ёшли бола метро рельсига тушиб кетди (видео)Чехияда телефонга чалғиган 7 ёшли бола метро рельсига тушиб кетди (видео)Бугун, 07:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида
2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида
91 мингдан ортиқ ўрдакча Чикаго дарёсига ташланди
91 мингдан ортиқ ўрдакча Чикаго дарёсига ташланди