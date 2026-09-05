Мисли кўрилмаган фожиа: Францияда аномал жазирама туфайли 7 минг киши вафот этди

·35·Дунё
Мисли кўрилмаган фожиа: Францияда аномал жазирама туфайли 7 минг киши вафот этди

Францияда ёз ойларида кузатилган мисли кўрилмаган аномал иссиқлик оқибатида ҳаётдан кўз юмганлар сони 7 минг нафарга етди. Бу ҳақда мамлакат Соғлиқни сақлаш вазири Штефани Рист France 2 телеканали эфирида расман маълум қилди. Ғарбий Европада метеокузатувлар тарихидаги энг иссиқ ойлар қайд этилган бўлса-да, вазирлик тиббиёт тизими ушбу оғир синовга умумий ҳисобда бардош бера олганини таъкидламоқда.

7 минг қурбон ва вазирнинг баёноти: Экстремал иссиқлик зарбаси

Франция ҳукумати аномал ҳарорат келтириб чиқарган оғир оқибатлар бўйича расмий статистик рақамларни ошкор қилди:

  • Ортиқча ўлим кўрсаткичи: Соғлиқни сақлаш вазири Штефани Ристнинг таъкидлашича, июль ойи охиридаги маълумотларга кўра, жазирама туфайли қайд этилган ортиқча ўлимлар сони 7 000 кишига етган;

  • «Тизим чидамлилик кўрсатди»: Қурбонларнинг даҳшатли рақамига қарамай, соғлиқни сақлаш вазирлиги экстремал шароитда шифохоналар ва тиббиёт ходимлари катта босим остида бўлса-да, тизим синовдан барқарор ўтганини билдирди;

  • Хавф остидаги қатлам: Ҳалок бўлганларнинг аксарияти кекса ёшдаги фуқаролар, юрак-қон томир ва сурункали касалликларга чалинганлар ҳамда ёлғиз яшовчи аҳоли вакиллари экани қайд этилмоқда.

Метеокузатувлар тарихидаги энг иссиқ ойлар: Ақлбовар қилмас кўрсаткичлар

Мутахассислар жорий йилнинг ёзини минтақа тарихидаги энг ҳалокатли иссиқлик даври сифатида баҳоламоқда:

  • Меъёрдан 3–5 даража юқори: Июль ойида Ғарбий Европанинг қатор давлатларида ҳаво ҳарорати ўртача кўп йиллик статистик кўрсаткичлардан бирданига 3−5 даражага юқори бўлди;

  • Тарихий рекорд ва 21,62 даража: Июнь ва июль ойлари метеорологик кузатувлар тарихидаги энг иссиқ ойларга айланди. Минтақада қайд этилган ўртача суткалик ҳарорат 21,62 даражани ташкил этиб, 1991–2020 йиллар оралиғидаги ўртача кўрсаткичдан 2,79 даражага ошди;

  • Иқлим инқирозининг яққол исботи: Олимларнинг огоҳлантиришича, глобал исиш натижасида Европа шаҳарларида бундай аномал ҳарорат тўлқинлари эндиликда тез-тез такрорланувчи ва узоқроқ давом этувчи табиий офатга айланмоқда.

Сизнингча, Европа шаҳарлари ва инфратузилмаси кучайиб бораётган бу каби глобал исиш ва экстремал жазирамаларга тайёрми ёки шаҳарсозлик ва тиббиёт тизими тубдан қайта кўриб чиқилиши шартми? Бизнинг минтақамизда ёзги иссиқлик хавфига қарши қандай самарали чоралар кўриш зарур деб ҳисоблайсиз? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Москва ва Киевни ўққа тутманг”: АҚШ Трамп вакилларининг ташрифи чоғида сулҳ сақлашни талаб қилди“Москва ва Киевни ўққа тутманг”: АҚШ Трамп вакилларининг ташрифи чоғида сулҳ сақлашни талаб қилдиБугун, 10:23Парламентда кутилмаган томоша: Польша Сейми депутати минбарда туриб вовуллай бошладиПарламентда кутилмаган томоша: Польша Сейми депутати минбарда туриб вовуллай бошладиБугун, 10:11Текин маникюр эвазига сотилган давлат сири: Украинада 1,4 миллионлик махфий база фош бўлдиТекин маникюр эвазига сотилган давлат сири: Украинада 1,4 миллионлик махфий база фош бўлдиБугун, 10:06“Voyager” зондлари 50 минг даражалик “плазма девори”га дуч келди — олимларни нима ҳайратга солди?“Voyager” зондлари 50 минг даражалик “плазма девори”га дуч келди — олимларни нима ҳайратга солди?Бугун, 09:52Сулҳ имконияти борми? Путин ва Зеленский музокаралар қайта бошланишига ишора қилдиСулҳ имконияти борми? Путин ва Зеленский музокаралар қайта бошланишига ишора қилдиБугун, 08:37Чехияда телефонга чалғиган 7 ёшли бола метро рельсига тушиб кетди (видео)Чехияда телефонга чалғиган 7 ёшли бола метро рельсига тушиб кетди (видео)Бугун, 07:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида
2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида
91 мингдан ортиқ ўрдакча Чикаго дарёсига ташланди
91 мингдан ортиқ ўрдакча Чикаго дарёсига ташланди