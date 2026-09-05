Аукцион савдоларида сотилган мол-мулклардан тушган пул маблағлари давлат бюджетига йўналтирилади

·21·Иқтисодиёт
Аукцион савдоларида сотилган мол-мулклардан тушган пул маблағлари давлат бюджетига йўналтирилади

Мажбурий ижро бюроси Қорақалпоғистон Республикаси бошқармаси ва унинг ҳудудий бўлимлари томонидан жорий йилнинг ўтган даврида, мол-мулкларни давлат даромадига ўтказиш тўғрисидаги жами 1 млрд. 747 млн. сўмлик 817 та ижро ҳужжатларининг ижроси амалда таъминланган.

Ушбу турдаги ижро ҳужжатларнинг ижросини таъминлаш мақсадида, давлат даромадига ўтказилиши белгиланган тегишли 21 млрд. 205 млн. сўмлик 147 та мол-мулклар хатланиб аукцион савдосига чиқарилган бўлса, шундан 7 млрд. 672 млн. сўмлик 108 таси ўтказилган аукцион савдоларида сотилиб, сотувдан тушган пуллар давлат даромадига ўтказилган.

Масалан, Бюронинг Нукус шаҳар бўлим иш юритувидаги Жиноят ишлари бўйича Нукус шаҳар судининг қарорига асосан Нукус шаҳрида жойлашган қиймати 1,4 млрд. сўмлик кўчмас мулкни давлат фойдасига ўтказиш белгиланган бўлиб, ушбу кўчмас мулк тегишли тартибда хатловга олиниб аукцион савдосига чиқарилган ҳамда 06.08.2026 йили ўтказилган аукцион савдосида сотилиб сотувдан тушган пул маблағлари давлат бюджетига йўналтирилган.
Бу борадаги ишлар давлат бюджети барқарорлигида муҳим ўрин тутади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

2026 йил 1 январгача бўлган айрим қарздорликлар ҳисобдан чиқарилади...2026 йил 1 январгача бўлган айрим қарздорликлар ҳисобдан чиқарилади...Бугун, 11:367 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди7 сентябрь учун валюта курслари эълон қилиндиКеча, 17:595 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди5 сентябрь учун валюта курслари эълон қилиндиКеча, 11:10«314 триллион сўм қаерга кетди?»: Президент камбағалликни қисқартиришдаги кескин фарқ ҳақида«314 триллион сўм қаерга кетди?»: Президент камбағалликни қисқартиришдаги кескин фарқ ҳақидаКеча, 09:20Беларуснинг валюта захиралари бир ойда 1 миллиард долларга ошди...Беларуснинг валюта захиралари бир ойда 1 миллиард долларга ошди...03.09, 22:37Доллар ва евро арзонлади: Россия Марказий банки янги курсларни эълон қилдиДоллар ва евро арзонлади: Россия Марказий банки янги курсларни эълон қилди03.09, 22:32
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

2 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
2 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
5 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
5 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
2 сентябрь куни доллар курси ошиши кутилмоқда
2 сентябрь куни доллар курси ошиши кутилмоқда
13 август учун валюта курслари эълон қилинди
13 август учун валюта курслари эълон қилинди
25 август учун валюта курслари эълон қилинди
25 август учун валюта курслари эълон қилинди
7 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
7 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
27 август учун валюта курслари эълон қилинди
27 август учун валюта курслари эълон қилинди
27 август куни доллар курси ошиши кутилмоқда
27 август куни доллар курси ошиши кутилмоқда