Ҳусанов “Ковентри”га қарши “Сити”нинг асосий таркибида майдонга тушади
Англия Премьер-лигаси майдонларида бутун ўзбек футболи ва спорт жамоатчилиги учун тарихий, ҳаяжонли воқелик юз бермоқда. АПЛнинг 3-тури доирасида мусобақа пешқадами «Манчестер Сити» ўз майдонида «Ковентри» клубини қабул қилаётган бир пайтда, Ўзбекистон миллий терма жамоаси ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусанов дунё грандининг асосий таркибидан жой олди. 5 сентябрь куни Тошкент вақти билан соат 19:00 да «Этиҳад» стадионида бошланадиган ушбу тўқнашув миллионлаб юртдошларимизнинг нигоҳини яшил майдонга муҳрлаши шубҳасиз.
Жаҳон юлдузлари қуршовида: Ҳусанов АПЛ грандининг мудофаа марказида
«Манчестер Сити» мураббийлар штаби ушбу баҳсда ҳимоя чизиғини энг кучли ва маҳоратли ўйинчиларга топширди:
Тарихий старт: Ўзбекистон футболи тарихида илк бор мамлакатимиз вакили АПЛнинг амалдаги чемпиони ва дунёнинг энг нуфузли жамоаларидан бири сафида ўйинни илк дақиқалардан бошлайди;
Доннарумма ва Диас билан мудофаа қўрғони: Абдуқодир Ҳусанов бугун ҳимоя маркази ва қанотларида Рубен Диас, Марк Гуэҳи ҳамда Йошко Гвардиол билан бирга мустаҳкам қалқон ҳосил қилади. Дарвозани эса жаҳоннинг энг кучли посбонларидан бири Жанлуижи Доннарумма қўриқлайди;
Ҳужумкор куч ва Эрлинг Ҳоланд: Майдон маркази ва ҳужум учлигида Раян Шерки, Антуан Семенё, Илиман Ндиае, Эллиот Андерсон, Нико O'Райли ҳамда сайёрамизнинг энг хавфли тўпурари Эрлинг Ҳоланд ҳаракатланади.
«Манчестер Сити»нинг якка пешқадамлиги ва «Ковентри» синови
Иккала жамоа турнир жадвалида мутлақо қарама-қарши қутбларда жойлашган ҳолда тўқнаш келмоқда:
«Шаҳарликлар»нинг 100 фоизлик натижаси: «Манчестер Сити» дастлабки икки турда иккита ишончли ғалабага эришиб, 6 очко билан мусобақа жадвалининг 1-поғонасини банд этиб турибди;
«Ковентри» очкосиз ҳудудда: Меҳмонлар янги мавсумни муваффақиятсиз бошлаб, ҳали бирорта ҳам очко қўлга кирита олгани йўқ ва 17-ўринни эгаллаб турибди;
Рақибнинг асосий кучлари: Карл Рашворт, Итан Пиннок, Бобби Томас ҳамда олдинги чизиқда Тайво Авонийи каби тажрибали футболчиларга эга «Ковентри» «Этиҳад»да сенсация кўрсатишга уриниб кўради.
Ўзбек футболи учун янги эра
Абдуқодир Ҳусановнинг бундай юқори савиядаги расмий учрашувга асосий таркибда туширилиши қуйидаги жиҳатлар билан аҳамиятли:
Юксак ишонч ва маҳорат эътирофи: Дунёнинг энг талабчан лигасида ва энг рақобатбардош жамоасида асосий таркибдан жой олиш ҳимоячимизнинг жисмоний ҳамда тактик тайёргарлиги энг юқори чўққида эканидан далолат беради;
Миллионлаб мухлислар қувончи: Мазкур ўйин нафақат уч очко учун кураш, балки ўзбек легионерларининг жаҳон футболи элитасида муқим ўрин топиши йўлидаги буюк тарихий воқеа сифатида муҳрланади.
Сизнингча, Абдуқодир Ҳусанов «Этиҳад»даги бугунги учрашувда «Манчестер Сити» мудофаасида қандай баҳога лойиқ ўйин кўрсатади? У жамоанинг доимий ва ажралмас асосий таркиб ҳимоячисига айлана оладими? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг ва юртдошимизни қўллаб-қувватланг!
…