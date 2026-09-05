Парламентда кутилмаган томоша: Польша Сейми депутати минбарда туриб вовуллай бошлади

·28·Дунё
Парламентда кутилмаган томоша: Польша Сейми депутати минбарда туриб вовуллай бошлади

Польша парламенти — Сеймнинг навбатдаги ялпи мажлиси кутилмаган ва шов-шувли воқеа билан халқаро ОАВ ҳамда ижтимоий тармоқларнинг диққат марказига тушди. Мухолифатдаги «Қонун ва адолат» (PiS) партияси депутати Доминика Хоросиньская Бош вазир ўринбосари ҳамда миллий мудофаа вазири Владислав Косиняк-Камышнинг чиқиши пайтида залда ўтириб итдек вовуллади. Ушбу ноодатий ҳаракат ва вазирга қарата айтилган истеҳзоли киноялар Европа сиёсий доираларида кескин эътироз ва шок тўлқинини келтириб чиқарди.

Нутқни бўлган «аксиллаш»: Вазирга қарата айтилган киноялар

Воқеа ҳукумат ва мухолифат ўртасидаги кескин сиёсий дебатларнинг авжига чиққан палласида содир бўлди:

  • Вазирнинг кескин танқиди: Ҳодиса Мудофаа вазири Владислав Косиняк-Камышнинг мухолифатдаги «Қонун ва адолат» партияси хатти-ҳаракатларини очиқ танқид қилиб, уларни ҳокимиятни эгаллаб олишга уриниш ва мамлакат демократияси асосларини емиришда айблаётган пайтида юз берди;

  • Ит овозлари ва «йўлбарсвачча»: Вазирнинг ҳиссиётларга бой нутқи давом этаётган бир вақтда, депутат Доминика Хоросиньская залда туриб итнинг аксиллашига ўхшаш овоз чиқара бошлаган ҳамда минбардаги вазирга қарата истеҳзо билан «йўлбарсвачча» дея ҳайқирган;

  • Залдаги карахтлик: Парламент аъзосининг бундай болаларча ва майнавозчиликка асосланган ҳаракати йиғилганларни бир неча сонияга карахт аҳволга солиб, йиғилишнинг жиддий руҳиятини бузиб юборди.

«Бунақасини сиёсатда кўрмаганман»: Дональд Туск ва ИИВ вазирининг реакцияси

Ҳукуматнинг юқори мартабали вакиллари депутатнинг ушбу хатти-ҳаракатига нисбатан жиддий эътироз билдиришди:

  • Бош вазирнинг нохуш ҳайрати: Польша Бош вазири Дональд Туск воқеа юзасидан баёнот бериб, парламент аъзосининг бундай муомаласидан ҳайратда ва қаттиқ хафа эканини билдирди;

  • Ички ишлар вазирининг кескин муносабати: ИИВ раҳбари Марцин Кервиньский ҳодисани «ғайриоддий ва ғалати амалиёт» деб атади. Вазир ўз сиёсий фаолияти давомида олий қонун чиқарувчи орган деворлари ичида ҳеч қачон бундай маданиятсизлик ва одобсизликка гувоҳ бўлмаганини алоҳида қайд этди;

  • Хоросиньскаянинг сукути: Муҳокамалар марказида қолган Доминика Хоросиньская ҳозирча ўз хатти-ҳаракати ва нима сабабдан бундай қилгани юзасидан бирорта расмий изоҳ бергани йўқ.

Сиёсий маданият инқирози ва тармоқлардаги муҳокамалар

Ушбу ҳодиса замонавий парламент баҳсларидаги чегаралар масаласини яна кун тартибига олиб чиқди:

  • Парламент этикетининг бузилиши: Сиёсий экспертларнинг таъкидлашича, олий минбарларда сиёсий далиллар ва мантиқий танқидлар ўрнини бундай шов-шувли масхарабозлик эгаллаши давлат ҳокимиятининг нуфузига путур етказади;

  • Интернетдаги вирал тўлқин: Воқеа акс этган видеолавҳалар бир неча соат ичида миллионлаб кўришлар йиғиб, фойдаланувчилар орасида турли ҳазиломуз мемлар ва қизғин сиёсий баҳсларга сабаб бўлмоқда.

Сизнингча, олий қонун чиқарувчи минбарда ўзини бундай тутиш сиёсий норозиликнинг ноодатий бир кўринишими ёки инсоннинг шахсий тарбиясизлиги ва депутатлик мақомига нисбатан очиқ ҳурматсизликми? Мухолифат бундай ҳаракатлар орқали очко ишлай оладими? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Москва ва Киевни ўққа тутманг”: АҚШ Трамп вакилларининг ташрифи чоғида сулҳ сақлашни талаб қилди“Москва ва Киевни ўққа тутманг”: АҚШ Трамп вакилларининг ташрифи чоғида сулҳ сақлашни талаб қилдиБугун, 10:23Мисли кўрилмаган фожиа: Францияда аномал жазирама туфайли 7 минг киши вафот этдиМисли кўрилмаган фожиа: Францияда аномал жазирама туфайли 7 минг киши вафот этдиБугун, 10:17Текин маникюр эвазига сотилган давлат сири: Украинада 1,4 миллионлик махфий база фош бўлдиТекин маникюр эвазига сотилган давлат сири: Украинада 1,4 миллионлик махфий база фош бўлдиБугун, 10:06“Voyager” зондлари 50 минг даражалик “плазма девори”га дуч келди — олимларни нима ҳайратга солди?“Voyager” зондлари 50 минг даражалик “плазма девори”га дуч келди — олимларни нима ҳайратга солди?Бугун, 09:52Сулҳ имконияти борми? Путин ва Зеленский музокаралар қайта бошланишига ишора қилдиСулҳ имконияти борми? Путин ва Зеленский музокаралар қайта бошланишига ишора қилдиБугун, 08:37Чехияда телефонга чалғиган 7 ёшли бола метро рельсига тушиб кетди (видео)Чехияда телефонга чалғиган 7 ёшли бола метро рельсига тушиб кетди (видео)Бугун, 07:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида
2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида
91 мингдан ортиқ ўрдакча Чикаго дарёсига ташланди
91 мингдан ортиқ ўрдакча Чикаго дарёсига ташланди