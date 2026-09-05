Тошкент вилоятида гаровдаги уй сотилди

·25·Жамият
Тошкент вилоятида гаровдаги уй сотилди

Мажбурий ижро бюросининг Тошкент вилояти бошқармаси иш юритувида суднинг ижро варақасига асосан қарздор С.М.дан ундирувчи ХАТБ Давр Банк фойдасига 284.3 млн. сўм ундириш ҳамда ундирувни Тошкент вилояти, Юқоричирчиқ тумани, “Янгиобод” МФЙ, Беруний кўчаси 103-уй манзилида жойлашган турар жой объектига қаратиш тўғрисидаги ижро иши мавжуд.

Мазкур ижро иши ижросини таъминлаш юзасидан гаров мулки ҳатланиб, 300 млн. сўм бошланғич баҳосида аукцион савдоларига чиқарилган.

Аукцион савдолари натижаларига кўра, мазкур кўчмас мулк объекти 330 млн. сўмга реализация қилиниб, савдодан тушган пул маблағлари банк фойдасига ўтказиб берилган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эркаклар тилининг яширин «таржимаси» фош бўлди — психологлар 9 та асл ҳақиқатни ошкор қилдиЭркаклар тилининг яширин «таржимаси» фош бўлди — психологлар 9 та асл ҳақиқатни ошкор қилдиБугун, 18:27Ота-онани муҳокама қилиш тақдирингизга таъсир қиладими?Ота-онани муҳокама қилиш тақдирингизга таъсир қиладими?Бугун, 12:33Тошкентда ўсмир қиз билан боғлиқ хавфли ҳолат бартараф этилди (видео)Тошкентда ўсмир қиз билан боғлиқ хавфли ҳолат бартараф этилди (видео)Бугун, 11:20Оксфорд талабалари Ўзбекистонда ўзбек тилида суҳбатлашмоқда (видео)Оксфорд талабалари Ўзбекистонда ўзбек тилида суҳбатлашмоқда (видео)Бугун, 11:11Бухорода талаба қизга шаҳвоний шилқимлик қилган тютор 3 суткага қамалдиБухорода талаба қизга шаҳвоний шилқимлик қилган тютор 3 суткага қамалдиБугун, 06:47Мудҳиш воқеа: Қашқадарёда ота 400 минг сўм учун 15 ёшли қизини уриб ўлдирдиМудҳиш воқеа: Қашқадарёда ота 400 минг сўм учун 15 ёшли қизини уриб ўлдирдиБугун, 06:18
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ