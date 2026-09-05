Парламентда кутилмаган томоша: Польша Сейми депутати минбарда туриб вовуллай бошлади
Польша парламенти — Сеймнинг навбатдаги ялпи мажлиси кутилмаган ва шов-шувли воқеа билан халқаро ОАВ ҳамда ижтимоий тармоқларнинг диққат марказига тушди. Мухолифатдаги «Қонун ва адолат» (PiS) партияси депутати Доминика Хоросиньская Бош вазир ўринбосари ҳамда миллий мудофаа вазири Владислав Косиняк-Камышнинг чиқиши пайтида залда ўтириб итдек вовуллади. Ушбу ноодатий ҳаракат ва вазирга қарата айтилган истеҳзоли киноялар Европа сиёсий доираларида кескин эътироз ва шок тўлқинини келтириб чиқарди.
Нутқни бўлган «аксиллаш»: Вазирга қарата айтилган киноялар
Воқеа ҳукумат ва мухолифат ўртасидаги кескин сиёсий дебатларнинг авжига чиққан палласида содир бўлди:
Вазирнинг кескин танқиди: Ҳодиса Мудофаа вазири Владислав Косиняк-Камышнинг мухолифатдаги «Қонун ва адолат» партияси хатти-ҳаракатларини очиқ танқид қилиб, уларни ҳокимиятни эгаллаб олишга уриниш ва мамлакат демократияси асосларини емиришда айблаётган пайтида юз берди;
Ит овозлари ва «йўлбарсвачча»: Вазирнинг ҳиссиётларга бой нутқи давом этаётган бир вақтда, депутат Доминика Хоросиньская залда туриб итнинг аксиллашига ўхшаш овоз чиқара бошлаган ҳамда минбардаги вазирга қарата истеҳзо билан «йўлбарсвачча» дея ҳайқирган;
Залдаги карахтлик: Парламент аъзосининг бундай болаларча ва майнавозчиликка асосланган ҳаракати йиғилганларни бир неча сонияга карахт аҳволга солиб, йиғилишнинг жиддий руҳиятини бузиб юборди.
«Бунақасини сиёсатда кўрмаганман»: Дональд Туск ва ИИВ вазирининг реакцияси
Ҳукуматнинг юқори мартабали вакиллари депутатнинг ушбу хатти-ҳаракатига нисбатан жиддий эътироз билдиришди:
Бош вазирнинг нохуш ҳайрати: Польша Бош вазири Дональд Туск воқеа юзасидан баёнот бериб, парламент аъзосининг бундай муомаласидан ҳайратда ва қаттиқ хафа эканини билдирди;
Ички ишлар вазирининг кескин муносабати: ИИВ раҳбари Марцин Кервиньский ҳодисани «ғайриоддий ва ғалати амалиёт» деб атади. Вазир ўз сиёсий фаолияти давомида олий қонун чиқарувчи орган деворлари ичида ҳеч қачон бундай маданиятсизлик ва одобсизликка гувоҳ бўлмаганини алоҳида қайд этди;
Хоросиньскаянинг сукути: Муҳокамалар марказида қолган Доминика Хоросиньская ҳозирча ўз хатти-ҳаракати ва нима сабабдан бундай қилгани юзасидан бирорта расмий изоҳ бергани йўқ.
Сиёсий маданият инқирози ва тармоқлардаги муҳокамалар
Ушбу ҳодиса замонавий парламент баҳсларидаги чегаралар масаласини яна кун тартибига олиб чиқди:
Парламент этикетининг бузилиши: Сиёсий экспертларнинг таъкидлашича, олий минбарларда сиёсий далиллар ва мантиқий танқидлар ўрнини бундай шов-шувли масхарабозлик эгаллаши давлат ҳокимиятининг нуфузига путур етказади;
Интернетдаги вирал тўлқин: Воқеа акс этган видеолавҳалар бир неча соат ичида миллионлаб кўришлар йиғиб, фойдаланувчилар орасида турли ҳазиломуз мемлар ва қизғин сиёсий баҳсларга сабаб бўлмоқда.
Сизнингча, олий қонун чиқарувчи минбарда ўзини бундай тутиш сиёсий норозиликнинг ноодатий бир кўринишими ёки инсоннинг шахсий тарбиясизлиги ва депутатлик мақомига нисбатан очиқ ҳурматсизликми? Мухолифат бундай ҳаракатлар орқали очко ишлай оладими? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!
…