Юқори элитани ларзага солган рейдлар: НАБУ Бош прокурор ва ўринбосари устидан текширув бошлади
Украина давлат ҳокимияти ва ҳуқуқ-тартибот тизимининг энг юқори чўққисини қамраб олган мисли кўрилмаган коррупция можароси авж олмоқда. «Украинская правда» нашрининг хабар беришича, Украина Миллий коррупцияга қарши кураш бюроси (НАБУ) ҳамда Ихтисослаштирилган коррупцияга қарши прокуратура (САП) мамлакат Бош прокурори Руслан Кравченко, унинг ўринбосари Мария Вдовиченко ҳамда Одесса вилояти ҳарбий маъмурияти раҳбари Олег Киперга нисбатан шошилинч тинтув ва кенг қамровли тергов ҳаракатларини амалга оширмоқда.
Олий эшелон нишонда: Кимларнинг манзиллари тинтилмоқда?
Антикоррупция органларининг фавқулодда операцияси бир вақтнинг ўзида мамлакатнинг бир нечта нуфузли фигурантларини қамраб олди:
Бош прокурор ва Одесса вилояти раҳбари: Манбаларнинг таъкидлашича, НАБУ ва САП ходимлари Бош прокурор Руслан Кравченко, унинг биринчи ўринбосари Мария Вдовиченко ҳамда Одесса вилояти раҳбари Олег Кипернинг турар жойлари ва хизмат хоналарида текширувлар олиб бормоқда;
Бош прокуратуранинг тезкор раддияси: «Страна» нашрининг ёзишича, Бош прокуратура матбуот хизмати раҳбарият устидан тинтув ўтказилаётгани тўғрисидаги хабарларни зудлик билан рад этиб чиқди ва Кравченконинг шахсий манзилларида ҳеч қандай ҳаракатлар бўлмаганини билдирди;
Зеленский офисидаги тергов ҳаракатлари: Олий Рада депутати Алексей Гончаренко НАБУ терговчилари фақат прокуратура билан чекланмай, Президент Володимир Зеленскийнинг офисида ҳам процессуал ҳаракатларни амалга ошираётганини маълум қилди.
Фирибгарлик колл-марказларига «ҳомийлик»: Кибердепартамент раҳбари қўлга олинди
Мазкур йирик операция ортида минглаб одамларни чув тушириб келган ноқонуний тармоқни ҳимоя қилиш иши ётибди:
Сергей Крапиванинг ҳибсга олиниши: Тинтув ва тергов тадбирлари доирасида Бош прокуратуранинг кибердепартаменти раҳбари (шунингдек, халқаро бўлим бошлиғи ўринбосари сифатида ишлаган) Сергей Крапива расман қўлга олинди;
«Қора бизнес»га соябон бўлиш айблови: Тергов версиясига кўра, прокуратуранинг юқори мартабали мулозимлари фуқароларнинг банк карталари ва шахсий маълумотларини ўғирлаш билан шуғулланувчи йирик фирибгарлик колл-марказларига ноқонуний «ҳомийлик» (крышевание) қилиш ҳамда уларни жазодан асраб қолиш бўйича тизимли схема яратганликда гумон қилинмоқда;
Трансмиллий кўлам: Бундай сохта колл-марказлар нафақат Украина ичкарисида, балки хорижий давлатлар аҳолисини ҳам миллионлаб маблағларга алдаб келгани айтилмоқда.
Ҳокимият бўғинларидаги очиқ тўқнашув
Ушбу ҳодиса Украина хавфсизлик ва ҳуқуқ тизимидаги ички инқирозни янги босқичга олиб чиқди:
Мустақил органларнинг қатъияти: НАБУ ва САП томонидан амалдаги Бош прокурор ва фронтбўйи муҳим вилоят раҳбари устидан бундай очиқ чоралар кўрилиши коррупцияга қарши курашда чегаралар қолмаганидан далолат беради;
Ғарб талаблари ва сиёсий оқибатлар: Халқаро ҳамкорлар ва донор давлатлар Украинадан давлат ичидаги талон-торожлик ва коррупцияга қарши муросасизликни талаб қилаётган бир паллада, мазкур шов-шувли жиноий иш мамлакат сиёсий майдонида жиддий истеъфолар ва кадрлар ўзгаришига олиб келиши кутилмоқда.
Сизнингча, Украина Бош прокуратураси ва вилоят раҳбарияти устидан бошланган ушбу кескин рейдлар ҳақиқий коррупцияни илдизи билан йўқотишга қаратилганми ёки сиёсий гуруҳларнинг навбатдаги таъсир курашими? Халқаро ёрдамлар фонида бундай можаролар давлат обрўсига қандай таъсир кўрсатади? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!
…