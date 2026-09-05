Юқори элитани ларзага солган рейдлар: НАБУ Бош прокурор ва ўринбосари устидан текширув бошлади

·21·Дунё
Юқори элитани ларзага солган рейдлар: НАБУ Бош прокурор ва ўринбосари устидан текширув бошлади

Украина давлат ҳокимияти ва ҳуқуқ-тартибот тизимининг энг юқори чўққисини қамраб олган мисли кўрилмаган коррупция можароси авж олмоқда. «Украинская правда» нашрининг хабар беришича, Украина Миллий коррупцияга қарши кураш бюроси (НАБУ) ҳамда Ихтисослаштирилган коррупцияга қарши прокуратура (САП) мамлакат Бош прокурори Руслан Кравченко, унинг ўринбосари Мария Вдовиченко ҳамда Одесса вилояти ҳарбий маъмурияти раҳбари Олег Киперга нисбатан шошилинч тинтув ва кенг қамровли тергов ҳаракатларини амалга оширмоқда.

Олий эшелон нишонда: Кимларнинг манзиллари тинтилмоқда?

Антикоррупция органларининг фавқулодда операцияси бир вақтнинг ўзида мамлакатнинг бир нечта нуфузли фигурантларини қамраб олди:

  • Бош прокурор ва Одесса вилояти раҳбари: Манбаларнинг таъкидлашича, НАБУ ва САП ходимлари Бош прокурор Руслан Кравченко, унинг биринчи ўринбосари Мария Вдовиченко ҳамда Одесса вилояти раҳбари Олег Кипернинг турар жойлари ва хизмат хоналарида текширувлар олиб бормоқда;

  • Бош прокуратуранинг тезкор раддияси: «Страна» нашрининг ёзишича, Бош прокуратура матбуот хизмати раҳбарият устидан тинтув ўтказилаётгани тўғрисидаги хабарларни зудлик билан рад этиб чиқди ва Кравченконинг шахсий манзилларида ҳеч қандай ҳаракатлар бўлмаганини билдирди;

  • Зеленский офисидаги тергов ҳаракатлари: Олий Рада депутати Алексей Гончаренко НАБУ терговчилари фақат прокуратура билан чекланмай, Президент Володимир Зеленскийнинг офисида ҳам процессуал ҳаракатларни амалга ошираётганини маълум қилди.

Фирибгарлик колл-марказларига «ҳомийлик»: Кибердепартамент раҳбари қўлга олинди

Мазкур йирик операция ортида минглаб одамларни чув тушириб келган ноқонуний тармоқни ҳимоя қилиш иши ётибди:

  • Сергей Крапиванинг ҳибсга олиниши: Тинтув ва тергов тадбирлари доирасида Бош прокуратуранинг кибердепартаменти раҳбари (шунингдек, халқаро бўлим бошлиғи ўринбосари сифатида ишлаган) Сергей Крапива расман қўлга олинди;

  • «Қора бизнес»га соябон бўлиш айблови: Тергов версиясига кўра, прокуратуранинг юқори мартабали мулозимлари фуқароларнинг банк карталари ва шахсий маълумотларини ўғирлаш билан шуғулланувчи йирик фирибгарлик колл-марказларига ноқонуний «ҳомийлик» (крышевание) қилиш ҳамда уларни жазодан асраб қолиш бўйича тизимли схема яратганликда гумон қилинмоқда;

  • Трансмиллий кўлам: Бундай сохта колл-марказлар нафақат Украина ичкарисида, балки хорижий давлатлар аҳолисини ҳам миллионлаб маблағларга алдаб келгани айтилмоқда.

Ҳокимият бўғинларидаги очиқ тўқнашув

Ушбу ҳодиса Украина хавфсизлик ва ҳуқуқ тизимидаги ички инқирозни янги босқичга олиб чиқди:

  • Мустақил органларнинг қатъияти: НАБУ ва САП томонидан амалдаги Бош прокурор ва фронтбўйи муҳим вилоят раҳбари устидан бундай очиқ чоралар кўрилиши коррупцияга қарши курашда чегаралар қолмаганидан далолат беради;

  • Ғарб талаблари ва сиёсий оқибатлар: Халқаро ҳамкорлар ва донор давлатлар Украинадан давлат ичидаги талон-торожлик ва коррупцияга қарши муросасизликни талаб қилаётган бир паллада, мазкур шов-шувли жиноий иш мамлакат сиёсий майдонида жиддий истеъфолар ва кадрлар ўзгаришига олиб келиши кутилмоқда.

Сизнингча, Украина Бош прокуратураси ва вилоят раҳбарияти устидан бошланган ушбу кескин рейдлар ҳақиқий коррупцияни илдизи билан йўқотишга қаратилганми ёки сиёсий гуруҳларнинг навбатдаги таъсир курашими? Халқаро ёрдамлар фонида бундай можаролар давлат обрўсига қандай таъсир кўрсатади? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кутилмаган сукунат: Украина қўшинларига 3 кунлик ўт очишни тўхтатиш буйруғи берилдиКутилмаган сукунат: Украина қўшинларига 3 кунлик ўт очишни тўхтатиш буйруғи берилдиБугун, 18:273 нафар фарзандини ўлдирган Линдси Клэнсига ҳакамлар нега ҳукм чиқаролмади?3 нафар фарзандини ўлдирган Линдси Клэнсига ҳакамлар нега ҳукм чиқаролмади?Бугун, 18:1311 мингдан ортиқ пирсинг: Элейн Дэвидсон қандай рекорд ўрнатган?11 мингдан ортиқ пирсинг: Элейн Дэвидсон қандай рекорд ўрнатган?Бугун, 18:12Россия собиқ алоқа вазири машҳур «Finiko» молиявий пирамидасини тузишда айбланмоқдаРоссия собиқ алоқа вазири машҳур «Finiko» молиявий пирамидасини тузишда айбланмоқдаБугун, 18:04Кирилл Буданов Зеленскийга Донбасс бўйича берган маслаҳатини очиқладиКирилл Буданов Зеленскийга Донбасс бўйича берган маслаҳатини очиқладиБугун, 17:19Хитойлик стример қиз жонли эфирда 1 млрд рубллик Россия маҳсулотларини сотдиХитойлик стример қиз жонли эфирда 1 млрд рубллик Россия маҳсулотларини сотдиБугун, 14:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида
2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида
91 мингдан ортиқ ўрдакча Чикаго дарёсига ташланди
91 мингдан ортиқ ўрдакча Чикаго дарёсига ташланди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди