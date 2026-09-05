3 нафар фарзандини ўлдирган Линдси Клэнсига ҳакамлар нега ҳукм чиқаролмади?
АҚШ суд-ҳуқуқ тизими ва жамоатчилигини чуқур қайғуга солган, маҳаллий матбуот «Американинг энг ғамгин суди» деб атаган 36 ёшли Линдси Клэнси иши бўйича суд жараёни кутилмаган тарзда бошиберк кўчага кириб қолди. BBC нашрининг хабар беришича, ўз қарамоғидаги уч нафар норасида гўдагини ваҳшийларча ўлдиришда айбланган собиқ ҳамшира устидан ўтказилган маҳкамада ҳакамлар ҳайъати (присяжные) олти кунлик қизғин баҳслардан сўнг ҳам ягона қарорга кела олмади ва суд расман бекор қилинган (муваффақиятсиз) деб эълон қилинди.
«Юрагимизда оғир юк билан маълум қиламиз»: Ҳакамларнинг ожизлиги
Олти кун давомида ёпиқ эшиклар ортида кечган муҳокамалар ҳайъат аъзоларининг мутлақ якдилликка эриша олмагани билан якун топди:
Судя ўқиб эшиттирган мактуб: Ҳайъат кенгаши якунида судя Уильям Салливан суд залида ҳакамлар томонидан қолдирилган номани ўқиб эшиттирди: «Қалбимиздаги оғир юк билан шуни маълум қиламизки, биз ягона қарорга кела олмадик ва бундан кейин ҳам бундай тўхтамга кела олмаймиз»;
Қонуний бошиберк кўча: АҚШ қонунчилигига кўра, бундай оғир жиноятларда ҳакамлар ҳайъатининг барча аъзолари бир овоздан «айбдор» ёки «айбсиз» деб овоз бериши шарт. Фикрлар кескин иккига ажралгани боис жараён натижасиз ёпилди;
Суд жараёнининг қайта кўрилиши: Прокурорлар эндиликда ишни янги ҳакамлар ҳайъати билан қайтатдан бошлаш ёки бошқа ҳуқуқий чораларни кўриш масаласини ҳал қилиши лозим бўлади.
2023 йил январидаги фожиа: Ертўлада содир бўлган даҳшат
Массачусетс штатида яшовчи малакали тиббиёт ҳамшираси Линдси Клэнсининг иши бутун мамлакатни ларзага солган эди:
Уч норасиданинг қотиллиги: 2023 йилнинг январь ойида 36 ёшли Линдси уйининг ертўласида беш ёшли қизи Кора, уч ёшли ўғли Доусон ва ҳали саккиз ойлик бўлган чақалоғи Калланни бўғиб ўлдирган;
Ўз жонига қасд қилиш ва тирик қолиш: Болаларни ўлдиргач, у уйнинг иккинчи қаватидаги деразадан пастга сакраган. Бироқ у тирик қолган ва оғир тан жароҳатлари туфайли бир умрга ногиронлар аравачасига маҳкум бўлган;
Айбни тан олиш, лекин сабаб бошқа: Линдси қотилликни шахсан содир этганини инкор этмайди, аммо буни ўша пайтда ўзини бошқара олмаган ҳолат — туғруқдан кейинги ўта оғир психоз (postpartum psychosis) билан изоҳлайди.
Жамиятнинг иккига бўлиниши: Совуққон қотилми ёки касаллик қурбони?
Ушбу даҳшатли воқеа АҚШ аҳолиси ва ҳуқуқшунослари орасида кескин қутблашувни келтириб чиқарди:
Айбловчи тараф ва режа: Бир томон Линдси барча ҳаракатларини олдиндан совуққонлик билан режалаштирганини таъкидламоқда. У эрининг уйда йўқлигидан, дўконга чиқиб кетган қисқа фурсатидан усталик билан фойдаланиб жиноятга қўл урганини даъво қилади;
Ҳимоячилар ва тиббий ёрдам етишмовчилиги: Аёлни ҳимоя қилаётган қатлам эса уни фарзандларини жонидан ортиқ севган меҳрибон она бўлганини, бироқ туғруқдан кейин юзага келган чуқур руҳий хасталик ва ўз вақтида зарур психологик-психиатрик ёрдам кўрсатилмагани оқибатида ақлдан озганини билдирмоқда;
Тизимдаги кемтиклик: Мазкур муҳокамалар жамиятда оналарнинг туғруқдан кейинги депрессияси ва психоз ҳолати қанчалик хавфли касаллик экани ҳамда тиббиёт тизимининг бу борадаги бепарволигини фош этди.
Сизнингча, оғир руҳий хасталик ва туғруқдан кейинги психоз ҳолатида ўз болаларини ҳаётдан маҳрум қилган она тўлиқ жиноий жавобгарликка тортилиб, қамоқ жазосини ўташи керакми ёки у руҳий шифохонада мажбурий даволаниши шарт бўлган беморми? Бундай фожиаларда жамият ва соғлиқни сақлаш тизимининг айби қанчалик? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!
…