iPhone 18 Pro нархи кутилганидан пастроқ ошиши кутилмоқда
Жаҳон бўйлаб уяли алоқа операторлари келгуси авлод iPhone 스마트폰лари нархларига оид дастлабки маълумотларни ошкор қила бошлади. Ixbt.com маълумотига кўра, янги қурилмаларнинг қиймати бўйича илк тафсилотлар интернетга сизиб чиққан бўлиб, улар орасида флагман моделларнинг кутилаётган нархлари таҳлилчилар прогнозларини қисман ўзгартириб юборди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Маълум бўлишича, Водафоне Эгйпт оператори базасидаги маълумотларда iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max моделларининг нархлари кўрсатиб ўтилган. Хусусан, Миср бозорида iPhone 18 Pro 98 000 Миср фунтига, iPhone 18 Pro Max эса 105 000 фунтга баҳоланган. Ушбу кўрсаткичлар аввалги авлод қурилмаларининг бошланғич нархларидан тахминан 10–11 фоизга юқори эканлигини кўрсатмоқда.
АҚШ бозоридаги кутилаётган нархлар ва солиқларБироқ мутахассислар бу рақамларни тўғридан-тўғри бошқа мамлакатлар, хусусан, АҚШ бозорига кўчириб бўлмаслигини таъкидлашмоқда. Гап шундаки, Мисрдаги нархлар таркибига юқори миқдордаги маҳаллий солиқлар ва импорт йиғимлари киритилган. Шунга қарамай, мазкур сизиб чиққан маълумотлар глобал миқёсдаги нарх сиёсати ҳақида аниқроқ тасаввур беради.
Тахминларга кўра, АҚШда iPhone 18 Pro модели тахминан 1100 АҚШ долларидан, iPhone 18 Pro Max эса 1300 доллар атрофида бошланғич нархда сотувга чиқарилади. Натижада, Apple компанияси баъзи таҳлилчилар башорат қилганидек нархни 150–200 долларга эмас, балки атиги 100 долларга ошириш билан чекланиши кутилмоқда.
Янги iPhone Ultra модели ҳақида нималар маълумНархларнинг ўзгариши фонида компания қаторига янада қимматроқ бўлган янги Ultra версияси қўшилиши кутилмоқда. Водафоне Эгйпт маълумотларига кўра, ушбу премиум қурилманинг нархи 155 750 Миср фунтини ташкил қилиши мумкин. Бу эса стандарт флагманлар билан солиштирганда сезиларли даражада юқори нарх сиёсатидан далолат беради.
Шунингдек, Водафоне Аустралиа томонидан тақдим этилган қўшимча маълумотлар iPhone Ultra моделининг хотира турлари бўйича қийматини ҳам фош қилди. Унга кўра, қурилманинг турли модификациялари қуйидагича баҳоланиши кутилмоқда:
- 256 GB хотирали версия — 3699 Австралия доллари
- 512 GB хотирали версия — 4199 Австралия доллари
- 1 TB хотирали версия — 4699 Австралия доллари
…