3 нафар фарзандини ўлдирган Линдси Клэнсига ҳакамлар нега ҳукм чиқаролмади?

·40·Дунё
3 нафар фарзандини ўлдирган Линдси Клэнсига ҳакамлар нега ҳукм чиқаролмади?

АҚШ суд-ҳуқуқ тизими ва жамоатчилигини чуқур қайғуга солган, маҳаллий матбуот «Американинг энг ғамгин суди» деб атаган 36 ёшли Линдси Клэнси иши бўйича суд жараёни кутилмаган тарзда бошиберк кўчага кириб қолди. BBC нашрининг хабар беришича, ўз қарамоғидаги уч нафар норасида гўдагини ваҳшийларча ўлдиришда айбланган собиқ ҳамшира устидан ўтказилган маҳкамада ҳакамлар ҳайъати (присяжные) олти кунлик қизғин баҳслардан сўнг ҳам ягона қарорга кела олмади ва суд расман бекор қилинган (муваффақиятсиз) деб эълон қилинди.

«Юрагимизда оғир юк билан маълум қиламиз»: Ҳакамларнинг ожизлиги

Олти кун давомида ёпиқ эшиклар ортида кечган муҳокамалар ҳайъат аъзоларининг мутлақ якдилликка эриша олмагани билан якун топди:

  • Судя ўқиб эшиттирган мактуб: Ҳайъат кенгаши якунида судя Уильям Салливан суд залида ҳакамлар томонидан қолдирилган номани ўқиб эшиттирди: «Қалбимиздаги оғир юк билан шуни маълум қиламизки, биз ягона қарорга кела олмадик ва бундан кейин ҳам бундай тўхтамга кела олмаймиз»;

  • Қонуний бошиберк кўча: АҚШ қонунчилигига кўра, бундай оғир жиноятларда ҳакамлар ҳайъатининг барча аъзолари бир овоздан «айбдор» ёки «айбсиз» деб овоз бериши шарт. Фикрлар кескин иккига ажралгани боис жараён натижасиз ёпилди;

  • Суд жараёнининг қайта кўрилиши: Прокурорлар эндиликда ишни янги ҳакамлар ҳайъати билан қайтатдан бошлаш ёки бошқа ҳуқуқий чораларни кўриш масаласини ҳал қилиши лозим бўлади.

2023 йил январидаги фожиа: Ертўлада содир бўлган даҳшат

Массачусетс штатида яшовчи малакали тиббиёт ҳамшираси Линдси Клэнсининг иши бутун мамлакатни ларзага солган эди:

  • Уч норасиданинг қотиллиги: 2023 йилнинг январь ойида 36 ёшли Линдси уйининг ертўласида беш ёшли қизи Кора, уч ёшли ўғли Доусон ва ҳали саккиз ойлик бўлган чақалоғи Калланни бўғиб ўлдирган;

  • Ўз жонига қасд қилиш ва тирик қолиш: Болаларни ўлдиргач, у уйнинг иккинчи қаватидаги деразадан пастга сакраган. Бироқ у тирик қолган ва оғир тан жароҳатлари туфайли бир умрга ногиронлар аравачасига маҳкум бўлган;

  • Айбни тан олиш, лекин сабаб бошқа: Линдси қотилликни шахсан содир этганини инкор этмайди, аммо буни ўша пайтда ўзини бошқара олмаган ҳолат — туғруқдан кейинги ўта оғир психоз (postpartum psychosis) билан изоҳлайди.

Жамиятнинг иккига бўлиниши: Совуққон қотилми ёки касаллик қурбони?

Ушбу даҳшатли воқеа АҚШ аҳолиси ва ҳуқуқшунослари орасида кескин қутблашувни келтириб чиқарди:

  • Айбловчи тараф ва режа: Бир томон Линдси барча ҳаракатларини олдиндан совуққонлик билан режалаштирганини таъкидламоқда. У эрининг уйда йўқлигидан, дўконга чиқиб кетган қисқа фурсатидан усталик билан фойдаланиб жиноятга қўл урганини даъво қилади;

  • Ҳимоячилар ва тиббий ёрдам етишмовчилиги: Аёлни ҳимоя қилаётган қатлам эса уни фарзандларини жонидан ортиқ севган меҳрибон она бўлганини, бироқ туғруқдан кейин юзага келган чуқур руҳий хасталик ва ўз вақтида зарур психологик-психиатрик ёрдам кўрсатилмагани оқибатида ақлдан озганини билдирмоқда;

  • Тизимдаги кемтиклик: Мазкур муҳокамалар жамиятда оналарнинг туғруқдан кейинги депрессияси ва психоз ҳолати қанчалик хавфли касаллик экани ҳамда тиббиёт тизимининг бу борадаги бепарволигини фош этди.

Сизнингча, оғир руҳий хасталик ва туғруқдан кейинги психоз ҳолатида ўз болаларини ҳаётдан маҳрум қилган она тўлиқ жиноий жавобгарликка тортилиб, қамоқ жазосини ўташи керакми ёки у руҳий шифохонада мажбурий даволаниши шарт бўлган беморми? Бундай фожиаларда жамият ва соғлиқни сақлаш тизимининг айби қанчалик? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Юқори элитани ларзага солган рейдлар: НАБУ Бош прокурор ва ўринбосари устидан текширув бошладиЮқори элитани ларзага солган рейдлар: НАБУ Бош прокурор ва ўринбосари устидан текширув бошладиБугун, 18:33Кутилмаган сукунат: Украина қўшинларига 3 кунлик ўт очишни тўхтатиш буйруғи берилдиКутилмаган сукунат: Украина қўшинларига 3 кунлик ўт очишни тўхтатиш буйруғи берилдиБугун, 18:2711 мингдан ортиқ пирсинг: Элейн Дэвидсон қандай рекорд ўрнатган?11 мингдан ортиқ пирсинг: Элейн Дэвидсон қандай рекорд ўрнатган?Бугун, 18:12Россия собиқ алоқа вазири машҳур «Finiko» молиявий пирамидасини тузишда айбланмоқдаРоссия собиқ алоқа вазири машҳур «Finiko» молиявий пирамидасини тузишда айбланмоқдаБугун, 18:04Кирилл Буданов Зеленскийга Донбасс бўйича берган маслаҳатини очиқладиКирилл Буданов Зеленскийга Донбасс бўйича берган маслаҳатини очиқладиБугун, 17:19Хитойлик стример қиз жонли эфирда 1 млрд рубллик Россия маҳсулотларини сотдиХитойлик стример қиз жонли эфирда 1 млрд рубллик Россия маҳсулотларини сотдиБугун, 14:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида
2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида
91 мингдан ортиқ ўрдакча Чикаго дарёсига ташланди
91 мингдан ортиқ ўрдакча Чикаго дарёсига ташланди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди