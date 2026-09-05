Ҳусанов “Ковентри”га қарши “Сити”нинг асосий таркибида майдонга тушади

·18·Спорт
Ҳусанов “Ковентри”га қарши “Сити”нинг асосий таркибида майдонга тушади

Англия Премьер-лигаси майдонларида бутун ўзбек футболи ва спорт жамоатчилиги учун тарихий, ҳаяжонли воқелик юз бермоқда. АПЛнинг 3-тури доирасида мусобақа пешқадами «Манчестер Сити» ўз майдонида «Ковентри» клубини қабул қилаётган бир пайтда, Ўзбекистон миллий терма жамоаси ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусанов дунё грандининг асосий таркибидан жой олди. 5 сентябрь куни Тошкент вақти билан соат 19:00 да «Этиҳад» стадионида бошланадиган ушбу тўқнашув миллионлаб юртдошларимизнинг нигоҳини яшил майдонга муҳрлаши шубҳасиз.

Жаҳон юлдузлари қуршовида: Ҳусанов АПЛ грандининг мудофаа марказида

«Манчестер Сити» мураббийлар штаби ушбу баҳсда ҳимоя чизиғини энг кучли ва маҳоратли ўйинчиларга топширди:

  • Тарихий старт: Ўзбекистон футболи тарихида илк бор мамлакатимиз вакили АПЛнинг амалдаги чемпиони ва дунёнинг энг нуфузли жамоаларидан бири сафида ўйинни илк дақиқалардан бошлайди;

  • Доннарумма ва Диас билан мудофаа қўрғони: Абдуқодир Ҳусанов бугун ҳимоя маркази ва қанотларида Рубен Диас, Марк Гуэҳи ҳамда Йошко Гвардиол билан бирга мустаҳкам қалқон ҳосил қилади. Дарвозани эса жаҳоннинг энг кучли посбонларидан бири Жанлуижи Доннарумма қўриқлайди;

  • Ҳужумкор куч ва Эрлинг Ҳоланд: Майдон маркази ва ҳужум учлигида Раян Шерки, Антуан Семенё, Илиман Ндиае, Эллиот Андерсон, Нико O'Райли ҳамда сайёрамизнинг энг хавфли тўпурари Эрлинг Ҳоланд ҳаракатланади.

«Манчестер Сити»нинг якка пешқадамлиги ва «Ковентри» синови

Иккала жамоа турнир жадвалида мутлақо қарама-қарши қутбларда жойлашган ҳолда тўқнаш келмоқда:

  • «Шаҳарликлар»нинг 100 фоизлик натижаси: «Манчестер Сити» дастлабки икки турда иккита ишончли ғалабага эришиб, 6 очко билан мусобақа жадвалининг 1-поғонасини банд этиб турибди;

  • «Ковентри» очкосиз ҳудудда: Меҳмонлар янги мавсумни муваффақиятсиз бошлаб, ҳали бирорта ҳам очко қўлга кирита олгани йўқ ва 17-ўринни эгаллаб турибди;

  • Рақибнинг асосий кучлари: Карл Рашворт, Итан Пиннок, Бобби Томас ҳамда олдинги чизиқда Тайво Авонийи каби тажрибали футболчиларга эга «Ковентри» «Этиҳад»да сенсация кўрсатишга уриниб кўради.

Ўзбек футболи учун янги эра

Абдуқодир Ҳусановнинг бундай юқори савиядаги расмий учрашувга асосий таркибда туширилиши қуйидаги жиҳатлар билан аҳамиятли:

  • Юксак ишонч ва маҳорат эътирофи: Дунёнинг энг талабчан лигасида ва энг рақобатбардош жамоасида асосий таркибдан жой олиш ҳимоячимизнинг жисмоний ҳамда тактик тайёргарлиги энг юқори чўққида эканидан далолат беради;

  • Миллионлаб мухлислар қувончи: Мазкур ўйин нафақат уч очко учун кураш, балки ўзбек легионерларининг жаҳон футболи элитасида муқим ўрин топиши йўлидаги буюк тарихий воқеа сифатида муҳрланади.

Сизнингча, Абдуқодир Ҳусанов «Этиҳад»даги бугунги учрашувда «Манчестер Сити» мудофаасида қандай баҳога лойиқ ўйин кўрсатади? У жамоанинг доимий ва ажралмас асосий таркиб ҳимоячисига айлана оладими? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг ва юртдошимизни қўллаб-қувватланг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Атлетик Билбао” ва “Атлетико Мадрид” Ла Лига 4-турида тўқнаш келмоқда“Атлетик Билбао” ва “Атлетико Мадрид” Ла Лига 4-турида тўқнаш келмоқдаБугун, 18:54Моуриньо “Бетис” футболчиларини очиқча симуляцияда айблади — айёрликлар тўқнашувиМоуриньо “Бетис” футболчиларини очиқча симуляцияда айблади — айёрликлар тўқнашувиБугун, 18:51«Барселона» устози «Реал»нинг «Бетис»дан учраган мағлубияти ҳақида гапирди«Барселона» устози «Реал»нинг «Бетис»дан учраган мағлубияти ҳақида гапирдиБугун, 18:47Ламине Ямал Барселона сардорлари гуруҳига киритилдиЛамине Ямал Барселона сардорлари гуруҳига киритилдиБугун, 15:35Real Betis ҳимоячиси Мбаппе пеналтисини қандай қайтарганини айтдиReal Betis ҳимоячиси Мбаппе пеналтисини қандай қайтарганини айтдиБугун, 15:34Барселона жиддий йўқотиш ёқасида: Ламин Ямал машғулотни ўтказиб юбордиБарселона жиддий йўқотиш ёқасида: Ламин Ямал машғулотни ўтказиб юбордиБугун, 14:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)