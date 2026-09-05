Мисли кўрилмаган фожиа: Францияда аномал жазирама туфайли 7 минг киши вафот этди
Францияда ёз ойларида кузатилган мисли кўрилмаган аномал иссиқлик оқибатида ҳаётдан кўз юмганлар сони 7 минг нафарга етди. Бу ҳақда мамлакат Соғлиқни сақлаш вазири Штефани Рист France 2 телеканали эфирида расман маълум қилди. Ғарбий Европада метеокузатувлар тарихидаги энг иссиқ ойлар қайд этилган бўлса-да, вазирлик тиббиёт тизими ушбу оғир синовга умумий ҳисобда бардош бера олганини таъкидламоқда.
7 минг қурбон ва вазирнинг баёноти: Экстремал иссиқлик зарбаси
Франция ҳукумати аномал ҳарорат келтириб чиқарган оғир оқибатлар бўйича расмий статистик рақамларни ошкор қилди:
Ортиқча ўлим кўрсаткичи: Соғлиқни сақлаш вазири Штефани Ристнинг таъкидлашича, июль ойи охиридаги маълумотларга кўра, жазирама туфайли қайд этилган ортиқча ўлимлар сони 7 000 кишига етган;
«Тизим чидамлилик кўрсатди»: Қурбонларнинг даҳшатли рақамига қарамай, соғлиқни сақлаш вазирлиги экстремал шароитда шифохоналар ва тиббиёт ходимлари катта босим остида бўлса-да, тизим синовдан барқарор ўтганини билдирди;
Хавф остидаги қатлам: Ҳалок бўлганларнинг аксарияти кекса ёшдаги фуқаролар, юрак-қон томир ва сурункали касалликларга чалинганлар ҳамда ёлғиз яшовчи аҳоли вакиллари экани қайд этилмоқда.
Метеокузатувлар тарихидаги энг иссиқ ойлар: Ақлбовар қилмас кўрсаткичлар
Мутахассислар жорий йилнинг ёзини минтақа тарихидаги энг ҳалокатли иссиқлик даври сифатида баҳоламоқда:
Меъёрдан 3–5 даража юқори: Июль ойида Ғарбий Европанинг қатор давлатларида ҳаво ҳарорати ўртача кўп йиллик статистик кўрсаткичлардан бирданига 3−5 даражага юқори бўлди;
Тарихий рекорд ва 21,62 даража: Июнь ва июль ойлари метеорологик кузатувлар тарихидаги энг иссиқ ойларга айланди. Минтақада қайд этилган ўртача суткалик ҳарорат 21,62 даражани ташкил этиб, 1991–2020 йиллар оралиғидаги ўртача кўрсаткичдан 2,79 даражага ошди;
Иқлим инқирозининг яққол исботи: Олимларнинг огоҳлантиришича, глобал исиш натижасида Европа шаҳарларида бундай аномал ҳарорат тўлқинлари эндиликда тез-тез такрорланувчи ва узоқроқ давом этувчи табиий офатга айланмоқда.
Сизнингча, Европа шаҳарлари ва инфратузилмаси кучайиб бораётган бу каби глобал исиш ва экстремал жазирамаларга тайёрми ёки шаҳарсозлик ва тиббиёт тизими тубдан қайта кўриб чиқилиши шартми? Бизнинг минтақамизда ёзги иссиқлик хавфига қарши қандай самарали чоралар кўриш зарур деб ҳисоблайсиз? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!
…