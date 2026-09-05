Google Pixel 11 Pro ХЛ автономлиги бўйича ўтмишдошини ортда қолдирди

·6·Техно
Google Pixel 11 Pro ХЛ автономлиги бўйича ўтмишдошини ортда қолдирди

Google компаниясининг сўнгги флагман қурилмалари қаторидан ўрин олган Pixel 11 Pro ХЛ модели батарея ҳажми бироз кичиклашганига қарамай, энергия самарадорлиги бўйича сезиларли ютуққа эришди. ixbt.com маълумотига кўра, янги смартфон ўзидан олдинги авлод вакилига нисбатан деярли учдан бир баробар узоқроқ ишлай бошлаган ва бозордаги асосий рақобатчиларига муносиб рақобат тақдим этмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маълумки, компания яқинда тақдим этган Pixel 11 туркумидаги айрим гаджетларнинг аккумулятор сиғими аввалги моделларникидан бироз пастроқ қилиб чиқарилган эди. Бироқ ГСМ Арена синовлари шуни кўрсатдики, муҳандислар батарея қувватини сақлаб қолишгина эмас, балки уни сезиларли даражада яхшилашга ҳам муваффақ бўлишган. Натижада ихчамлаштирилган технологик ечимлар кутилмаган ижобий натижани берди.

Синов натижалари ва аккумулятор имкониятлари

Таққослаш учун, ўтган йили чиқарилган Pixel 10 Pro ХЛ модели ўхшаш сценарийларда 12 соат-у 28 дақиқа давомида фаол ишлаган бўлса, янги Pixel 11 Pro ХЛ бир хил шароитларда нақд 16 соат-у 45 дақиқа бардош берди. Бу кўрсаткич автономликнинг тахминан учдан бир қисмига ошганидан далолат беради.

Ажабланарлиси шундаки, янги смартфон аккумуляторининг сиғими 5115 мАч қилиб белгиланган, ўтган йилдаги эски версияда эса бу кўрсаткич 5200 мАч эди. Демак, батарея ҳажми бироз кичикроқ бўлишига қарамагвай, энергия сарфини бошқариш тизимидаги оптимизация эвазига бундай юқори натижага эришилган.

Қувват олиш тезлиги ва бошқа хусусиятлар

Автономликдан ташқари, қувватлаш жараёни ҳам сезиларли даражада тезлашгани қайд этилди. Агар Pixel 10 Pro ХЛ ярим соат ичида 64 фоизгача қувват олса, янги флагман танланган режимга қараб 30 дақиқада 72-78 фоизгача қувват йиғишга қодир. Тўлиқ қувват олиш вақти ҳам қисқарган: аввалги 1 соат-у 22 дақиқа ўрнига энди атиги бир соат кифоя қилмоқда.

Мутахассислар қурилманинг бошқа жиҳатларини ҳам ижобий баҳолашди. Хусусан, юқори сифатли йиғиш материаллари, ажойиб динамиклар ва мукаммал камералар шулар жумласидандир. Экран ёрқинлиги ўтган йилги даражада сақланиб қолган бўлса-да, ўз синфида етакчи ўринлардан бирини эгаллаб турибди.

Шунга қарамай, янги Тенсор G6 процессори олдинги авлодлар каби асосий рақобатдош флагман платформалар билан тўлиқ рақобатга кириша олмаслиги таъкидланмоқда. Шунга қарамай, умумий натижаларга кўра, Google флагмани ҳатто Samsung Galaxy S26 Ultra моделидан ҳам автономроқ бўлиб чиқди.

Гарчи қурилма ҳали ҳам iPhone 17 Pro Max кўрсаткичларига тўлиқ етиб олмаган бўлса-да, улар орасидаги фарқ ўтган йилгидек кескин эмас. Бу эса компания ўз мобил экотизимини такомиллаштириш йўлида жиддий қадам ташлаётганини кўрсатади.

GooglePixel 11 Pro ХЛСмартфонАвтономликТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

iPhone 18 Pro нархи кутилганидан пастроқ ошиши кутилмоқдаiPhone 18 Pro нархи кутилганидан пастроқ ошиши кутилмоқдаБугун, 09:51АҚШнинг стратосферали аэростати Тинч океанини кесиб ўтиб, Японияда интернет тарқатдиАҚШнинг стратосферали аэростати Тинч океанини кесиб ўтиб, Японияда интернет тарқатдиБугун, 04:53Samsung Galaxy Ватч Ultra эгалари корпус ажралишидан шикоят қилмоқдаSamsung Galaxy Ватч Ultra эгалари корпус ажралишидан шикоят қилмоқдаБугун, 04:30OpenAI сунъий интеллект агентларининг хавфсиз муҳитдан қочиш ҳолатлари аниқландиOpenAI сунъий интеллект агентларининг хавфсиз муҳитдан қочиш ҳолатлари аниқландиБугун, 04:23Куйкон компанияси Apple услубидаги янги W34KB мониторини намойиш этдиКуйкон компанияси Apple услубидаги янги W34KB мониторини намойиш этдиБугун, 01:54Норвегия жамоат жойларида камерали смарт-кўзойнакларни тақиқламоқчиНорвегия жамоат жойларида камерали смарт-кўзойнакларни тақиқламоқчиБугун, 01:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди