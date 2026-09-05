“Москва ва Киевни ўққа тутманг”: АҚШ Трамп вакилларининг ташрифи чоғида сулҳ сақлашни талаб қилди
Вашингтон расмий Киев ва Москвага шошилинч мурожаат қилиб, АҚШ Президенти Дональд Трампнинг махсус вакиллари икки давлат пойтахтларида бўлиб турадиган дам олиш кунларида шаҳарларга ҳарбий зарбалар беришни вақтинча тўхтатишни қатъий сўради. The New York Times нашрининг ўз манбаларига таяниб хабар беришича, Оқ уй томонлардан музокаралар хавфсизлигини таъминлаш ва тинчлик мулоқотига йўл очиш мақсадида бир-бирининг пойтахтлари ҳамда энергетика иншоотларини нишонга олмасликни талаб қилган.
Москвадан Киев сари: Оқ уй вакилларининг тарихий миссияси
Трампнинг энг ишончли музокарачилари можарони тугатиш бўйича келишувга эришиш учун бевосита қайноқ нуқталарга етиб келмоқда:
Путин билан шанба кунги учрашув: АҚШ президентининг махсус элчиси Стив Уиткофф ва унинг куёви ҳамда асосий музокарачиси Жаред Кушнер 5 сентябрь куни Москвага ташриф буюриб, Россия Президенти Владимир Путин билан юзма-юз мулоқот ўтказади;
Киевга илк қадам: Москвадаги учрашувлардан сўнг ҳар икки элчи илк бор Украина пойтахти Киевга йўл олади ва Президент Володимир Зеленский билан тинчлик шартларини муҳокама қилади;
Вақтинчалик ўт очишни тўхтатиш шарти: АҚШ расмийларининг талабига кўра, Украина музокарачилар Россияда бўлиб турган вақтда Москва ва энергетика объектларига дрон ҳужумларини тўхтатиб туриши, Россия армияси эса Киевга ракета зарбалари беришдан тийилиши шарт.
Парда ортидаги разведка ва Путин билан кўп сонли алоқалар
Мазкур ташриф ортида бир неча ойлик махфий дипломатик ҳаракатлар ётибди:
Уиткоффнинг Путин билан учрашувлари: Стив Уиткофф аввал ҳам бир неча бор Москвада бўлган ва Россия Президенти билан шахсан олти мартадан ортиқ учрашган тажрибали музокарачи ҳисобланади;
МРБ директорининг махфий ташрифи: Бундан икки ҳафта олдин АҚШ Марказий разведка бошқармаси (МРБ) директори Жон Рэтклифф Москвага кутилмаган қисқа сафар уюштирган ва Ташқи разведка хизмати раҳбари Сергей Нарышкин билан ёпиқ эшиклар ортида мулоқот олиб борган эди.
Музокаралар марказидаги бош тўсиқ: Донбасс тақдири
Дипломатик доиралар Вашингтон томонларга янги шартлар таклиф қилаётгани ёки мавжуд келишмовчиликларни юмшатишга уринаётгани борасида ягона тўхтамга келмаган:
Ҳудудий назорат муаммоси: Музокаралар столидаги энг кескин ва ҳал бўлмаган асосий масала — якунда Донбасс ҳудудини ким назорат қилиши билан боғлиқ бўлиб қолмоқда;
Натижага қаратилган босим: Трамп маъмурияти ушбу сафар орқали томонларни узоқ давом этган уруш ҳаракатларини музлатиш ва муросали сиёсий битим имзолаш сари ҳаракатлантиришга уринмоқда.
Сизнингча, АҚШнинг пойтахтларни ўққа тутмаслик талабига томонлар амал қиладими? Стив Уиткофф ва Жаред Кушнернинг Москва ҳамда Киевга миссияси Донбасс масаласида муросага олиб кела оладими ёки позициялар кескинлигича қоладими? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!
…