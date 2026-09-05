iPhone 18 Pro нархи кутилганидан пастроқ ошиши кутилмоқда

·2·Техно
iPhone 18 Pro нархи кутилганидан пастроқ ошиши кутилмоқда

Жаҳон бўйлаб уяли алоқа операторлари келгуси авлод iPhone 스마트폰лари нархларига оид дастлабки маълумотларни ошкор қила бошлади. Ixbt.com маълумотига кўра, янги қурилмаларнинг қиймати бўйича илк тафсилотлар интернетга сизиб чиққан бўлиб, улар орасида флагман моделларнинг кутилаётган нархлари таҳлилчилар прогнозларини қисман ўзгартириб юборди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маълум бўлишича, Водафоне Эгйпт оператори базасидаги маълумотларда iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max моделларининг нархлари кўрсатиб ўтилган. Хусусан, Миср бозорида iPhone 18 Pro 98 000 Миср фунтига, iPhone 18 Pro Max эса 105 000 фунтга баҳоланган. Ушбу кўрсаткичлар аввалги авлод қурилмаларининг бошланғич нархларидан тахминан 10–11 фоизга юқори эканлигини кўрсатмоқда.

АҚШ бозоридаги кутилаётган нархлар ва солиқлар

Бироқ мутахассислар бу рақамларни тўғридан-тўғри бошқа мамлакатлар, хусусан, АҚШ бозорига кўчириб бўлмаслигини таъкидлашмоқда. Гап шундаки, Мисрдаги нархлар таркибига юқори миқдордаги маҳаллий солиқлар ва импорт йиғимлари киритилган. Шунга қарамай, мазкур сизиб чиққан маълумотлар глобал миқёсдаги нарх сиёсати ҳақида аниқроқ тасаввур беради.

Тахминларга кўра, АҚШда iPhone 18 Pro модели тахминан 1100 АҚШ долларидан, iPhone 18 Pro Max эса 1300 доллар атрофида бошланғич нархда сотувга чиқарилади. Натижада, Apple компанияси баъзи таҳлилчилар башорат қилганидек нархни 150–200 долларга эмас, балки атиги 100 долларга ошириш билан чекланиши кутилмоқда.

Янги iPhone Ultra модели ҳақида нималар маълум

Нархларнинг ўзгариши фонида компания қаторига янада қимматроқ бўлган янги Ultra версияси қўшилиши кутилмоқда. Водафоне Эгйпт маълумотларига кўра, ушбу премиум қурилманинг нархи 155 750 Миср фунтини ташкил қилиши мумкин. Бу эса стандарт флагманлар билан солиштирганда сезиларли даражада юқори нарх сиёсатидан далолат беради.

Шунингдек, Водафоне Аустралиа томонидан тақдим этилган қўшимча маълумотлар iPhone Ultra моделининг хотира турлари бўйича қийматини ҳам фош қилди. Унга кўра, қурилманинг турли модификациялари қуйидагича баҳоланиши кутилмоқда:

  • 256 GB хотирали версия — 3699 Австралия доллари
  • 512 GB хотирали версия — 4199 Австралия доллари
  • 1 TB хотирали версия — 4699 Австралия доллари
Маҳаллий 10 фоизли солиқлар ҳамда нарх сиёсатининг ўзига хос жиҳатларини ҳисобга олган ҳолда, АҚШ бозорида бу смартфон 2000 доллардан бошланиши тахмин қилинмоқда. Агар ушбу прогнозлар ўзини оқласа, iPhone Ultra нархи Samsung Galaxy З Фолд Ultra даражасида бўлиб, дастлаб муҳокама қилинган 2500–3000 долларлик нархлардан анча паст бўлиши маълум бўлди.

iPhone 18 ProAppleТехнологияСмартфонiPhone Ultra
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШнинг стратосферали аэростати Тинч океанини кесиб ўтиб, Японияда интернет тарқатдиАҚШнинг стратосферали аэростати Тинч океанини кесиб ўтиб, Японияда интернет тарқатдиБугун, 04:53Samsung Galaxy Ватч Ultra эгалари корпус ажралишидан шикоят қилмоқдаSamsung Galaxy Ватч Ultra эгалари корпус ажралишидан шикоят қилмоқдаБугун, 04:30OpenAI сунъий интеллект агентларининг хавфсиз муҳитдан қочиш ҳолатлари аниқландиOpenAI сунъий интеллект агентларининг хавфсиз муҳитдан қочиш ҳолатлари аниқландиБугун, 04:23Куйкон компанияси Apple услубидаги янги W34KB мониторини намойиш этдиКуйкон компанияси Apple услубидаги янги W34KB мониторини намойиш этдиБугун, 01:54Норвегия жамоат жойларида камерали смарт-кўзойнакларни тақиқламоқчиНорвегия жамоат жойларида камерали смарт-кўзойнакларни тақиқламоқчиБугун, 01:29Хитой Ер ва Ой орасини кузатиш учун 30 та сунъий йўлдош учирадиХитой Ер ва Ой орасини кузатиш учун 30 та сунъий йўлдош учирадиКеча, 23:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди