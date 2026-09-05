Google Pixel 11 Pro ХЛ автономлиги бўйича ўтмишдошини ортда қолдирди
Google компаниясининг сўнгги флагман қурилмалари қаторидан ўрин олган Pixel 11 Pro ХЛ модели батарея ҳажми бироз кичиклашганига қарамай, энергия самарадорлиги бўйича сезиларли ютуққа эришди. ixbt.com маълумотига кўра, янги смартфон ўзидан олдинги авлод вакилига нисбатан деярли учдан бир баробар узоқроқ ишлай бошлаган ва бозордаги асосий рақобатчиларига муносиб рақобат тақдим этмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Маълумки, компания яқинда тақдим этган Pixel 11 туркумидаги айрим гаджетларнинг аккумулятор сиғими аввалги моделларникидан бироз пастроқ қилиб чиқарилган эди. Бироқ ГСМ Арена синовлари шуни кўрсатдики, муҳандислар батарея қувватини сақлаб қолишгина эмас, балки уни сезиларли даражада яхшилашга ҳам муваффақ бўлишган. Натижада ихчамлаштирилган технологик ечимлар кутилмаган ижобий натижани берди.
Синов натижалари ва аккумулятор имкониятлариТаққослаш учун, ўтган йили чиқарилган Pixel 10 Pro ХЛ модели ўхшаш сценарийларда 12 соат-у 28 дақиқа давомида фаол ишлаган бўлса, янги Pixel 11 Pro ХЛ бир хил шароитларда нақд 16 соат-у 45 дақиқа бардош берди. Бу кўрсаткич автономликнинг тахминан учдан бир қисмига ошганидан далолат беради.
Ажабланарлиси шундаки, янги смартфон аккумуляторининг сиғими 5115 мАч қилиб белгиланган, ўтган йилдаги эски версияда эса бу кўрсаткич 5200 мАч эди. Демак, батарея ҳажми бироз кичикроқ бўлишига қарамагвай, энергия сарфини бошқариш тизимидаги оптимизация эвазига бундай юқори натижага эришилган.
Қувват олиш тезлиги ва бошқа хусусиятларАвтономликдан ташқари, қувватлаш жараёни ҳам сезиларли даражада тезлашгани қайд этилди. Агар Pixel 10 Pro ХЛ ярим соат ичида 64 фоизгача қувват олса, янги флагман танланган режимга қараб 30 дақиқада 72-78 фоизгача қувват йиғишга қодир. Тўлиқ қувват олиш вақти ҳам қисқарган: аввалги 1 соат-у 22 дақиқа ўрнига энди атиги бир соат кифоя қилмоқда.
Мутахассислар қурилманинг бошқа жиҳатларини ҳам ижобий баҳолашди. Хусусан, юқори сифатли йиғиш материаллари, ажойиб динамиклар ва мукаммал камералар шулар жумласидандир. Экран ёрқинлиги ўтган йилги даражада сақланиб қолган бўлса-да, ўз синфида етакчи ўринлардан бирини эгаллаб турибди.
Шунга қарамай, янги Тенсор G6 процессори олдинги авлодлар каби асосий рақобатдош флагман платформалар билан тўлиқ рақобатга кириша олмаслиги таъкидланмоқда. Шунга қарамай, умумий натижаларга кўра, Google флагмани ҳатто Samsung Galaxy S26 Ultra моделидан ҳам автономроқ бўлиб чиқди.
Гарчи қурилма ҳали ҳам iPhone 17 Pro Max кўрсаткичларига тўлиқ етиб олмаган бўлса-да, улар орасидаги фарқ ўтган йилгидек кескин эмас. Бу эса компания ўз мобил экотизимини такомиллаштириш йўлида жиддий қадам ташлаётганини кўрсатади.
…