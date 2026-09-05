11 мингдан ортиқ пирсинг: Элейн Дэвидсон қандай рекорд ўрнатган?
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Шотландиялик Элейн Дэвидсон ташқи кўриниши ва ўзига хос услуби билан бутун дунё эътиборини тортган. У танасига 11 мингдан ортиқ пирсинг ва турли металл безаклар ўрнатиб, ғайриоддий рекорд қайд этган.
Унинг танасидаги сон-саноқсиз безаклар Элейнни дунёда энг кўп пирсингга эга инсон сифатида танилишига сабаб бўлган. Бу кўрсаткич унинг номи Гиннес рекордлари билан боғланишига олиб келган.
Элейннинг ранг-баранг ва бошқалардан кескин фарқ қиладиган қиёфаси кўпчиликда ҳайрат уйғотади. Унинг рекорди йиллар давомида энг ғайриоддий рекордлардан бири сифатида тилга олиб келинган.
…