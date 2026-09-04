"Уэйнрлар қизиқчиларнинг «нонини яримта» қилаяпти" — Аваз Охуннинг жавоби

·38·Маданият
"Уэйнрлар қизиқчиларнинг «нонини яримта» қилаяпти" — Аваз Охуннинг жавоби

Ўзбек шоу-бизнеси ва ҳажв оламида анъанавий саҳна қизиқчилиги ҳамда интернет тармоқларини эгаллаган янги авлод — вайнерлар ўртасидаги норасмий рақобат узоқ вақтдан бери қизғин муҳокама қилинади. Ижтимоий тармоқларда бир дақиқалик видеолар трендга чиққан бир даврда, кўпчилик блогерлар эски мактаб вакилларининг мухлисларини тортиб олмоқдами, деган савол долзарб бўлиб қолмоқда. Таниқли сўз устаси ва қизиқчи Аваз Охун журналистнинг шу мазмундаги саволига жавоб берар экан, интернет қаҳрамонлари билан муносабати ва ижодий даражалар фарқи ҳақида кескин ва очиқ баёнот берди.

«Бизнинг ҳазилларни саҳналаштиришади»: Аваз Охуннинг фикри

Қизиқчининг таъкидлашича, ижтимоий тармоқлардаги қисқа видеолар унинг аудиториясига заррача бўлса-да таъсир ўтказмаган ва бу борада ҳеч қандай хавотир йўқ:

  • «Хаёлига ҳам келмайди»: Журналистнинг «Уэйнрлар сизнинг мухлисларингизни олиб қўйдими?» деган саволига санъаткор қисқа ва дадил жавоб қайтарди: «Мен ўйлаган нарса уларнинг хаёлига ҳам келмайди. Улар умуман бошқача йўналишда»;

  • Ғояларнинг кўчирилиши: Сўз устаси айрим вайнерлар саҳнадаги тайёр чиқишлардан фойдаланаётганини кузатганини очиқлади: «Қайтанга бир-иккитасида кўрдим — бизнинг ҳазилларимиздаги воқеликларни ўзларича саҳналаштириб чиқишган»;

  • Мустақил ижодий услуб: Ҳажвиячи ўзининг мавзу танлаш, жамиятнинг нозик иллатларини кузатиш ва мушоҳадали монологлар яратишдаги услуби енгил ва юзаки интернет контентидан тубдан фарқ қилишига ишора қилди.

«Нонимиз яримта бўлди»: Бошқа гуруҳларнинг нолиши ва «бошқа маҳалла» фарқи

Аваз Охун ҳажв соҳасида фаолият юритаётган айрим ҳамкасбларининг шикоятларини тилга олиб, ўз позициясини аниқ баён қилди:

  • Ҳамкасбларнинг эътирози: «Қизиқчи гуруҳлар бор-ку, ўшалардан бири айтяпти: “Вайнлар чиқиб, бизнинг нонимиз яримта бўлди. Биз ўйлаб турган нарсани булар чайнаб қўйяпти”. Шунақа гапларни кўп эшитганман»;

  • «Улар бошқа маҳаллада яшайди»: Сўз устаси бу каби шикоятларга қўшилмаслигини, ҳақиқий саҳна санъати ва ижтимоий тармоқ трендлари мутлақо бошқа-бошқа аудиторияга эга эканини билдирди: «Худога шукр, бизга уларнинг умуман, мутлақо алоқаси йўқ. Улар бошқа маҳаллада туришади».

Аваз Охуннинг фикрлари шуни кўрсатадики, жонли залда минглаб томошабинларни соатлаб кулишга ва ўйлашга чорлай оладиган профессионал стендап санъати алгоритмларга мослашган тезкор контентдан ўз мустақил мавқейини мустаҳкам сақлаб қолмоқда.

Сизнингча, Аваз Охун ҳақми: замонавий вайнерлар саҳна қизиқчилари билан рақобатлаша олмайдими ёки янги авлод ҳазили томошабинларга кўпроқ манзур бўлмоқдами? Бугун кимнинг ҳажвида маъно ва чуқурлик юқорироқ — анъанавий қизиқчилардами ёки блогерларда? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бобур Йўлдошев унвонни эшитиб шокка тушганини айтди (видео)Бобур Йўлдошев унвонни эшитиб шокка тушганини айтди (видео)Кеча, 15:31Актёр Мусулмон Юнусов Шаҳноза Мирзиёевага мурожаат қилди (видео)Актёр Мусулмон Юнусов Шаҳноза Мирзиёевага мурожаат қилди (видео)Кеча, 14:22Актриса Маржона Мирзаалиева янги сериалдаги партнёрини очиқлади (видео)Актриса Маржона Мирзаалиева янги сериалдаги партнёрини очиқлади (видео)Кеча, 14:06 Кумуш Зокирова туғилган кунини сирли совға билан бошлади (видео) Кумуш Зокирова туғилган кунини сирли совға билан бошлади (видео)Кеча, 13:44Хонанда Навруза мухлисларига қувончли хабарни етказди (фото)Хонанда Навруза мухлисларига қувончли хабарни етказди (фото)Кеча, 11:48Зебо Рахимова саёҳатлари учун пулни қаердан топиши ва нечта давлатга борганини айтдиЗебо Рахимова саёҳатлари учун пулни қаердан топиши ва нечта давлатга борганини айтдиКеча, 11:10
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Майкл Джексоннинг машҳур ҳаракати ортидаги сир очилди
Майкл Джексоннинг машҳур ҳаракати ортидаги сир очилди
Райҳон Уласенова ўғлини уйлантирди: тўйдан видеолар тарқалди
Райҳон Уласенова ўғлини уйлантирди: тўйдан видеолар тарқалди
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!
Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!
Ҳинд актрисаси Мадҳури Дикшит умр йўлдоши Шрирам Нене билан (фото)
Ҳинд актрисаси Мадҳури Дикшит умр йўлдоши Шрирам Нене билан (фото)
Юлдуз Усмонова концертга келмади: Мухлислар 4 соат кутди
Юлдуз Усмонова концертга келмади: Мухлислар 4 соат кутди
Ўзбек томошабини севган "Ошин" сериали орқали танилган япон актрисаси ҳақида сиз билмаган фактлар
Ўзбек томошабини севган "Ошин" сериали орқали танилган япон актрисаси ҳақида сиз билмаган фактлар